Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ilişkin iyimserliğin azalması ve yatırımcıların Noel tatilinden önce varlıklarını azaltmak istemesiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

Fed'in geçen haftaki toplantısında uzun bir aranın ardından ilk kez "güvercin" sinyaller vermesi piyasalarda risk iştahını arttırırken, hafta boyunca Fed yetkililerinden gelen "şahin" tonlu sözle yönlendirmeler risk iştahını törpüledi.

Dün de Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, bankanın hemen olmasa da faiz oranlarını düşürmeye başlaması gerektiğini belirtti. Faiz indirimlerinin başlamasının önemli olduğunu ifade eden Harker, ancak bunun çok hızlı yapılmasına gerek olmadığını dile getirdi.

Analistler, piyasalarda Fed'in aşırı güvercin adımlar atacağına ilişkin beklentilerin çok hızlı fiyatlanmış olabileceğini vurgulayarak, bankanın faiz indirimine başlama zamanına yönelik öngörülerin yatırımcıları hayal kırıklığına uğratabileceğine dikkati çekti.

Yaklaşan Noel tatili nedeniyle yatırımcıların pozisyonlarını azaltmak isteyebileceğini de aktaran analistler, bugün ABD'nin üçüncü çeyreğe ait ekonomik büyüme verilerinin piyasalarda oynaklığı arttırabileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek yılın ilk toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 83'e çıktı.

Makroekonomik veri tarafında ise dün ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, aralıkta aylık bazda 9,7 puan artışla 110,7'ye çıkarak piyasa beklentilerini geride bırakması, Fed'in faizi düşürmek için acele etmesine gerek olmadığına işaret ettiği belirtiliyor.

Ülkede cari işlemler açığı, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,6 azalarak 200,3 milyar dolarla yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesini kaydetti. ABD'de ikinci el konut satışları ise kasımda yüzde 0,8 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Tahvil piyasalarında ise düşüş eğilimi devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,85'le temmuzdan bu yana en düşük seviyede bulunuyor.

Söz konusu gelişmelerin ardından dün yüzde 0,2 artışla günü 102,4 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında bulunuyor.

Dün yüzde 0,5 azalışla 2 bin 30 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 2 bin 37 dolardan işlem görüyor.

Beş günlük yükseliş serisini dün yüzde 0,7 azalışla 79,1 dolardan günü tamamlayarak sonlandıran Brent petrolün varil fiyatı, bugün önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 79,2 dolarda seyrediyor.

Öte yandan, dün FedEx hisseleri, şirketin gelir beklentilerini düşürmesi ve finansal sonuçlarının beklenenden düşük gelmesi sonrası yüzde 12'nin üzerinde değer kaybetti.

New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 1,50 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,47 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,27 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında ise dün karışık bir seyir izlendi.

Analistler, İngiltere enflasyonunun beklenenden daha hızlı yavaşlamasıyla para piyasalarındaki fiyatlamalarda oynaklığın arttığını belirterek, İngiltere'de FTSE 100 endeksinde risk iştahının arttığını söyledi.

İngiltere'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda yıllık bazda yüzde 3,9 artışla piyasa beklentilerinin altında kalırken, ülke enflasyonu Ekim 2021'den beri en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) açıkladığı verilere göre, ekimde yüzde 4,6 olan yıllık enflasyon kasımda yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşirken, beklenti yüzde 4 olacağı yönündeydi.

Dün, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,01 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,02 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de karışık bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında, Çin hariç negatif seyir öne çıktı.

Analistler, ABD pay piyasalarındaki düşük risk iştahının Asya'ya da taşındığını belirterek, söz konuş düşüşe teknoloji hisselerinin öncülük ettiğini bildirdi.

Öte yandan, Toyota'nın yan kuruluşu olan Daihatsu Motor'un ofislerinin, çarpışma güvenliği testlerinin sonuçlarını manipüle ettiği nedeniyle basılması ve ABD'deki 1 milyon arabasını geri çağırmasına yönelik haber akışının ardından şirketin hisse fiyatı sert düştü.

Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 azalış kaydederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kazandı.

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,82 değer kaybıyla 7.662,85 puandan tamamlarken, bugün gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi.

Analistler, politika faizine ilişkin kararın yanında politika metnindeki yönlendirmelerin de önemini vurgulayarak, buradan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının olası oduğunu ifade etti.

Dolar/TL, dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 29,1297'den kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 29,1315 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bankanın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağını tahmin ediyor.

Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ekonomik büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.500 puanın destek, 7.700 ve 7.770 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.30 İngiltere, yıllık konut fiyat endeksi

14.00 Türkiye, aralık ayı TCMB faiz kararı

14.30 Türkiye, kasım ayı uluslararası rezerv varlıkları ve haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, 3.çeyrek GSYH

16.30 ABD, aralık ayı Philiadelphia imalat sanayi endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları

18.00 ABD, kasım ayı öncü endeks