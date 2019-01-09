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2 bin 800 rakımdaki hastaya ulaşıldı

HAKKARI'nin yolu kardan kapalı Çaltıkuru köyünde rahatsızlanan Leyla Çiftçi (19), 2 saat süren yol açma çalışmalarının ardından hastaneye ulaştırıldı.

2 bin 800 rakımdaki hastaya ulaşıldı

HAKKARI'nin yolu kardan kapalı Çaltıkuru köyünde rahatsızlanan Leyla Çiftçi (19), 2 saat süren yol açma çalışmalarının ardından hastaneye ulaştırıldı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 09:51
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2 bin 800 rakımdaki hastaya ulaşıldı

Hakkari'de etkili olan kar yağışı birçok köy yolu gibi merkeze 60 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 800 rakımlı Çaltıkuru köyünün yolunu da ulaşıma kapattı. Köyde rahatsızlanan Leyla Çiftçi'nin yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Ancak yolun kapalı olması nedeniyle köye sağlık ekipleri gidemeyince, İl Özel İdaresine bağlı Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri yolu açmak için seferber oldu. Kar yağışı ve tipiye rağmen güçlükle ilerleyen ekipler 2 saat sonra köyün yolunu açarak sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu köye giden ekipler, gribal enfeksiyon nedeniyle rahatsız olan Çiftçi'yi, Hakkari Devlet Hastanesi'ne ulaştırarak tedaviye alındı. Abla Tuğba Çiftçi, kardeşini hastaneye götüren 112 ve karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HakkariKarKışSağlıkHasta
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