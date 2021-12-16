Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

Siz bu yıla, ciddi şekilde maddi alanda zorlanarak giriyorsunuz. Aralık ayında iyice kendini gösteren maddi alanda yaşadığınız zorluk ve duraksama bir müddet daha sizi zorlayıp, Şubat’ın ilk haftasından itibaren belli başlı bazı tıkanıklıkların akmaya başlaması ile yumuşayacak bir süreliğine. (Mayıs’a kadar).

Ayrıca özellikle Aralık/2021’den itibaren başlayıp yeni yıla başlarken de devam eden, aşk ilişkiniz de Şubat ayına kadar pek yolunda gitmeyen olaylar yaşanabilir…

Zaten bu süre içinde akışta kalmak yerinde olur.

Eğer tam tersi hareket eder, “kurtarırım” diye, ilişkinizi resmiyete bağlamak nişan yada nikah gibi olaylara kalkışırsanız (Ocak 2022 sonuna kadar) o ilişki kesinlikle, ya kısa ömürlü olur yada yolunda gitmeyen bir ilişki haline dönüşebilir (Venüs retro)…

Onun için size tavsiyem Şubat’ın ilk haftası bitene kadar, bırakın izleyin bakalım olaylar ne yönde akıyor?

Nişan, evlilik, işe girmek, emlak alıp satmak gibi “imza” atacağınız ciddi işleri Subat’ın ilk haftasından itibaren Nisan’ın 3. haftasına kadar olan süre içinde gerçekleştirebilirsiniz…

Ocak ayını da (14.Ocak- 4.Şubat 1. Merkür retrosu -11) daha çok, yarım kalan işlerinizi tamamlamak için değerlendirebilirsiniz.

Arkadaş çevrenizde, sosyal çevrenizde varsa küs olduğunuz veya geçmişte yanlış anlaşıldığınız konular bunları düzeltmek adına arkadaşlarınızla görüşmek için değerlendirebilirsiniz…

Yılın diğer Merkür retrolarında da;

2.Merkür retrosu: 10.5-3.6.2022 (3)

Kardeşlerinizle olan sorunlarınızı düzeltmek için değerlendirebilirsiniz.

3.Merkür retrosu: 10.9-2.10.2022 (7) Eşiniz veya ortaklarınızla geçmişte olan anlaşmazlıkları düzeltmek için değerlendirebilirsiniz.

4.Merkür retrosu:29.12-19.1.2023 (10) Kariyer hayatınızda geçmişte yaşanan anlaşmazlıkları düzeltmek için değerlendirebilirsiniz.

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Öncelikle haftanın Perşembe günlerini genelde şansınız için değerlendirmeniz daha yerinde olur.

JÜPİTER TRANSİTLERİNİZ

Jüpiter’in bir burçta transit süreci o yıl; şans ve fırsatları hangi alanlardan aldığımızı gösterir. Bolluk ve bereketin nereden yansıyacağını görürüz.

Bu seneye Jüpiter Balık burcundayken girdik. 12

Sene başında Jüpiter enerjisini kişisel gelişim alanından alıyorsunuz. Bu da sizi belli bir olgunluğa eriştiriyor. Adeta kendi iç dünyanızı şifalandırdığınız bir enerji ile seneye başlıyorsunuz.

Ancak Jüpiter yıl içinde burç değiştiriyor, dolayısı ile şans ve fırsatların konusu değişiyor. 11.5’den itibaren size şans ve fırsatlar; (Jüpiter enerjisini 1.evinizden aldığınız için) imajınızla ilgili olumlu ve destekleyen enerjiler alıyorsunuz.

Özellikle 11.5.2022 ile 28.7.2022 tarihleri arası Kendi imajınızı düzeltecek etkiler altında olacaksınız.. (yükselen burcu Koç olanlar için)…

Yalnız dikkat bu sene kilo alabilirsiniz.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen bu yıl Mayıs ortasından itibaren yılın en şanslıları (Jüpiter) aslında siz yükselen Koçlarsınız.

Yükselen Koçlar bu yıl, tüm bu olumsuzlukların içinde, kendilerini en çok geliştirenlerden olacaklar.

Bu sene kendinizi ortaya koyacağınız, belli bir kimlik kazanacağınız fırsatlarınız olacak…

Bunlar ne gibi fırsatlar diye düşünecek olursanız eğer, 2010 Haziran ile 2011 Haziran arasını düşünün.

O zaman ne yaptınız? Kimliğinizde ne gibi değişimler oldu?

Mesela evlendiniz, veya iş yerinizde terfi ettiniz adınızın önüne bir ünvar geldi gibi.

Ayrıca bu yıl dikkat etmeniz gereken diğer bir konu ise: kilo almak.

Bu sene bu enerji sizi kilo almaya zorlayacak. Beslenmenizi dengeler spor yaparsanız durumu kontrol altına alabilirsiniz. Yoksa gerçekten su içseniz yarayacak olan bir yıldasınız. Aynı 2011 gibi)

Sanş konusunda duraksama zamanı ise bu yıl; 28.7-24.11 arasında yaşanacaktır (Jüpiter retro). Planınızı ona göre yapınız. Ayrıca bu tarihlerde ekstra kilo alabilirsiniz. Dikkat…

Sanş konusunda duraksama zamanı ise bu yıl; 28.7-24.11 arasında yaşanacaktır.

