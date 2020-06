19 adet ekoturizm güzergâhı için çalışıyoruz

ANKARA - OGM Müdürü Bekir Karacabey, yaptığı yazılı açıklamada, ekoturizmin, değişen iklim koşulları, kuraklık ve doğal kaynakların her geçen gün azalmasından dolayı son yıllarda tüm dünyada daha fazla ilgi görmeye başladığını söyledi. Karacabey, Türkiye'de OGM tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan bu alternatif turizmin, her yaştan herkese doğa içinde konaklama, yürüyüş ve bisiklet rotaları ve doğal habitatı keşfetme imkânı sunduğunu söyledi. OGM olarak 2011 yılından bu yana ekoturizme odaklandıklarını ifade eden Karacabey, "Ekoturizm fonksiyonu belirlenmiş orman alanlarının nasıl yönetileceğini, ormanlar hakkında bilinçlendirmeyi, doğa ve orman sevgisini artırmayı, orman köylüsüne katkı sağlamayı amaçlayan ve Türkiye'nin tümünü kapsayacak 'Ekoturizm Eylem Planı' hazırlıyoruz. Ayrıca, 2024 sonuna kadar bu plan kapsamında 81 ilde 110 planla 2 bin 500 kilometrelik bir ekoturizm alanı Türkiye'ye kazandırılacak" dedi.

'19 ADET EKOTURİZM PLANI HAZIR'

Türkiye genelinde 19 adet ekoturizm yönetim planlarının hazır bulunduğunu kaydeden Karacabey, "Doğaya duyarlı bir seyahat olarak nitelendirdiğimiz ekoturizm, son yıllarda yaşanan iklim değişiklikleri ve doğal kaynakları koruma bilincinin artmasıyla tüm dünyada ve ülkemizde ilgi görüyor. Pandemiden dolayı yaşadığımız izolasyon süreci önümüzdeki dönemde ekoturizmi daha da büyütecek. OGM olarak vatandaşlarımıza konaklayabilecekleri, yürüyüş yapıp, bisiklet sürebilecekleri, çocukları ile doğayı keşfedebilecekleri tüm Türkiye genelinde 19 adet ekoturizm güzergâhı ve toplamda 350 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet parkuru kazandırmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.