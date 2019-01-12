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2 çocuk, kanala bırakılan sanayi atıklarından yayılan kötü kokudan etkilendi

DÜZCE'de, 1'inci Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki Duraklar köyünde, kanala bırakılan atıklardan yayılan kokudan rahatsızlanan 2 çocuk rahatsızlandı. Çocuklara gelen ambulansta oksijen tedavisi uygulanırken, köylülere ise maske dağıtıldı. Yetkililer, bölgede inceleme başlattı.

2 çocuk, kanala bırakılan sanayi atıklarından yayılan kötü kokudan etkilendi

DÜZCE'de, 1'inci Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki Duraklar köyünde, kanala bırakılan atıklardan yayılan kokudan rahatsızlanan 2 çocuk rahatsızlandı. Çocuklara gelen ambulansta oksijen tedavisi uygulanırken, köylülere ise maske dağıtıldı. Yetkililer, bölgede inceleme başlattı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 09:08
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2 çocuk, kanala bırakılan sanayi atıklarından yayılan kötü kokudan etkilendi

Merkez Duraklar köyünde, 1'inci OSB'ye yakın evlerin bulunduğu bölgeden geçen kanala bırakılan atıklardan yayılan koku nedeniyle 2 çocuk rahatsızlandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, çocuklara ambulansta oksijen tedavisi uyguladı. Çocuklar, ardından yakınları tarafından başka bir köyde bulunan akrabalarının yanına götürüldü.

AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri, kokudan etkilenmemeleri için köylülere maske dağıttı. Gelen ekipler de çalışmalarını maske takarak yaptı. Kendilerini kötü hisseden kadınlar ile çocuklar başka köylerdeki akrabalarının yanına götürüldü. AFAD ekipleri, bölgede ölçümlerde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

'KÖTÜ KOKU 4 GÜNDÜR VAR'

Bir köy sakini, "Biz 4 gündür bu atıklarla sorun yaşıyoruz. Çağırıyoruz gelmiyor, ilgilenmiyorlar. Şu an yoğun bir koku var. Organize sanayiden yağmur suyuyla gelen atıklardan zehirlenme oluyor. 4 gün önce yaşadık, çağırdık kimse ilgilenmedi" diye konuştu. Kokudan 2 çocuğu etkilenen Erhan Kurnaz, "Evimize gelmek için mahalleye girdik, ağır bir koku duyduk. Önce ne olduğunu anlamaya çalıştık. Eve geldiğimde içeride aynı koku vardı. Kanala baktık, kanaldan siyah su akıyordu. Durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdim. Diğer kurumları aramama rağmen kimse bizimle ilgilenmedi. İlla bir kişinin ölmesi mi gerekiyor? Benim 2 çocuğum etkilendi. Sağlık kontrolünün ardından başka bir köye kardeşimin evine bıraktım. Ben de etkilenmiş durumdayım. Midem bulanıyor. Sesimi duyurmak için son raddeye kadar bekleyeceğim. Sesimi duyurmak için uğraşacağım. Nefes almakta zorluk çekiyorum. Maskeyi çıkaramıyorum. Şu an genzim yanıyor. Buraya ev yaptık yaşamak istiyoruz. 2 tane fabrika yağmuru fırsat bilip atıklarını buraya atıyorlar" dedi.

Duraklar Köyü Muhtarı Nail Soydaş ise "Bu kanal DSİ'nin drenaj, yani arazileri kurutma kanalı. Sanayi ne hikmetse pis sularını buraya akıtıyor. Bunu gerekli yerlere ilettim, ilgilenmediler" şeklinde konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SanayiAtıkDüzce
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