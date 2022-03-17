Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

Evim, kariyerim…

Lütfen yıllık yorumlarınızı yükselen burcunuza göre okuyunuz…

Öncelikle; içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin ne zaman biteceği konusuna kısaca değinmek istiyorum.

Bu konuya uzun, uzun geçen sene 2020 Öncevatan gazetesinde “artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” yıllık yorumumda genişçe değinmiştim… Pandemiyle ilgili farkına varılması gerekenleri okumayanlar, detaylıca bu linkten tekrar okuyabilirler:

https://www.oncevatan.com.tr/2021giris-artik-hicbir-sey-eskisi-gibi-olmayacak-makale,50251.html

Pandeminin bitebileceği tarihi tekrar; 2023 yılının Nisan’ı olarak söylemeliyim.

Ancak bunun da gerçekleşmesi için, her bireyin sorumluluklarının bilincinde olarak, “bütünün hayrına” hijyen kurallarına uyum sağlayarak hareket etmesi gerektiğini hatırlatmalıyım.

Çünkü bu süreç Kova enerjisinde gerçekleşiyor ve Kova, bütünün hayrına bireysel ve toplumsal davranışlarımızı ve sorumluluklarımızı (Satürn/Kova) talep eder…

Yani kendimizden önce başkalarını düşünerek “sabırlı” davranmalıyız!...

Aksi durumda, 19 yıl daha bu virüs ile yaşamaya devam edebiliriz (2040)…

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Gelelim önümüzdeki sene olan, 2022 yılına…

Siz bu yılı sürprizlerin yılı olarak karşılayabilirsiniz. Hiç aklınıza gelmeyen, sene başında hiç düşünmediğiniz ani ve beklenmedik sürpriz olarak gelişecek olaylar bu yıla damgasını vuracak.

Yıla; maddi kazançlarınızda gelişen bir duraksama ile giriyor olacaksınız de bu durumu ciddi şekilde yaşıyor olacaksınız. Bu durum sizi ruhsal olarak rahatsız edebilir.

Bu durum Şubat ayının ikinci haftasından itibaren yoluna girmeye başlayacak.

Şubat’ın ilk haftasından itibaren belli başlı bazı tıkanıklıkların akmaya başlaması ile konular yumuşayacak. Ancak bu durum da bir süreliğine geçerli olacak. (Mayıs’a kadar).

Ayrıca özellikle Aralık/2021’den itibaren başlayıp yeni yıla başlarken de devam eden, aşk ilişkiniz de Şubat ayına kadar pek yolunda gitmeyen olaylar yaşanabilir…

Zaten bu süre içinde akışta kalmak yerinde olur.

Eğer tam tersi hareket eder, “kurtarırım” diye, ilişkinizi resmiyete bağlamak nişan yada nikah gibi olaylara kalkışırsanız (Ocak 2022 sonuna kadar) o ilişki kesinlikle, ya kısa ömürlü olur yada yolunda gitmeyen bir ilişki haline dönüşebilir (Venüs retro)…

Onun için size tavsiyem Şubat’ın ilk haftası bitene kadar, bırakın izleyin bakalım olaylar ne yönde akıyor?

Nişan, evlilik, işe girmek, emlak alıp satmak gibi “imza” atacağınız ciddi işleri Subat’ın ilk haftasından itibaren Nisan’ın 3. haftasına kadar olan süre içinde gerçekleştirebilirsiniz…

Ocak ayını da (14.Ocak- 4.Şubat 1. Merkür retrosu -1) daha çok, yarım kalan işlerinizi tamamlamak için değerlendirebilirsiniz.

Bu süreçte; kendinizi geçmişte yaşanmış yanlış anlaşılmalardan dolayı, yeniden ifade ederek itibarınızı düzeltme şansınız olabilir. Değerlendirin…

Yılın diğer Merkür retrolarında da;

2.Merkür retrosu: 10.5-3.6.2022 (5) Çocuklarınızla aranızda geçmişte oluşmuş yanlış anlaşılmadan kaynaklı küslükler varsa,bunu düzeltme fırsatınız doğacaktır. Değerlendirin…

3.Merkür retrosu: 10.9-2.10.2022 (9) Yurtdışı ile ticaret, hukuksal konularda yaşanan yanlış anlaşılmaları düzeltme şansınız doğacaktır değerlendirin…

Eğitim çağındaysanız, yüksek eğitim yaptığınız yerde geçmişte akademisyeninizle yaşanmış olan bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek için bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz bu yılın üçüncü Merkür retrosunu.

4.Merkür retrosu:29.12-19.1.2023 (12) Bu süreçte; kendi kendinize kalıp kendinizle yüzleşmekten çekinmemelisiniz. Kendiniz ve geçmişte yapmış olduğunuz hatalarınızın farkında olarak kendinizi de affetmeniz önemli olacaktır…

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-BU SENENİN ŞANS ve FIRSATLARINI NEREDEN YAKALIYORSUNUZ?-

Öncelikle haftanın Perşembe günlerini genelde şansınız için değerlendirmeniz daha yerinde olur.

JÜPİTER TRANSİTLERİNİZ

Jüpiter’in bir burçta transit süreci o yıl; şans ve fırsatları hangi alanlardan aldığımızı gösterir. Bolluk ve bereketin nereden yansıyacağını görürüz.

Bu seneye Jüpiter Balık burcundayken girdik. 2

Sene başında Jüpiter size özellikle Şubat ayından itibaren para konusunda şans ve bereketini sunuyor olacak.

Ancak Jüpiter yıl içinde burç değiştiriyor, dolayısı ile şans ve fırsatların konusu değişiyor. 11.5’den itibaren size şans ve fırsatlar; (Jüpiter enerjisini 3.evinizden aldığınız için) kardeşlerinizle veya kardeş kadar yakın olan arkadaşlarınızla aranızda destekleyen enerjiler devrede olacak.

Bu yıl size şans ve fırsatlar ( Jüpiter 3.evinizde); kardeşlerinizden ve yakın çevrenizden yana yansıyor olacak…

Bu sene onlarla olan ilişkilerinize ve onlardan yana gelen fırsatlarınız olabilir.

Dolayısı ile tüm bu konular bu yılın bereketli tarafı olarak hayatınıza yansıyor olacak…

Yalnız bu durum da geçici bir süre etkin. Sadece bir yıl)

Bunlar ne gibi şans ve fırsatlar diye düşünecek olursanız eğer, 2010 Haziran ile 2011 Haziran arasını düşünün.

O zaman ne yaptınız? Neler yaşamıştınız, benzeyen şans ve fırsatlar bu sene de karşınıza gelebilir.

Tüm bu konularda duraksama bu sene zamanı ise bu yıl; (Jüpiter retrsoru) 28.7-24.11 arasında yaşanacaktır. Planınızı ona göre yapınız.

JÜPİTER Rx 28.7.2022’de 8 derece KOÇ burcunda retro oluyor. (3-2)

28 Temmuz’dan 24 Kasım’a kadar bir fırsatlarımız konusunda duraksama yaşanır.

Bu Jüpiter retrosu sizin 3.evinizde transit edecek. Bu süreçte abartılı hareketlerinizle dikkat çekebilirsiniz. Bunlar olumlu durumlar yaratmayabilir. Farkında olup, bu süreçte etkisi altında olduğunuz bu enerjinin davranışlarınızı olumsuz etkilemesine izin vermeyin.

Jüpiter retro iken 28.10.2022’de Balık burcuna geriliyor ve bu süreçte siz maddi konudan elinizde olan bereketin faydasını göremiyor olabilirsiniz.

Abartılı tutumunuz parasız kalmanıza neden olabilir…

Ancak bu durum, eskiden birine verdiğiniz bir borcun size geri ödenmesini sağlayabilir. Değerlendirin…

Yani size 12 yılda bir denk gelen şans ve fırsatları hatalı davranışlarınız olduğu takdirde, kaybedecek veya değerlendiremeyecek olabilirsiniz. O nedenle dikkat, diye sizi uyarmam gerekiyor.

JÜPİTER SD 24.11.2022’de Direk hareketine 28 derece BALIK burcundayken dönüyor. (2)

24 Ekim’den itibaren 20.Aralık’a kadar maddi durumunuzda yine bir düzelme olabilir. Ancak bu sefer bu son 12 yılın son defa size maddi yönden şans ve fırsatlarını sunuyor olacak.

İyi değerlendirin.

JÜPİTER 20.12.2022 tekrar KOÇ burcuna geçiyor. (3)

Kardeşlerinizle olumlu ilişkiler geliştirebilirsiniz. Ticaret ve pazarlama konusunda bereketli bir süreç yaşarsınız.

Mayıs 2023 kadar bu enerjiden faydalanabilirsiniz…

Daha sonra bereketli dönem evinize ailenize yansıyor olacak. Ailenizde şans ve fırsatlar Jüpiter tekrar retro olana kadar sürüyor…

16.5.2023’de Boğa burcuna geçene kadar retro olmadan ilerliyor.

Sizin için bu durum kardeşlerinizle ve ailenizle evinizle şans ve fırsatlar sürecidir değerlendirin.

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2022’DE VENÜS TRANSİTLERİNİZ

-İLİŞKİLERİNİZ ve PARA ile ilgili konularınız için yıl içinde değerlendirebileceğiniz günler-

(Tekrar ediyorum bu tarihler yükselen Kovalar için geçerlidir.)

6.3-5.4 = 2022 (Kova- 1 )

Estetik ve imajınız için olumlu zaman dilimi.

Eğer dış görüntünüzle ilgili bir isteğiniz varsa, estetik, diş veya saç yaptırmak gibi bu zaman dilimini değerlendirebilirsiniz.

5.4- 2.5 = 2022 ( Balık-2 )

Beklediğiniz paraya kavuşma zaman dilimi diyebiliriz.

Maddi ve manevi yönden desteklendiğiniz zaman dilimi.

Beklediğiniz paraya kavuşma zaman dilimi diyebiliriz.

2.5- 28.5 = 2022 (Koç-3 )

Kardeşlerinizle veya kardeş yerine koyduğunuz arkadaşlarınızla olumlu ve keyifli ilişkiler içinde olabilirsiniz.

Komşularınızla ve yakın çevrenizdekilerle keyifli ilişkiler kurabileceğiniz bir dönem.

Davet veya partileriniz için olabilir. (Maskeli ve mesafeli)

28.5-23.6 = 2022 (Boğa- 4)

Anne ve babanızla olan ilişkilerinizde olumlu destekler göreceğiniz zaman dilimidir.

Evinizde dekorasyon, boya badana gibi bir niyetini varsa bu zaman dilimini değerlendirebilirsiniz.

23.6- 18.7= 2022 (İkizler-5 )

AŞK!

Çocuğunuz varsa, çocuklarınızla olan ilişkilerinizde olumlu ilişkiler kurabileceğiniz bir süreç.

Flörtünüzle uyumlu bir ilişki dönemidir. Değerlendirebilirsiniz.

18.7 –11.8= 2022 (Yengeç- 6)

İş yerinizde iş arkadaşlarınızla ilgili olumlu ilişkiler içinde olacağınız onlardan destek görebileceğiniz zaman dilimidir.

Bürokratik işlerinizi yapabileceğiniz zaman dilimi olarak ta değerlendirebilirsiniz.

Sağlığınızla ilgili destekleyen enerjiler devrede olduğundan tedaviniz için de değerlendirebileceğiniz olumlu bir zaman dilimidir.

11.8- 5.9=2022 (Aslan-7 )

Eşinizle güzel ilişkiler içinde olacağınız zaman dilimidir. İkili ilişkileriniz için olumlu ve destekleyici enerjiler devrededir.

5.9 –29.9= 2022 (Başak-8 )

Ödemeler, borçlar konusunda kolaylıklar olarak değerlendirebilirsiniz. Bu borç bankaya karşı ise bu tarihlerde yeniden yapılandırmaya gidebilirsiniz.

Başkalarından almanız gereken ama alamadığınız kira, borç, harçlık gibi geliriniz varsa bu tarihte bu konulardan yana değerlendirilebilir.

29.9-23.10= 2022 (Terazi- 9)

Yurtdışına bir seyahat düşünüyorsanız, örneğin vize alamıyordunuz veya başka bir nedenden dolayı yurtdışına çıkamıyordunuz diyelim, bu tarihler arasında bu konuda olumlu ilişkiler kurabilir işlerinizi daha kolay yoluna koyabilirsiniz.

Siz yüksek eğitim çağındaysanız eğer; bu tarihlerde yüksek eğitiminizle ilgili konulardı daha kolay hayatınıza çekebilirsiniz. Akademisyeninizle daha destekleyen ilişkileriniz olabilir.

Düşünün bakalım bu konuda neye ihtiyacınız var? Bu tarihleri eğitiminizle ilgili değerlendirebilirsiniz…

Hukuksal alanda bir mahkemeniz var diyelim, örneğin bir mahkemeniz var, bu tarihler arasına gelirse ilişkiler yönünden desteklenebilirsiniz. Uzlaşmak daha kolay olabilir.

Siz ticaret ile ilgileniyorsunuz diyelim, bu tarihlerde ihracat, ithalat, lojistik alanında bu dönemde işleriniz, yurt dışı ile ilişkileriniz daha kolay yolunda gider.

23.10-16.11 =2022 (Akrep- 10)

Bu tarihlerde kariyeriniz yönünden olumlu ve destekleyen ilişkileriniz olabilir.

İş arıyorsanız bu tarihleri değerlendirebilirsiniz.

Kariyerinizde terfi edebilir veya zam görebilir veya olumlu destekler görebilirsiniz..

16.11-10.12= 2022 (Yay-11 )

Arkadaşlarınızla, sosyal gruplardaki ilişkilerinizde destek gördüğünüz bir süreç olacaktır. Davetler, toplantılar için uygundur.

Ayrıca üye olduğunuz örneğin yardım ile ilgili gruplarda olumlu ve verimli ilişkiler kurabilirsiniz. Girişimleriniz için bu tarihleri değerlendirebilirsiniz…

10.12. – 3.1.2023= (Oğlak- 12 )

Bu zaman diliminde düşmanlarınızla bile iyi ilişkiler kurarsınız. Varsa böyle bir durum bu tarihlerde anlaşmaya bakabilirsiniz.

Hastalanırsanız, iyileştirici etkiler sizden yana olur.

İç Dünyanızda, yüzleşmelerinizde de olumlu etkiler alırsınız. Kişisel gelişiminiz için olumlu bir zaman dilimi..

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-BU SENENİN ZORLUKLARI NERELERDEN GELİYOR?-

SORUMLULU ve SABIRLI DAVRANMAMIZI TALEP EDEN SATÜRN

Satürn bizim sorumluluklarımızın ne olduğu ve en çok zorlanacağımız alanı gösterir. Ancak bu süreç çok öğretici bir süreçtir.

Zorlanırken bir şeylerin üstesinden gelmeyi öğreniriz. Dolayısı ile zorluklarla baş etmekte beceri sahibi oluruz.

Bu süreç 21 Aralık 2020 de başladı ve 2023 Mart’ta bitecek.

Bu senenin zorlukları, sorunları ve problemleri ise ( Satürn 1.evinizde transit ediyor), imajınızla ve itibarınızla ilgili yansıyor olacak…

Sorumluluklarınız, uymanız gereken kurallar her ne kadar sabrınızı zorlasa da, bu durumu sabır ile karşılamanız önemli olacak…

Ne kadar çok sorumluluklarınızın bilincinde olup 2023 Nisan sonuna kadar sabırlı bir şekilde davranırsanız; o kadar sonuçtan memnun kalacaksınız. Yeter ki sorumluluklarınızı ele alın…

Aslında bu durum 2020 Aralık sonundan itibaren başlamış ve 2023 ilkbaharına kadar sürüyor olacak.

Bu konularla ilgili, bazen daraldığınızı hissettiğiniz durumlar ( Satürn retrosu) 4. Haziran-23.10.2022 arasında daha çok kendisini hissettirecek.

Her ne oluyor ve olacaksa bu süreçte, bilin ki geçici bir süre olacak.

Her karanlık gibi, onun da arkasında aydınlık olacak…

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MARS 2022

-2022’DE MARS TRANSİTLERİNİZ-

ACELE ETMEYİP, SABIRLI OLMALISINIZ, YOKSA MARS BAŞINIZA İŞ AÇABİLİR..

Bu seneye Mars Yay burcundayken giriyoruz.

Sene başında yeni yıla girerken arkadaşlarınızla bazı sorunlarınız olmuş olabilir. Agresif davranışlarınızı gösteriyor olabilirsiniz.

Yıl içinde sorun yaşadığınız bu alanlar sık, sık değişecek.

Peki hangi zamanda ne gibi sorunlar yaşayabiliriz?

24.1.2022= Mars Oğlak burcuna geçiyor. (12)

Bu süreçte enerji, içinize içinize çalışır. Kendi kendinizi yediğiniz günler olabilir. Oysa sizin dışınızda kimse böyle hissetmiyor olabilir. Bu günlerin ve enerjinin farkında olup, kendinizi fazla üzmemeniz gereken bir süreç olduğunu söylemeliyim…

6.3.2022= Mars Kova burcuna geçiyor. (1)

Enerjik olduğunuz ve agresif olabileceğiniz günler. Patlamaya meyillisiniz bu günlerde.

Bu nedenle bu süreçte özellikle spor yapıp enerjinizi harcamanızı tavsiye ederim. Ayrıca sık, sık yalın ayak toprak veya çim üzerinde yürümenizi tavsiye ederim bu süreçte.

Özellikle +- 18 Mart’a dikkat. Öncesinde gerilim daha fazla olur…

15.4.2022= Mars Balık burcuna geçiyor. (2)

Para harcayacağınız süreç. Dikkat etmezseniz en gerekmeyen şeylere dahi para harcarsınız. Yatırım için de uygun günler değildir. Kayıp getirir.

25.5.2022= Mars Koç burcuna giriyor. (3.)

Her gün gittiğiniz kısa mesafeli olan yollarda kaza riskiniz var. Bu tarihlerde özellikle düşünülmeden alınan riskli davranışlar kaza sonucunu doğurur dikkat.

Kardeşlerinizle veya yakın akrabalarınızla da bu süreçte stresli günler yaşayabilirsiniz. Durumu kontrol etmek için bu günlerde uzak durmak faydalı olabilir.

5.6.2022= Mars Boğa urcuna geçecek. (4)

Evinizde muhtemelen bir tadilat yapmak istiyor olabilirsiniz. Veya oturduğunuz evi satmak gibi bir düşünceniz de olabilir. Ancak aile içinde sorunların olabileceği bir süreç. Düşünülmeden yapılan işler olmamalı. Aklınıza koyduğunuzu hemen eyleme sokmak yerine, ebeveynlerinizle veya evdeki diğer insanlarla öncesinde görüşmek iyi bir fikir olabilir.

20.8.2022= Mars İkizler burcuna geçiyor. (5)

Adeta çenenizle döveceğiniz bir dönem !!! Lütfen bu enerjinizi kontrol altına alın…

Öylesine bir enerji tüm Dünya’da hakim olmaya başlayacaktır ki, bu enerji Mart 2023’ün sonuna kadar etkili olacaktır.

Bu süreçte dilimize hakim olmalıyız.

İki düşünüp, bir konuşmak gerekir.

Aksi durumda, keskin sirke küpüne zarar olacaktır…

Bekarsanız flörtünüzle, evli iseniz çocuklarınızla kavgalı bir döneme işaret ediyor gökyüzü.

Mars retrosunun yaşanacağı 30.10.2022 ile 12.1.2023 tarihleri arasında düşünülmeden yapılan işler, düşünülmeden söylenen sözler sorun yaratacaktır.

20.8.2022 ile Mart 2023’e kadar olan sürecinde, Mars sizin çocuk evinizde hareket edecek.

Çocuklarınızla olan ilişkilerinizde bu tarihler arasında iyi öfke kontrolünüzü sağlamalısınız….Riskli davranışlar yapmamanızda fayda var…

Sabırlı olmalısınız. Acele etmek, aklına geleni eyleme koymak zarar verebilir.

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-JENERASYON GEZEGENLERI UZUN VADEDE NELERI DEĞİŞTİRİYOR-

-DEĞİŞİMLER NEREDE YAŞANIYOR?-

PLÜTO_ Rx: 29.4.2022 28* Oğlak (12) – SD:8.10.2022 26* Oğlak (12)

29.Nisan ile 8.Ekim 2022 arasında; kötücül dediğimiz uzun süreli büyük değişimlerin gezegeni olan Plüton retro oluyor.

Siz uzun süredir iç Dünya’nızda bir değişim dönüşüm yaşıyorsunuz.

Bu döngü tam olarak 2024’de Oğlak burcundaki transitlerini bitirmiş olacak.

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Bu sene yıl genelinde NEPTÜN (+Rx) etkisini en fazla hissettiren gezegen oluyor

(28.1.- 4.12.2022). Dolayısı ile yıl içinde neredeyse yaşadığımız her konuda bir netleşememe, fluğ olan durumlar nedeniyle olayların içyüzünü anlayamama gibi bir enerji hakim olacak.

Bu durum ayrıca, tüm Dünya’da “dolandırılma, kandırılma, anlaşılamayan politikalar ve stratejilerle de” ilgili olacak…

Hiçbir yerde netlik olmayacaktır.

Siz bu etkiyi; daha çok maddi durumunuzla ilgili yaşıyor olacaksınız. Maddi kayıplar yaşamak bu alanda dolandırılmak uzunca bir süredir yaşadığınız bir durum.

Bazı iç yüzü belli olmayan durumlar genele yansıyor olacak. Muhtemelen gizli ilişkiler veya gizli düşmanlıklar (Plüto12) buna neden oluyor olabilir.

Siz bu etkiyi uzunca bir süredir yaşıyordunuz zaten ancak, bu sene biraz daha fazla hissedecek olabilirsiniz.

Bir de neyin sebep olduğunu bilmediğiniz durumlar nedeniyle bu belirsizlik özellikle 28.1- 4.12.2022 arasında kendini daha çok gösterecektir.

Her şey gibi bunun da geçici bir süre olduğunun farkında olarak hareket ederseniz, kendinizi de korumuş olursunuz…

Bu enerjiden tamamen 2025 yılında kurtuluyorsunuz.

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-BEKLENMEDİK OLAYLARIN GEZEGENİ RETRO OLUYOR-

URANÜS Rx: 24.8.2022 18* Boğa( 4) - SD: 23.1.2023 14* Boğa (4)

Sene başına retro olarak giren süprizlerin gezegeni Uranüs Ağustos sonunda tekrar retro olarak. Kaos yaratma enerjisini devreye sokuyor.

Ebeveynlerinizle ilgili ani beklenmedik, sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz…

Anneniz veya babanızla ilgili şok edici olaylar veya bir kaos durumu yaşanabilir.

Sene başında yaşadığınız bu olaylara benzer konular tekrar gündemde olabilir. Bu enerji yeni seneye 2023 başında da devam eder.

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-2022 ‘DE TUTULMALAR-

30.Nisan Güneş tutulması 10 derece Boğa burcunda gerçekleşiyor. (4)

Yeni bir ev, söz konusu olabilir. Muhtemelen yeni bir toprak, yerleşim olarak ta görebiliriz bu durumu. Varsa bir projeniz yeni bir ev de alabilirsiniz.

Ebeveynlerinizle yeni bir başlangıç olarak ta yaşanabilir bu durum.

16.Mayıs Ay tutulması 25 derece Akrep burcunda gerçekleşiyor. (10)

Bu yılın ilk aytutulması sizin kariyer alanınızda gerçekleşiyor. Dolayısı ile kariyer yaşantınızla ilgili net bir karar alıyorsunuz. Bugüne kadar belirsiz olan durumlar artık netleşir ve siz yapacağınızı bilirsiniz. Bazı şeyler ifşa olur.

Kariyer yaptığınız alanda işiniz sonlanabilir. Net olmayan bazı konularda görünür hale gelecektir. Dolayısı ile işinizle ilgili kariyer yaptığınız alanda daha önceden bilmediğiniz net olmayan konular bu sene bu ay tutulması ile ortaya konulmuş olacaktır…

Sürüncemede olan konular, artık evren tarafından zamanının gelmiş olduğunu gösteriyor ve siz tutulmalar ile her şeyi daha net biliyor olacaksınız.

25.Ekim’de Güneş tutulması 2 derece Akrep burcunda gerçekleşiyor. (10)

İşiniz ve kariyeriniz konusunda yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Terfi olabilir. Yeni bir sektör olabilir. Bağımsız çalışma olabilir. Her ne ise yeni bir başlangıç olacaktır. Takip eden 6 ay içinde.

8 Kasım Ay tutulması 16 derece Boğa burcunda gerçekleşiyor. (4)

Evinizle ilgili net olarak karar vereceğiniz tutulmadır bu.

Hangi şehirde yaşıyorsunuz? Alıyor mu, satıyor musunuz?.

Ayrıca ebeveynlerinizle ilgili maddi konularda bir netleşme yaşanır. Herşey “bilinir” olur.

Tüm bunların farkında olup, bu seneyi maddi kaynaklarınız ve sahip olduklarınız konusunda ne yapacağınız hakkında iyi düşünün.

Tüm bu farkındalıklarla bu yılınızı iyi planlamanızı dilerim…

İyi seneler dilerim…

10.12.2021

Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

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http://www.youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz

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