Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.795,29
ALTIN
1.034,98
DOLAR
17,96
STERLİN
21,74
EURO
18,37
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim...
Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Piri Reis Üniversitesi 54 Öğretim Elemanı alacak
Piri Reis Üniversitesi 54...
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 209 personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 209...
Hacettepe Üniversitesi öğrenci alacak
Hacettepe Üniversitesi öğrenci alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

2 bin 300 rakımda bal hasadı başladı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 2 bin 300 rakımlı Toros Dağları'nın eteğindeki Evdilek Yaylası'na 3 ay önce kovan bırakan üreticiler, bal hasadına başladı.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:02
2 bin 300 rakımda bal hasadı başladı

Toros Dağları'nın eteklerinde, 1500 çeşit çiçeğin bulunduğu Evdilek Yaylası'na 3 ay önce kovanlarını yerleştiren bal üreticileri, yaz sezonu hasadına başladı. Sezondan umutlu olduklarını belirten üreticiler, rekoltenin geçen yıla göre yüzde 50 artmasını beklediklerini söyledi. 200 kovanla bal üreten Abdullah Tipi, kış yağışları ve bol çiçek çeşidi ile rekoltenin arttığını kaydetti. Tipi, "Kovanlarımızdan bal akıyor, diyebiliriz. Bölgemizde yaklaşık 30 ton bal üretilmesini bekliyoruz" dedi.

​Abdullah Tipi'nin eşi Fazilet Tipi ise "Arıcılık, insanı rahatlatan ve gerçekten zevkli bir iş. Haziran ayının ilk haftasında getirdiğimiz kovanlarımızın 15 gün sürecek hasat dönemine başladık. Ben de eşime yardım için 15 gün boyunca burada olacağım. Kovanlardan petek almak, bal sağımı yapmak insana terapi gibi geliyor. Hasadını yaptığımız ballarımız yaklaşık 20 gün sonra sofralarda olacak şekilde hazırlanacak. Bütün üreticilerimize bol bereketli bir hasat dönemi dilerim" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinErdemliToros DağlarıBalArıKovanHasat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzon’da erken fındık hasadı 
Trabzon’da erken fındık hasadı 
Adıyaman'a şehit ateşi düştü
Adıyaman'a şehit ateşi düştü
Boş araziyi su getirip, 500 ağaçlı meyve bahçesine çevirdi
Boş araziyi su getirip, 500 ağaçlı meyve bahçesine çevirdi
Akdeniz ekosistemine 'izmarit' tehdidi
Akdeniz ekosistemine 'izmarit' tehdidi
Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü kutlandı
Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü kutlandı
Batman'da fıstık üreticileri hırsız nöbetinde
Batman'da fıstık üreticileri hırsız nöbetinde
Önce kocasını, sonra kızını öldürüp üst üste gömmüş
Önce kocasını, sonra kızını öldürüp üst üste gömmüş
'Kokulu üzüm'den hücre yenileyen krem üretildi
'Kokulu üzüm'den hücre yenileyen krem üretildi
Kars'ta binlerce kişi Kerbela şehitleri için yürüdü 
Kars'ta binlerce kişi Kerbela şehitleri için yürüdü 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول