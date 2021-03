1 Farkla Oryantiring Onlardan Sorulur

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İnegöl Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe öğrencileri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle düzenlenen programda labirent oryantiring yarışması ile eğlendiler

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında İnegöl Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe öğrencilerine ‘+1 Farkla Oryantiring Bizden Sorulur’ etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe İnegöl Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenleri, Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) Oryantiring oyuncu ve antrenörleri ile birlikte öğrenci aileleri de eşlik etti. Öğrenciler, İnegöl Belediyespor Salonunda kurulan parkurda Labirent Oryantiring yarışması ile gönüllerince eğlendiler.

EKSİKLİK DEĞİL, FARKLILIKTIR.

Down sendromlu öğrencileri özel günlerinde yalnız bırakmayan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile birlikte programa katıldılar. Burada bir açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ‘Down sendromu, genetik bir farklılıktır, bir hastalık değildir. Özel Eğitim Uygulama Okulumuzun öğrencileri ile güzel bir etkinlikte bir aradayız. Özel çocuklarımın hayatlarının kolaylaşması ve toplum içerisine kaynaşmaları amacıyla farkındalık etkinliklerimiz devam ediyor. Onların sadece bu gün değil her zaman yanlarındayız. Öğrencilerimiz aileleri ve öğretmenleri ile birlikte spor salonumuzda Oryantiring yarışmasıyla eğlendiler. Başta çocuklarımızın öğretmenleri olmak üzere Oryantiring takımımıza, hocamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Unutmayalım down Sendromu eksiklik değil farklılıktır dedi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, konuşma sonrası spor salonunda kurulan parkurda öğrenciler ile birlikte labirent oryantiring yarışmasına katıldı. Yarışmanın sonunda ise tüm öğrencilere hediyeler verildi.