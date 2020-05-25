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2 apartman karantinaya alındı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, koronavirüs tespit edilen bir kişinin yaşadığı sitedeki 2 apartman karantinaya alındı.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 15:49
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2 apartman karantinaya alındı

Boğazlıyan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Bağlarbaşı Mahallesi Vefa Sokak Rüyakent Sitesi A Blok'ta yaşayan bir vatandaşın Covid-19 numune sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Yapılan filyasyon çalışmalarında sitede hastayla temaslı kişilerin bulunduğunun tespit edildiği belirtilerek, "Hastaya, sitenin A bloğunda bulunan 7 dairede temaslı olan kişiler ile D blokta 1 kişi tespit edilmiştir. Bu nedenle 24 Mayıs saat 22.00'den, 2 Haziran bitimine kadar Rüyakent Sitesi A Blokta bulunan tüm daireler ve D blok zemin katta 1 dairenin giriş çıkışları kapatılmıştır" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YozgatBoğazlıyanKarantinaKoronavirüsCovid19
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