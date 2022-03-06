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17 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

ADANA’da şüphe üzerine takip edilip, uygulama noktasında durdurulan kamyonda hassas burunlu köpek ‘Leo’ ile yapılan aramada, sebze ve meyve kasalarının arasına gizlenmiş 17 bin 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kamyon sürücüsü Mehmet Nur A. ile Cihat A. gözaltına alındı.

06 Mart 2022 Pazar 10:18
17 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara taşındığı bilgisi üzerine, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda şüpheli bir kamyonu takibe başladı. Ekipler, çevresini polis araçlarıyla sardığı kamyonu uygulama noktasında durdurdu. Şoför Mehmet Nur A. ile yanındaki Cihat A.’nın indirildiği araçta, hassas burunlu köpek ‘Leo’ ile arama yapıldı. Leo'nun kamyondaki boş sebze kasalarına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, 17 bin 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan Mehmet Nur A. ile Cihat A., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla MücadeleAdanaKaçakTütünSigaraKom
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