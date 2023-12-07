Atina

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu ile Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya geldi.

Sakelaropulu, görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu yıl ülkelerimizde yaşanan trajediler gösterdi ki dayanışma hissi ve zor şartlarda destek, iki halkı birleştiren ortak özellik." dedi.

Bu durumun, ikili ilişkilerdeki işbirliğinin derinleştirilmesi, gerginlikleri bertaraf edecek iklimin oluşturulması ve karşılıklı siyasi irade için güçlü temel oluşturduğuna işaret eden Sakelaropulu, "İki ülkenin işbirliği içerisinde beraber çalışması ve olumlu hava içerisinde barışa, refaha, uluslararası hukuka saygı bazında bütün bu değerleri daha ileriye götürmemiz çok açık şekilde karşımıza çıkmaktadır. Yunanistan ile Türkiye’nin mevcut olan bu ortak pozitif siyasi iradeyi geliştirmesi her zamankinden daha elzem." ifadesini kullandı.

Çeşitli hususlarda iki ülkenin farklı yaklaşımları bulunduğunun bilincinde olduklarını dile getiren Sakelaropulu, "Fakat bu bilinçle ortak çalışmak, işbirliğini yürütebilmek sanırım bölgedeki barış ve refahı koruyup daha ileri düzeylere götürebilecektir." şeklinde konuştu.

Sakelaropulu, ilişkilerde yapıcı iklimin korunması ve buna yatırım yapılmasının önemine dikkati çekerek, "Bugün 6 yıl aradan sonra Yunanistan'da olmanızın bu olumlu ruhu yansıttığına inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, "Bu düşüncelerle dost Türk halkına refah ve barış temenni ediyorum, 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) Toplantısı çerçevesinde yapıcı görüşmeler diliyorum." ifadesini kullandı.