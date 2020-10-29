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10 pişmaniye firması fabrika kurmak için birleşti

KOCAELİ'de faaliyet gösteren 10 pişmaniye firması, pişmaniye üretimini artırarak yurtiçi ve yurtdışı pazarlarındaki satışları yükseltmek amacıyla birleşerek pişmaniye fabrikası kurma kararı aldı. 

29 Ekim 2020 Perşembe 09:09
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10 pişmaniye firması fabrika kurmak için birleşti

İzmit'in meşhur pişmaniyesini üreten 10 firma, pişmaniye üretimini artırarak yurtiçi ve yurtdışı pazarlarındaki satışlarını yükseltmek amacıyla bir araya geldi. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde D-100 Karayolu kenarındaki 4 katlı bir binayı 10 yıl süreyle kiralayan pişmaniye firmaları, İzmit Pişmaniye Anonim Şirketi (İZPAŞ) adı altında birlikte üretim yaparak aylık 50 tona yakın olan üretim kapasitesini 2 katına çıkararak 100 ton üretim yapmayı hedefliyor. Baştan sona tadilata alınan 4 katlı pişmaniye fabrikasının önümüzdeki 2 ay içerisinde faaliyete geçmesi planlanıyor. 

Firmaların pandemi döneminde birleşme yolunu seçtiğini söyleyen İZPAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Can Üçcan, "Pandemiden sonra birleşme kararı aldık. Bu birleşmeyi nasıl yapacağımızı düşünürken, böyle bir bina gündemimize geldi. 10 firma, hep beraber burayı kiraladık. Tadilatlarına başladık. İnşallah 2 ay sonra da çalışmaya başlayacağız." dedi. 

Kurulan tesisin üretimi 2 katına çıkaracağını ve bu şekilde istihdam sağlayacağını belirten Üçcan, "Şu anda halihazırda İzmit'te olan üreticilerin aylık 50-60 ton gibi bir üretim kapasiteleri var. Burada, bu birleşim altında 90-100 tonlara çıkmayı hedefliyoruz. Burada aylık çok yüksek meblağlarda bir çalışma sistemi oluşacak. İlk hedefimiz yurt dışına açılmak. Yurtdışında çok büyük bir pazar var. Bunu, burada sağlamayı planlıyoruz. Bu tesisin etkisi çok büyük olacak. Mesela, şu anda 50 kişiyle çalışan yerler, buraya geçince 100 kişiye çıkacak." diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
KocaeliFabrikaPişmaniye
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