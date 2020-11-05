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19 YIL ÜST ÜSTE BÜTÇE YAPMAK EKONOMİK VE SİYASİ BİR BAŞARIDIR

AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ VE TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ÜYESİ AHMET KILIÇ.BURSAMIZI İLGİLENDİREN YATIRIMLARI 2021 BÜTÇESİNDE ÖN PLANA ÇIKARTTIK.

05 Kasım 2020 Perşembe 17:39
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19 YIL ÜST ÜSTE BÜTÇE YAPMAK EKONOMİK VE SİYASİ BİR BAŞARIDIR

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, devam eden 2021 yılı Bütçesi ile ilgili yaptığı açıklamada, “AK Parti iktidarının 19 yıldır sürekli ve kesintisiz olarak Bütçe yapması, ekonomik ve siyasi başarısının bir göstergesidir. Türk siyasi tarihinde hiçbir siyasi parti 19 kez üst üste bütçe yapmamıştır” dedi.

Açıklamasında, “2021 yılı Bütçesi’nde ulaşımdan eğitime ve tarıma kadar  Bursa’mızı ilgilendiren pek çok konu ile yatırımları ilgili bakanlıkların bütçelerinde ön plana çıkarttık” diyen Vekil Kılıç, 2021 yılında bütçeden en fazla payın eğitim hizmetlerine ve bu hizmetleri yürüten kuruluşlara ayrılacağını, 2020 yılı için 176,1 milyar TL olan eğitime ayrılan kaynak miktarının, 2021 yılında yüzde 20 artışla toplamda 211,4 milyar liraya yükseltildiğini söyledi.

2021 yılı bütçe giderlerinin bir önceki yıl bütçe kanununa göre yüzde 22,9 artışla 1 trilyon 95,5 milyar TL’den 1 trilyon 346,1 milyar TL’ye çıkması planlandığını, Bütçe gelirlerinin de 956,6 milyar TL’den 1 trilyon 101,1 milyar TL’ye yükseltilmesinin öngörüldüğünü ifade eden Vekil Kılıç şunları söyledi: “2021 yılında bütçeden en fazla pay eğitim hizmetlerine ve  bu hizmetleri yürüten kuruluşlara ayrılmıştır. 2020 yılı için 176,1 milyar TL olan eğitime ayrılan kaynak miktarı, 2021 yılında yüzde 20 artışla toplamda 211,4 milyar liraya yükselmiştir. Bu kapsamda; Yükseköğretim Programına 52,2 milyar lira, Ortaöğretim Programına 43 milyar lira Temel Eğitim Programına  82,2 milyar lira, Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim Programı içinde yer alan Engelli Eğitimine 4,8 milyar lira, Hayat Boyu Öğrenme Programına 3 milyar lira, Uluslararası Eğitim İşbirlikleri ve Yurtdışı Eğitim Programına 1,9 milyar lira ayrıldı. 2020 yılı bütçesinde, sağlık sektörü yatırımlarına 11,6 milyar lira kaynak ayrılmışken, bu rakamın 2021 yılı bütçesinde 20,1 milyar liraya yükseldiği görüldü. Söz konusu rakamın 18,5 milyar lirasının Sağlık Bakanlığı, 1,6 milyar lirasının ise üniversiteler için ayrılması öngörülüyor. Bütçeden tarıma ayrılan kaynakta, 2020 yılı bütçesine göre 9 milyar lira seviyesinde artış olduğu gözlenmektedir. Böylece, teklifle önümüzdeki yılın bütçesinde tarıma 42,4 milyar lira ayrılması ön görülmüştür.Bu kapsamda, tarımsal destek programları için 22 milyar lira, tarım sektörü yatırımları için 12,1 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT’lerin finansmanı ve ihracat destekleri için 8,3 milyar lira kaynak ayrılmıştır. AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, özel sektörün üretken yatırımlarının ve istihdamın desteklenmesi stratejisi kapsamında sosyal güvenlik işveren prim destekleri için 27,7  milyar lira, tarımsal kredi faiz destekleri için 5,5 milyar lira, hazine destekli kefaletler için 5,5 milyar lira, ihracat destekleri için 4,1 milyar lira, esnafların finansmana erişimi için de 3,8 milyar lira ayrıldığını açıklamasına ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
AkpBursaBütçeönce Vatan
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