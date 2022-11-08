2 milyon metreküp suyu kalan Zernek Baraj Gölü'nde balık ölümleri

VAN - Van'da azalan yağışlar ve artan buharlaşma ile yaşanan kuraklıkla birlikte birçok su kaynağı kurudu. Bölgede, 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip, tarım ve enerji ihtiyacını karşılayan Zernek Baraj Gölü'nde de 2 milyon metreküp su kaldı. Şu an enerji ve tarım için de kullanılamayan baraj gölünde balık ölümleri yaşanıyor. Ağ kafes yöntemiyle baraj gölünde alabalık üreten üreticiler ellerindeki balıkların öldüğünü ve zararlarının çok büyük olduğunu söyledi.



Azalan yağışlar ve artan buharlaşma ile yaşanan kuraklık bölgede birçok gölet ve akarsuyun kurumasına neden oldu. Dünyanın en büyük sodalı gölü olma özelliği taşıyan Van Gölü de metrelerce çekildi. Kuraklık kentteki baraj göllerini de etkiledi. Gürpınar ilçesindeki, Hoşap Çayı üzerinde bulunan 105 milyon metreküp su kapasiteli Zernek Barajı'nda yaklaşık 2 milyon metreküp su kaldı. Geçen yılın aynı döneminde de su miktarı 2 milyon metreküp dolayında idi. Baraj gölü, 2020 yılının Kasım ayında ise 22 milyon metreküp su ile doluluk oranı yüzde 25 seviyelerinde ölçüldü.



Normal şartlarda tarımsal sulamada kullanılan ve enerji üretimi yapılan baraj gölünde aynı zamanda ağ kafes yöntemiyle balıkçılık da yapılıyor. Şu anda enerji ve tarımsal amaçlı kullanılamayan baraj gölünde su seviyesinin düşmesiyle birlikte balık ölümleri de yaşanmaya başlandı. Ağ kafes yöntemiyle üretilen, oksijensiz kalarak ölen tonlarca balık, buradaki çalışanlar tarafından teknelerle kıyıya alınıp imha edilmek üzere götürülüyor.



​'ÜRETİM YAPAMIYOR, ÖNÜMÜZÜ GÖREMİYORUZ'



Görentaş Alabalık Tesisleri yetkilisi İsmail Mehdi Görentaş, son 2 yıldır baraj gölünün su seviyesinin oldukça düştüğüne şahitlik ettiklerini söyledi. Görentaş, "Son yıllarda baraj gölünün su seviyesinin çok fazla düştüğünü görüyoruz. Su seviyesi düştüğü için biz de artık çiftçilik yapamıyoruz. Biz burada alabalık yetiştiriciliği yapıyoruz. Ama son 2 yıldır bunu yapmakta zorlanıyoruz. Yaklaşık 12 yıldır buradayız, fakat son 2 yıldır suyunu fazla düştüğüne şahit oluyoruz. Bu da bizi oldukça etkiliyor. Şu anda 1 milyon 400 bin yavru balığımız, hasattan sonra kalanda tonlarca balığımız öldü. Bu nedenle zararımız bulunuyor. Artık üretim yapamıyoruz ve önümüzü göremiyoruz. Böyle giderse tesisi iptal edeceğiz. Su seviyesi çok düştü ve balıklarımız oksijensiz kaldı. Buranın oksijen değeri 2,43 mg/L kadar düştü. Ortalama değer 7,5 mg/L olması lazımdı. Artık elimizde hiçbir imkan kalmadı. Bir ton değil, 2 ton değil, bu kadar balığı nasıl yapalım onu da bilmiyoruz" dedi.