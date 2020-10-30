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100/2000 DOKTORA PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI ANLATILDI…

100/2000 YÖK DOKTORA ÖNCELİKLİ ALAN KOMİSYON ÜYELERİNE 100/2000 DOKTORA PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI ANLATILDI…

30 Ekim 2020 Cuma 17:44
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100/2000 DOKTORA PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI ANLATILDI…

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Enstitüleri, Öncelikli alan komisyon üyelerine yönelik 09 Temmuz 2020 tarihinde 2020-19 sayılı Senato kararı ile uygulamaya konulan 100/2000 doktora burs programına ilişkin uygulama esasları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde görev yapan akademisyenler katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan BUÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gülşah Çeçener, 100/2000 programı uygulama esasları dahilinde oluşturulan kurallar hakkında akademisyenleri bilgilendirdi. Süreçle ilgili ayrıntıların 4 enstitüde gören yapan tüm öğretim üyeleri tarafından değerlendirilmesi ile uygulamada yaşanan farklılıkların minimalize edilebileceğini kaydeden Prof. Dr. Gülşah Çeçener; “Bilindiği gibi doktora eğitimi izlem altında araştırma eğitimi olarak ifade ediliyor. Yetkin, güvenilir, bağımsız araştırma yeteneğine sahip ve etik değerlere sahip bilim insanları yetiştirmeyi hedefliyoruz. Süreç, araştırma yolu ile eğitim vermeye yöneliktir. Üniversiteler doktora eğitimleri ve doktora öğrenci sayıları ile değerlendiriliyor. BUÜ Lisansüstü eğitiminin uluslararası standartlarda gerçekleştirilebilmesi için süreçlerin iyileştirilmesi konusunda ciddi emek veriyoruz. ” diye konuştu.

100/2000 YÖK DOKTORA ÖĞRENCİ SAYISINDA BUÜ İLK 3’TE..

YÖK’te var olan son veriler dahilinde Türkiye’de 101.242 doktora öğrencisi bulunduğunu açıklayan Prof. Dr. Gülşah Çeçener, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde ise 2237 doktora öğrencisi olduğunu söyledi. Bu öğrencilerin 191’inin 100/2000 doktora burslusu olarak devam ettiğine işaret eden Çeçener; “Üniversitemizdeki 191 öğrenci, hali hazırda 36 farklı alanda eğitimlerini sürdürüyor. Üniversitelerin doktora öğrencisi alım sayısına baktığımız zaman ise Türkiye genelinde en fazla doktora öğrencisine sahip olan üniversiteler arasında 3. sırada yer alıyoruz” dedi. Enstitülerdeki öğrenci sayıları ve eğitim gördükleri alanlar hakkında da bilgiler paylaşan Prof. Dr. Gülşah Çeçener, Fen Bilimleri Enstitüsü’nün 13 öncelikli alanda 66 öğrenci, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün 7 öncelikli alanda 62 öğrenci, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün 15 öncelikli alanda 57 öğrenci ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün de 1 öncelikli alan ve katkı verdiği iki alanla birlikte toplam 6 öğrenci eğitim öğretime devam ettiğini aktardı. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Gülşah Çeçener, toplantıya katılan akademisyenlere oluşturulan üst komisyonun, öncelikli alan komisyonunun görev ve yetkileri ile öncelikli alanların belirlenmesi, bursiyerlerin takip ve değerlendirilmesi aşamalarında izlenilen yöntemler hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

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