Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1384
ALTIN
440.982
DOLAR
7.9122
STERLİN
10.7501
EURO
9.4551
Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların arama ve işletme ruhsatları kiraya verilecek
Jeotermal kaynaklar ve doğal...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sürekli işçi alımı yapacak
Mimar Sinan Güzel Sanatlar...
Çaykur 500 personel alacak
Çaykur 500 personel alacak
Yeminli Meslek Mensupluğu Sınav İlanı
Yeminli Meslek Mensupluğu Sınav...
23 öğretim üyesi alacak
23 öğretim üyesi alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Türkiye tamamen kapanabilir!
Kapat

1 Farkla Oryantiring Onlardan Sorulur

22 Mart 2021 Pazartesi 15:43
2 Okunma
1 Farkla Oryantiring Onlardan Sorulur

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İnegöl Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe öğrencileri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle düzenlenen programda labirent oryantiring yarışması ile eğlendiler

 

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında İnegöl Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe öğrencilerine ‘+1 Farkla Oryantiring Bizden Sorulur’ etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe İnegöl Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenleri, Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) Oryantiring oyuncu ve antrenörleri ile birlikte öğrenci aileleri de eşlik etti. Öğrenciler, İnegöl Belediyespor Salonunda kurulan parkurda Labirent Oryantiring yarışması ile gönüllerince eğlendiler.

EKSİKLİK DEĞİL, FARKLILIKTIR.

Down sendromlu öğrencileri özel günlerinde yalnız bırakmayan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile birlikte programa katıldılar. Burada bir açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ‘Down sendromu, genetik bir farklılıktır, bir hastalık değildir. Özel Eğitim Uygulama Okulumuzun öğrencileri ile güzel bir etkinlikte bir aradayız. Özel çocuklarımın hayatlarının kolaylaşması ve toplum içerisine kaynaşmaları amacıyla farkındalık etkinliklerimiz devam ediyor. Onların sadece bu gün değil her zaman yanlarındayız. Öğrencilerimiz aileleri ve öğretmenleri ile birlikte spor salonumuzda Oryantiring yarışmasıyla eğlendiler. Başta çocuklarımızın öğretmenleri olmak üzere Oryantiring takımımıza, hocamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Unutmayalım down Sendromu eksiklik değil farklılıktır dedi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, konuşma sonrası spor salonunda kurulan parkurda öğrenciler ile birlikte labirent oryantiring yarışmasına katıldı. Yarışmanın sonunda ise tüm öğrencilere hediyeler verildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÜNİVERSİTEDE DOĞAN TAY İÇİN 1 YIL ÖNCEDEN SIRAYA GİRDİLER..
ÜNİVERSİTEDE DOĞAN TAY İÇİN 1 YIL ÖNCEDEN SIRAYA GİRDİLER..
Arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada intihar etti
Arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada intihar etti
Ordu'da 6'ncı kattan düşen çocuk, öldü
Ordu'da 6'ncı kattan düşen çocuk, öldü
İzmir'de sosyal medya tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı
İzmir'de sosyal medya tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı
Fatih ve Kanuni sondaj gemileri, Filyos Limanı'nda bir araya geldi
Fatih ve Kanuni sondaj gemileri, Filyos Limanı'nda bir araya geldi
'Dur' ihtarına uymayan otomobil köprünün demirlerine saplandı
'Dur' ihtarına uymayan otomobil köprünün demirlerine saplandı
Husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 yaralı
Husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 yaralı
Erzincan Kemah'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Erzincan Kemah'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Yolcu otobüsü, arıza yapan kamyona çarptı: 3 yaralı
Yolcu otobüsü, arıza yapan kamyona çarptı: 3 yaralı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma