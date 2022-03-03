Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

YÜKSELEN YAYLAR 2022

Fiziksel ve ruhsal sağlığım…

Kişisel gelişimim…

Lütfen yıllık yorumlarınızı yükselen burcunuza göre okuyunuz…

Öncelikle; içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin ne zaman biteceği konusuna kısaca değinmek istiyorum.

Bu konuya uzun, uzun geçen sene 2020 Öncevatan gazetesinde “artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” yıllık yorumumda genişçe değinmiştim… Pandemiyle ilgili farkına varılması gerekenleri okumayanlar, detaylıca bu linkten tekrar okuyabilirler:

https://www.oncevatan.com.tr/2021giris-artik-hicbir-sey-eskisi-gibi-olmayacak-makale,50251.html

Pandeminin bitebileceği tarihi tekrar; 2023 yılının Nisan’ı olarak söylemeliyim.

Ancak bunun da gerçekleşmesi için, her bireyin sorumluluklarının bilincinde olarak, “bütünün hayrına” hijyen kurallarına uyum sağlayarak hareket etmesi gerektiğini hatırlatmalıyım.

Çünkü bu süreç Kova enerjisinde gerçekleşiyor ve Kova, bütünün hayrına bireysel ve toplumsal davranışlarımızı ve sorumluluklarımızı (Satürn/Kova) talep eder…

Yani kendimizden önce başkalarını düşünerek “sabırlı” davranmalıyız!...

Aksi durumda, 19 yıl daha bu virüs ile yaşamaya devam edebiliriz (2040)…

Gelelim 2022 yılına…

Siz bu yılı sürprizlerin yılı olarak karşılayabilirsiniz. Hiç aklınıza gelmeyen, sene başında hiç düşünmediğiniz ani ve beklenmedik sürpriz olaylar bu yıla damgasını vuracak.

Yıla; maddi kazançlarınızda gelişen bir duraksama ile giriyor olabilirsiniz…

Olumsuzluklar Ocak ayında devam etmekle birlikte, bu durum Şubat ayının ikinci yarısından itibaren yoluna girmeye başlayacak.

Şubat’ın ilk haftasından itibaren belli başlı bazı tıkanıklıkların akmaya başlaması ile konular yumuşayacak. Ancak bu durum da bir süreliğine geçerli olacak. (Mayıs’a kadar).

Dolayısı ile Şubat’ın son üç haftası, Mart’ın tamamı ve Nisan’ın son haftasına kadar maddi durumunuzu düzeltmek için girişimleriniz olabilir.

Ocak ayında ayrıca sizi maddi veya manevi yönden bağlayacak herhangi bir olaya da imza atmanızı önermem . En azından böyle bir durumu Şubat’a ertelemeniz sizin menfaatinize olur.

Ocak ayını da (14.Ocak- 4.Şubat 1. Merkür retrosu) daha çok, yarım kalan işlerinizi tamamlamak için değerlendirebilirsiniz.

Bu süreçte; kardeşlerinizle aranızda çıkmış olan yanlış anlaşılmalardan doğan küslükleri gidermeniz için fırsatınız olacak. Bu üç haftayı bu şekilde değerlendirebilirsiniz.

Yılın diğer Merkür retrolarında da;

2.Merkür retrosu: 10.5-3.6.2022 eşiniz veya partnerinizle geçmişte iletişim nedeniyle ortaya çıkmış olan durumları düzeltmek için fırsatlarınız olacak. Değerlendirin…

3.Merkür retrosu: 10.9-2.10.2022 11 sosyal çevrenizden arkadaşlarınızla geçmişte yanlış anlaşılmalardan dolayı gerçekleşmiş olan sorunları düzeltme şansınız olabilir.

4.Merkür retrosu:29.12-19.1.2023 geçmişte yanlış iletişimden dolayı kaçırmış olduğunuz kazanç fırsatlarınızı bu süreçte yeniden yakalayabilirsiniz. Veya birine vermiş olduğunuz bir borç size geri gelebilir.

-BU SENENİN ŞANS ve FIRSATLARINI NEREDEN YAKALIYORSUNUZ?-

Öncelikle haftanın Perşembe günlerini genelde şansınız için değerlendirmeniz daha yerinde olur.

JÜPİTER TRANSİTLERİNİZ

Jüpiter’in bir burçta transit süreci o yıl; şans ve fırsatları hangi alanlardan aldığımızı gösterir. Bolluk ve bereketin yansıyacağını görürüz.

Bu seneye Jüpiter Balık burcundayken girdik. 4 Sene başında ebeveynlerinizde şifalanma yönünden şanslı olunan zaman dilimi.

Ancak Jüpiter yıl içinde burç değiştiriyor, dolayısı ile şans ve fırsatların konusu değişiyor. 11.5’den itibaren size şans ve fırsatlar; çocuklarınızdan yada sevgilinizden yana size yansıyacak.

Bu yıl size şans ve fırsatlar ( Jüpiter 5.evinizde).

Eğer sanat ile ilgiliyseniz birden fazla yerde sahne alabilirsiniz.

Varsa eğer çocuklarınız, onlara bir kardeş daha gelebilir.

Dolayısı ile tüm bu konular bu yılın bereketli tarafı olarak hayatınıza yansıyor olacak…

Yalnız bu durum da geçici bir süre etkin. Sadece bir yıl J)

Bunlar ne gibi şans ve fırsatlar diye düşünecek olursanız eğer, 2010 Haziran ile 2011 Haziran arasını düşünün.

O zaman ne yaptınız? Neler yaşamıştınız, benzeyen şans ve fırsatlar bu sene de karşınıza gelebilir.

Tüm bu konularda duraksama bu sene zamanı ise bu yıl; (Jüpiter retrsoru) 28.7-24.11 arasında yaşanacaktır. Planınızı ona göre yapınız.

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2022’DE VENÜS TRANSİTLERİNİZ

-İLİŞKİLERİNİZ ve PARA ile ilgili konularınız için yıl içinde değerlendirebileceğiniz günler-

(Tekrar ediyorum bu tarihler yükselen Yaylar için geçerlidir.)

6.3-5.4 = 2022 (Kova- 3 )

Kardeşlerinizle veya kardeş yerine koyduğunuz arkadaşlarınızla olumlu ve keyifli ilişkiler içinde olabilirsiniz.

Komşularınızla ve yakın çevrenizdekilerle keyifli ilişkiler kurabileceğiniz bir dönem.

Davet veya partileriniz için olabilir. (Maskeli ve mesafeli J)

5.4- 2.5 = 2022 ( Balık-4 )

Anne ve babanızla olan ilişkilerinizde olumlu destekler göreceğiniz zaman dilimidir.

Evinizde dekorasyon, boya badana gibi bir niyetini varsa bu zaman dilimini değerlendirebilirsiniz.

2.5- 28.5 = 2022 (Koç-5 )

AŞK!

Çocuğunuz varsa, çocuklarınızla olan ilişkilerinizde olumlu ilişkiler kurabileceğiniz bir süreç.

Flörtünüzle uyumlu bir ilişki dönemidir. Değerlendirebilirsiniz.

28.5-23.6 = 2022 (Boğa- 6)

İş yerinizde iş arkadaşlarınızla ilgili olumlu ilişkiler içinde olacağınız onlardan destek görebileceğiniz zaman dilimidir.

Bürokratik işlerinizi yapabileceğiniz zaman dilimi olarak ta değerlendirebilirsiniz.

Sağlığınızla ilgili destekleyen enerjiler devrede olduğundan tedaviniz için de değerlendirebileceğiniz olumlu bir zaman dilimidir.

23.6- 18.7= 2022 (İkizler- 7)

Eşinizle güzel ilişkiler içinde olacağınız zaman dilimidir. İkili ilişkileriniz için olumlu ve destekleyici enerjiler devrededir.

18.7 –11.8= 2022 (Yengeç-8 )

Ödemeler, borçlar konusunda kolaylıklar olarak değerlendirebilirsiniz. Bu borç bankaya karşı ise bu tarihlerde yeniden yapılandırmaya gidebilirsiniz.

Başkalarından almanız gereken ama alamadığınız kira, borç, harçlık gibi geliriniz varsa bu tarihte bu konulardan yana değerlendirilebilir.

11.8- 5.9=2022 (Aslan-9 )

Yurtdışına bir seyahat düşünüyorsanız, örneğin vize alamıyordunuz veya başka bir nedenden dolayı yurtdışına çıkamıyordunuz diyelim, bu tarihler arasında bu konuda olumlu ilişkiler kurabilir işlerinizi daha kolay yoluna koyabilirsiniz.

Siz yüksek eğitim çağındaysanız eğer; bu tarihlerde yüksek eğitiminizle ilgili konulardı daha kolay hayatınıza çekebilirsiniz. Akademisyeninizle daha destekleyen ilişkileriniz olabilir.

Düşünün bakalım bu konuda neye ihtiyacınız var? Bu tarihleri eğitiminizle ilgili değerlendirebilirsiniz…

Hukuksal alanda bir mahkemeniz var diyelim, örneğin bir mahkemeniz var, bu tarihler arasına gelirse ilişkiler yönünden desteklenebilirsiniz. Uzlaşmak daha kolay olabilir.

Siz ticaret ile ilgileniyorsunuz diyelim, bu tarihlerde ihracat, ithalat, lojistik alanında bu dönemde işleriniz, yurt dışı ile ilişkileriniz daha kolay yolunda gider.

5.9 –29.9= 2022 (Başak- 10)

Bu tarihlerde kariyeriniz yönünden olumlu ve destekleyen ilişkileriniz olabilir.

İş arıyorsanız bu tarihleri değerlendirebilirsiniz.

Kariyerinizde terfi edebilir veya zam görebilir veya olumlu destekler görebilirsiniz..

29.9-23.10= 2022 (Terazi-11 )

Arkadaşlarınızla, sosyal gruplardaki ilişkilerinizde destek gördüğünüz bir süreç olacaktır. Davetler, toplantılar için uygundur.

Ayrıca üye olduğunuz örneğin yardım ile ilgili gruplarda olumlu ve verimli ilişkiler kurabilirsiniz. Girişimleriniz için bu tarihleri değerlendirebilirsiniz…

23.10-16.11 =2022 (Akrep-12 )

Bu zaman diliminde düşmanlarınızla bile iyi ilişkiler kurarsınız. Varsa böyle bir durum bu tarihlerde anlaşmaya bakabilirsiniz.

Hastalanırsanız, iyileştirici etkiler sizden yana olur.

İç Dünyanızda, yüzleşmelerinizde de olumlu etkiler alırsınız. Kişisel gelişiminiz için olumlu bir zaman dilimi..

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16.11-10.12= 2022 (Yay- 1)

Estetik ve imajınız için olumlu zaman dilimi.

Eğer dış görüntünüzle ilgili bir isteğiniz varsa, estetik, diş veya saç yaptırmak gibi bu zaman dilimini değerlendirebilirsiniz.

10.12. – 3.1.2023= (Oğlak-2 )

Beklediğiniz paraya kavuşma zaman dilimi diyebiliriz.

Maddi ve manevi yönden desteklendiğiniz zaman dilimi.

Beklediğiniz paraya kavuşma zaman dilimi diyebiliriz.

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-BU SENENİN ZORLUKLARI NERELERDEN GELİYOR?-

SORUMLULU ve SABIRLI DAVRANMAMIZI TALEP EDEN SATÜRN

Satürn bizim sorumluluklarımızın ne olduğu ve en çok zorlanacağımız alanı gösterir. Ancak bu süreç çok öğretici bir süreçtir.

Zorlanırken bir şeylerin üstesinden gelmeyi öğreniriz. Dolayısı ile zorluklarla baş etmekte beceri sahibi oluruz.

Bu süreç 21 Aralık 2020 de başladı ve 2023 Mart’ta bitecek.

Bu senenin zorlukları, sorunları ve problemleri ise ( Satürn 3...evinizde transit ediyor), size bu yıl kardeşleriniz ve yakın çevreniz alanından yansıyor olacak…

Sorumluluklarınız, uymanız gereken kurallar her ne kadar sabrınızı zorlasa da, bunun sağlıklı kardeş ilişkileriniz için önemli bir davranış şekli olduğunu söylemeliyim.

Ne kadar çok sorumluluklarınızın bilincinde olup 2023 Nisan sonuna kadar sabırlı bir şekilde davranırsanız; o kadar sonuçtan memnun kalacaksınız. Yeter ki sorumluluklarınızı ele alın…

Aslında bu durum 2020 Aralık sonundan itibaren başlamış ve 2023 ilkbaharına kadar sürüyor olacak.

Bu konularla ilgili, bazen daraldığınızı hissettiğiniz durumlar ( Satürn retrosu) 4. Haziran-23.10.2022 arasında gerçekleşecektir. Her ne oluyor ve olacaksa bu süreçte, bilin ki geçici bir süre olacak.

Her karanlık gibi, onun da arkasında aydınlık olacak…

SATÜRN_SD: 23.10.2022 18*Kova (3)

23 Ekim’de Satürn retrodan çıkıp yine düz hareketine dönüyor. 23 Ekimden itibaren 2023’ün Haziran’ına kadar disiplini elden bırakmadan; sabırlı ve sorumlu davranıp (aşı, maske ve mesafeli) normalleşeceğimiz tarihe doğru ilerlemeliyiz.

Satürn düz hareketini sizin; kardeşleriniz ve yakın arkadaşlarınızla olan alanda gerçekleştiriyor. Dolayısı ile kardeşlerinizle ilgili alacağınız sorumluluklarınız olacaktır.

Bu süreç 17 Haziran 2023’e kadar retro olana kadar devam edecek.

Bir çok işin üstesinden geleceğiniz durumlar olabilir

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MARS 2022

-2022’DE MARS TRANSİTLERİNİZ-

ACELE ETMEYİP, SABIRLI OLMALISINIZ, YOKSA MARS BAŞINIZA İŞ AÇABİLİR..

Bu seneye Mars Yay burcundayken giriyoruz.

Bu Mars transiti sizin 1. evinizde kendiniz ve imajınızla alakalı olacak. Spor yapmaya başlayabilir. Atletik ve adaleli bir vücudunuza kavuşabilirsiniz.

Yıl içinde sorun yaşadığınız bu alanlar sık, sık değişecek.

Peki hangi zamanda ne gibi sorunlar yaşayabiliriz?

24.1.2022= Mars Oğlak burcuna geçiyor. (2)

Para harcayacağınız süreç. Dikkat etmezseniz en gerekmeyen şeylere dahi para harcarsınız. Yatırım için de uygun günler değildir. Kayıp getirir.

6.3.2022= Mars Kova burcuna geçiyor. (3)

Her gün gittiğiniz kısa mesafeli olan yollarda kaza riskiniz var. Bu tarihlerde özellikle düşünülmeden alınan riskli davranışlar kaza sonucunu doğurur dikkat.

Kardeşlerinizle veya yakın akrabalarınızla da bu süreçte stresli günler yaşayabilirsiniz. Durumu kontrol etmek için bu günlerde uzak durmak faydalı olabilir.

Özellikle +- 18 Mart’a dikkat. Öncesinde gerilim daha fazla olur…

15.4.2022= Mars Balık burcuna geçiyor. (4)

Evinizde muhtemelen bir tadilat yapmak istiyor olabilirsiniz. Veya oturduğunuz evi satmak gibi bir düşünceniz de olabilir. Ancak aile içinde sorunların olabileceği bir süreç. Düşünülmeden yapılan işler olmamalı. Aklınıza koyduğunuzu hemen eyleme sokmak yerine, ebeveynlerinizle veya evdeki diğer insanlarla öncesinde görüşmek iyi bir fikir olabilir.

25.5.2022= Mars Koç burcuna giriyor. (5)

Bekarsanız, sevdiğiniz kişi ile birlikte açık havada yapılan sporlar olarak değerlendirebilirsiniz bu süreci…

Çocuklarınız varsa; onlarla hareketli bir dönem olabilir bu süreç.

Spor yaparak değerlendirebilirsiniz. Hobileriniz konusunda enerjik olabileceğiniz bir dönem.

Ancak dikkat etmeniz gereken şey:

Riske girmemek olmalı.

5.6.2022= Mars Boğa urcuna geçecek. (6)

Sağlığınıza çok dikkat etmeniz gereken bir süreç bu. Riskli davranıp, sağlığınızı tehlikeye atacak davranışlardan özellikle bu tarihlerde oldukça kaçınmalısınız.

Sağlığınız konusunda risk almamanız gereken döneme giriyorsunuz. Acele ile düşünmeden hareket edip, sağlığınızı riske atmayınız.

20.8.2022= Mars İkizler burcuna geçiyor. (7)

Adeta çenenizle döveceğiniz bir dönem !!! Lütfen bu enerjinizi kontrol altına alın…

Öylesine bir enerji tüm Dünya’da hakim olmaya başlayacaktır ki, bu enerji Mart 2023’ün sonuna kadar etkili olacaktır.

Bu süreçte dilimize hakim olmalıyız.

İki düşünüp, bir konuşmak gerekir.

Aksi durumda, keskin sirke küpüne zarar olacaktır…

Mars retrosunun yaşanacağı 30.10.2022 ile 12.1.2023 tarihleri arasında lütfen kendinize hakim olun.

Bu sizin eşiniz veya partnerinizle ilgili alanı temsil ediyor. Mars’ın orada transit ediyor olması, eşinizle olabilecek agresyonu gösterebilir. Eşinizle aranızda yaşanabilecek kavgaların olabileceği olumsuz bir süreci gösteriyor.

Dolayısı ile Mayıs sonuna kadar durumun farkında olup, idare eder taraf olmanız önemli olacak.

Çünkü bu süreçte parlamaya hazır taraf sizsiniz. Öfke kontrolünüzü sağlamalısınız.

20.8.2022 ile Mart 2023’e kadar olan sürecinde, Mars sizin sağlık evinizde hareket edecek.

Riskli davranışlar yapmamanızda fayda var…

-JENERASYON GEZEGENLERI UZUN VADEDE NELERI DEĞİŞTİRİYOR-

-DEĞİŞİMLER NEREDE YAŞANIYOR?-

PLÜTO_ Rx: 29.4.2022 28* Oğlak (2) – SD:8.10.2022 26* Oğlak (2)

29.Nisan ile 8.Ekim 2022 arasında; kötücül dediğimiz uzun süreli büyük değişimlerin gezegeni olan Plüton retro oluyor.

Bu sizin için;para evinizde transit eden bir gezegen. Dolayısı ile değişim dönüşüm maddi durumunuzla ilgili oluyor.

Bu transit tam olarak 2024’de Oğlak burcundaki transitlerini bitirmiş olacak. Dolayısı ile iş yerinizdeki bu değişim dönüşümler de tamamlanmış olacak.

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Bu sene yıl genelinde NEPTÜN (+Rx) etkisini en fazla hissettiren gezegen oluyor . (28.1.- 4.12.2022). Dolayısı ile yıl içinde neredeyse yaşadığımız her konuda bir netleşememe, fluğ olan durumlar nedeniyle olayların içyüzünü anlayamama gibi bir enerji hakim olacak.

Bu durum ayrıca, tüm Dünya’da “dolandırılma, kandırılma, anlaşılamayan politikalar ve stratejilerle de” ilgili olacak…

Hiçbir yerde netlik olmayacaktır.

Siz bu etkiyi; daha çok ebeveynlerinizle yaşıyor olacaksınız.

Bazı iç yüzü belli olmayan durumlar yansıyor hayatınıza.

Siz bu etkiyi uzunca bir süredir yaşıyordunuz ancak bu sene biraz daha fazla hissedecek olabilirsiniz.

Bir de neyin sebep olduğunu bilmediğiniz durumlar nedeniyle bu belirsizlik özellikle 28.1- 4.12.2022 arasında kendini daha çok hissettirecektir.

Her şey gibi bunun da geçici bir süre olduğunun farkında olarak hareket ederseniz, kendinizi de korumuş olursunuz… Bu enerjiden tamamen 2025 yılında kurtuluyorsunuz.

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-BEKLENMEDİK OLAYLARIN GEZEGENİ RETRO OLUYOR-

URANÜS Rx: 24.8.2022 18* Boğa( 6) - SD: 23.1.2023 14* Boğa (6)

Sene başına retro olarak giren süprizlerin gezegeni Uranüs Ağustos sonunda tekrar retro olarak. Kaos yaratma enerjisini devreye sokuyor.

Sağlık alanınızda aniden ortaya çıkan durumlar yaşanacaktır.

Sene başında yaşadığınız bu olaylara benzer konular tekrar gündemde olabilir. Bu enerji yeni seneye 2023 başında da devam eder.





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-2022 ‘DE TUTULMALAR-

30.Nisan Güneş tutulması 10 derece Boğa burcunda gerçekleşiyor. (6)

İş arkadaşlarınızın ve dolayısı ile sizin sağlık alanınızdan yansıyor olacak…

“Sağlıklı yaşam” adına hayatınızda bazı yeni başlangıçlar yapacağınız tutulmalar olacak bunlar.

İş arkadaşlarınızın sağlık sorunları da sizi yakından ilgilendiriyor olacak…

Belki bildiğiniz ancak bir süreliğine ötelediğiniz sağlık konuları da artık bu durumu ciddiye almanız gerekecek şekilde bu yıl kendisini gösteriyor olacak…

Her ne şekilde hayatınıza yansıyacak ise, bunun olması gereken yeni bir başlangıç olduğunu bilin J)

16.Mayıs Ay tutulması 25 derece Akrep burcunda gerçekleşiyor. (12)

Bu sene sizin ruhsal sağlık alanınızdan yansıyor olacak… Bu sene bir takım konulara net olarak karar verecek olabilirsiniz.

Bir şeyler netleşecek ve bazı şeylerin sonu gelecek.

Bu sonu gelecek olan konular, belki de yalnızlığınız olacak…

Sürüncemede olan konular, artık evren tarafından zamanının gelmiş olduğunu gösteriyor ve sizi netleşmeye yönlendiriyor olacak.

25.Ekim’de Güneş tutulması 2 derece Akrep burcunda gerçekleşiyor. (12)

Kişisel gelişiminizle ilgili yeni bir başlangıç dönemindesiniz. Ruhsal anlamda derinlemesine bir yüzleşme dönemi geçirip, ruhsal tekamülünüz için adımlar atıyorsunuz.

8 Kasım Ay tutulması 16 derece Boğa burcunda gerçekleşiyor. (6)

Sağlığınız ile ilgili net olmayıp bilinemen durumlar, bu tutulmadan sonra netleşiyor. Ve artık siz net olarak sağlık durumunuzu bilirsiniz.

Tüm bunların farkında olup, bu seneyi nasıl geçirmek istediğinizi iyice düşünün. Hayatınızda ne olmasını istiyorsunuz? Sorunlarınız ne? Süresi ne? Ne yapmanız gerekiyor?

Bu farkındalıklar ile hayatınıza yön vermenizi dilerim…

İyi seneler dilerim…

10.12.2021

Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

Kişisel haritalarınız ve sorularınız için whatsapp 0531 258 51 28 den yazabilirsiniz…

http://www.youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz

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