Vize sorunu son dönemde yeniden gündem olurken Yurt dışı tatil planı yapan vatandaşın Schengen vize başvurularında ret oranı yüzde elli oranına yaklaştı.

Ülke turizmde ve tanıtımında büyük katkı sağlayan sanatçılar da vize mağdurları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ dan gelen ‘’Avrupa’nın vize engelini “siyasi şantaj” olarak tanımlayıp en kısa sürede çözüme kavuşturacağız’’ açıklaması ile sektör temsilcilerinin sorunun en kısa sürede çözüme kavuşacağı yönünde ki bekleyişi sürüyor.

Türkiye’nin Schengen vizesi sorunu, pandemide uzaktan çalışmaya geçilmesi, seyahat yasakları ve çeşitli ülkelerin büyükelçiliklerinin personel azaltmasıyla başladı. Ancak pandemi sonrasında seyahatlerin yeniden açılma ve yaz sezonunun başlaması ile Türkiye’den artan vize başvuruları karşılanmamaya başladı. Son 2 yılda sorun adeta bir kangren haline geldi.

Türk vatandaşları vize için randevu alamamaya, vize başvurularının sonuçlanması aylar sürmeye ama en önemlisi çok sayıda vize başvurusu reddedilmeye başladı.

Özellikle yavaş işleyişten kaynaklı olarak Schengen vizesi tur iptallerine neden olmaya başladı. Bazı ülkeler vize randevusu için bile aylar sonraya tarih veriyor. Bu nedenle satışı yapılan yurtdışı turların birçoğu iptal ediliyor. Türkiye’den Avrupa ülkelerine gidebilmek için başvurulan Schengen vizelerinin yaklaşık yüzde 50’sinin reddedildiği öğrenildi.

Sektör Temsilcilerinden konuya ilişkin yaptığım görüşmelerde acil çözüm beklentisi olduğu yönünde;

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya’dan aldığım görüş; biz turizmciler olarak dünyanın hiçbir yerinde hiçbir vatandaşın turistik amaçlı seyahatlerinin kısıtlanmasına karşıyız. Bu bir turistik hareket, kültürel bir alışveriş bu bir zorunluluk. Vatandaşımız doğal olarak vize olmayan ülkelere yöneliyorlar o da pazarı neredeyse 5’te 1 seviyesinde daraltmak demek. Böyle ciddi bir pazar daralması var, seyahat acentaları işlerini yapamıyorlar. Görüyoruz ki sanatçılar da işlerini yapamıyor, kongreye gidecek bilim adamları da işlerini yapamıyor. Topyekûn bir Türkiye’ye karşı eziyet kampanyası başlamış durumda, onu görüyoruz. Sebebi nedir? Tek kelime var siyasidir çünkü diğer sebeplerin hepsini biz makul ve mantıklı şekilde açıklıyoruz.

Yeni dönemde ümit ediyorum hem dışişleri bakanlığı hem Cumhurbaşkanımız nezdinde girişimlerle bu iş daha kabul edilebilir bir seviyeye gelir yönünde oldu. Turizm sektör temsilcilerinden aynı zamanda TUGİAD Başkan Yardımcısı Şebnem Akman Balta ile konu üzerine yaptığım görüşmede yaşanan vize sorununu biraz daha politik ve siyasi durumlardan kaynaklı olduğunu dile getirdi. Bunun dışında Avrupa Birliği’nde yaşanan insan kaynakları sorunu ve çalışan sayısındaki yetersizlik vize krizinin büyümesinde etkili oluyor görüşünde.

Yaz döneminin gelmiş olmasıyla vize talebinde bir artış ayrıca yaşanıyor. Sektör temsilcisi olarak sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini söylüyor.

Vize problemi nedeniyle vizesiz ülkelere talep arttı

Hal böyle olunca Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan vize krizi nedeniyle tatilciler, rotasını vizesiz turlar ile günübirlik seyahatlere çevirdi. Tatilciler, Schengen zorluğu çıkaran AB yerine Mısır, Balkanlar, Fas'a rotayı kırdı.

Seyahat acenteleri vize sorununa vizesiz turlar ile çözüm bulup tatilciyi yönlendirirken vize istemeyen ülkelere talebin ciddi oranda arttığını ifade etmek mümkün. Sektör temsilcilerinden gelen bilgilerde bu artışı doğrular nitelikte. Özellikle bu dönemde Balkanlar, Uzak Doğu, Fas, Mısır yoğun ilgi görüyor ve bu bölgeler tercih ediliyor.

Son durumda Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alma sürecindeki zorlukların devam etmesi vize ile uğraşmak istemeyen tatilcinin vizesiz ülkelere yöneldiğini ve Tur şirketlerinin de artan talebi karşılamak için ekstra yeni destinasyonalar ve ilave turlar ile Türk vatandaşının yurt dışı tatil taleplerini karışılacağını söylememiz mümkün.