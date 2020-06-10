Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Fenerbahçe Opet, iç ve dış transferde gaza bastı
Fenerbahçe Opet, iç ve dış...
HDP'li Leyla Güven tahliye edildi
HDP'li Leyla Güven tahliye edildi
ABD tarihinde bir ilk!
ABD tarihinde bir ilk!
Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor
Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor
N’Koudou’nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildi
N’Koudou’nun sağ uyluk üst adalesinde...
İş fırsatları için hemen tıkla!

2 büst daha kaldırıldı!

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nce Osmanlı ve Türk tarihine damga vuran kişilerin yaptırılan büstleri arasında, Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Düzyatan’a benzerliği tartışma konusu olan Ertuğrul Gazi büstünün ardından 2 büst daha meydandan kaldırıldı. Belediye de krize yol açan büstlerle ilgili firmadan kabulü yapmadı.

10 Haziran 2020 Çarşamba 08:08
0 Okunma
2 büst daha kaldırıldı!
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl ‘Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerini Anma Projesi’ kapsamında, Osmanlı ve Türk tarihine damga vuran kişilerin büstlerinin yapılması için çalışma başlatıldı. Firma tarafından Ordu’ya gönderilen büstler, Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na yerleştirildi. Ertuğrul Gazi'nin büstünün Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan’a benzerliği tartışma konusu oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in incelerken durumu fark ettiği büst kaldırıldı. Belediye tarafından başlatılan idari soruşturmada Kültür Daire Başkanı Zabit Yön ile Şube Müdürü Abdullah Özkan görevden alındı.

2 BÜST DAHA KALDIRILDI

Ordu’da meydana konulan büstler arasında Cengiz Han ve Timur'a ait benzerliği tartışılan 2 büst daha kaldırıldı. Alanda 17 büst kaldı. Belediye de krize yol açan büstlerle ilgili firmadan kabulü de yapmadı. Büstlerin ne olacağı merak konusu oldu. Bu arada büstler arasındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait büst de sosyal medyada tartışma konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları Atatürk'e benzemediğini öne sürdüğü büstün kaldırılmasını istiyor. 

Türk tarihinin izlerini yaşatarak meydanın görselliğine canlılık kazandıracak olan büstlerin tartışma konusu olması Orduluları da rahatsız etti. Ordulular, büstlerin tamamının kaldırılarak, benzerliği tartışılmadan yaptırılacak yeni büstlerin alana konulmasını istiyor.

YAPIM İŞİ ALAN HEYKELTIRAŞ VEFAT ETTİ

Büst krizi ile ilgili başlatılan idari soruşturmada detaylar ortaya çıktı. Büstlerin yapım işi verilen heykeltıraş Ömer Gençtürk’ün, sözleşme tarihinden sonra geçen yıl vefat ettiği, büstlerin ise oğlu Ertuğrul Kağan Gençtürk tarafından gönderildiği ortaya çıktı. Büstlerin hangi sanatçı tarafından yapıldığı henüz belirlenemedi. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Ertuğrul Kağan Gençtürk ise, “Bu konuda konuşmak istemiyorum” diyerek açıklama yapmadı.

DHA

Son Güncelleme: 10.06.2020 08:10
Anahtar Kelimeler:
OrduBelediyeBüstüTürkOsmanlıDiriliş Ertuğrul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Giresun'da heyelan yol kapattı
Giresun'da heyelan yol kapattı
Dipsiz Göl'den iyi haber; su doluyor
Dipsiz Göl'den iyi haber; su doluyor
Anzak Koyu yolu, heyelan riski nedeniyle trafiğe kapatıldı
Anzak Koyu yolu, heyelan riski nedeniyle trafiğe kapatıldı
Anız yangınları çiftçiyi mağdur ediyor
Anız yangınları çiftçiyi mağdur ediyor
'3 aydır yarışmayan atların ilk etapta performansları düşük olabilir'
'3 aydır yarışmayan atların ilk etapta performansları düşük olabilir'
Geri dönüşüm tesisinde yangın
Geri dönüşüm tesisinde yangın
Helen Yayı'nda 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor
Helen Yayı'nda 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor
Krediler ikinci el araç satışını arttırdı
Krediler ikinci el araç satışını arttırdı
Teknoloji bağımlılığına su altında dikkat çekti
Teknoloji bağımlılığına su altında dikkat çekti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı