ATİNA AA- Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende geçici hükümette yer alan bakanlar, görevlerine başlamadan önce yemin etti.

Yeni kabinede Yunanistan'ın eski Ankara Büyükelçisi Vasilios Kaskarelis Dışişleri Bakanlığına getirilirken eski Savunma Bakan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Alkiviadis Stefanis, Savunma Bakanı oldu.

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Haralambos Lalusis ise kabinede Vatandaşı Koruma Bakanı olarak görev yapacak.

Yemin töreninin ardından Sarmas liderliğinde ilk kabine toplantısı düzenlendi.