JÜPİTER Rx 28.7.2022’de 8 derece KOÇ burcunda retro oluyor. (1-12)

28 Temmuz’dan 24 Kasım’a kadar bir fırsatlarımız konusunda duraksama yaşanır.

Bu Jüpiter retrosu sizin birinci evinizde transit edecek. Bu süreçte abartılı hareketlerinizle dikkat çekebilirsiniz. Bunlar olumlu durumlar yaratmayabilir. Farkında olup, bu süreçte etkisi altında olduğunuz bu enerjinin davranışlarınızı olumsuz etkilemesine izin vermeyin.

Jüpiter retro iken 28.10.2022’de Balık burcuna geriliyor ve bu süreçte siz biraz daha iç Dünya’nıza kapanıyor olabilirsiniz. Bu süreçte kendinizle yüzleşirken olayları abartmamakta fayda var.

JÜPİTER SD 24.11.2022’de Direk hareketine 28 derece BALIK burcundayken dönüyor. (12)

24 Ekim’den itibaren 20.12’ye kadar ruhunuzun iyileştiğini zaman dilimindesiniz.

JÜPİTER 20.12.2022 tekrar KOÇ burcuna geçiyor. (1)

Kendinizi olumlu şekilde ortaya koyacak süreçtesiniz. Şans ve fırsatlarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Mayıs 2023 kadar bu enerjiden faydalanabilirsiniz…

16.5.2023’de Boğa burcuna geçene kadar retro olmadan ilerliyor.

Sizin için bu durum, kariyer yaptığınız alanda, iş yerinizde kendinizi ispat edebileceğiniz fırsatlar anlamına geliyor.

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-İLİŞKİLERİNİZ ve PARA ile ilgili konularınız için yıl içinde değerlendirebileceğiniz günler-

(Tekrar ediyorum bu transitlere bu yorumlar yükselen Koçlar için geçerlidir.)

6.3-5.4 = 2022 (Kova-11 )

Arkadaş gruplarınızda ilişkilerinizin olumlu ilerleyeceği zaman dilimidir. Üye olduğunuz gruplarda desteklenirsiniz.

5.4- 2.5 = 2022 ( Balık-12)

Kişisel gelişiminizde olumlu ilerlemeler kaydeceğiniz bir dönem. Ruhunuzun rahatladığı, kendinizi mutlu hissedeceğiniz, olumlu bir dönem.

2.5- 28.5 = 2022 (Koç-1)

Estetik olarak bir şeyler yaptırmak istiyorsanız bu zaman dilimini değerlendirebilirsiniz. Dış görüşünüzle ilgili bir projeniz varsa, saç, diş yaptırmak gibi uygun bir zamandır. İmaj çalışmanız için de uygundur.

28.5-23.6 = 2022 (Boğa-2)

Beklediğiniz paraya kavuşma zaman dilimi diyebiliriz. Ya da hiç beklemediğiniz de olabilir. Kısacası bu tarihlerde eliniz bollaşabilir.

23.6- 18.7= 2022 (İkizler-3)

Kardeşlerinizle veya kardeş yerine koyduğunuz arkadaşlarınızla olumlu ve keyifli ilişkiler içinde olabilirsiniz. Komşularınızla ve yakın çevrenizdekilerle keyifli ilişkiler kurabileceğiniz bir dönem. Davet veya partileriniz için olabilir.

18.7 –11.8= 2022 (Yengeç-4)

Anne ve babanızla olan ilişkilerinizde olumlu destekler göreceğiniz zaman dilimidir. Evinizde dekorasyon, boya badana gibi bir niyetini varsa bu zaman dilimini değerlendirebilirsiniz.

11.8- 5.9=2022 (Aslan-5)

Çocuğunuz varsa, çocuklarınızla olan ilişkilerinizde olumlu ilişkiler kurabileceğiniz bir süreç. Flörtünüzle uyumlu bir ilişki dönemidir. Değerlendirebilirsiniz.

5.9 –29.9= 2022 (Başak-6)

İş yerinizde iş arkadaşlarınızla ilgili olumlu ilişkiler içinde olacağınız onlardan destek görebileceğiniz zaman dilimidir. Bürokratik işlerinizi yapabileceğiniz zaman dilimi olarak ta değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili destekleyen enerjiler devrede olduğundan tedaviniz için de değerlendirebileceğiniz olumlu bir zaman dilimidir.

29.9-23.10= 2022 (Terazi-7)

Eşinizle güzel ilişkiler içinde olacağınız zaman dilimidir. İkili ilişkileriniz için olumlu ve destekleyici enerjiler devrededir.

23.10-16.11 =2022 (Akrep-8)

Ödemeler, borçlar konusunda kolaylıklar olarak değerlendirebilirsiniz. Bu borç bankaya karşı ise bu tarihlerde yeniden yapılandırmaya gidebilirsiniz.

Başkalarından almanız gereken ama alamadığınız kira, borç, harçlık gibi geliriniz varsa bu tarihte bu konulardan yana değerlendirilebilir.

16.11-10.12= 2022 (Yay-9)

Yurtdışına bir seyahat düşünüyorsanız, örneğin vize alamıyordunuz veya başka bir nedenden dolayı yurtdışına çıkamıyordunuz diyelim, bu tarihler arasında bu konuda olumlu ilişkiler kurabilir işlerinizi daha kolay yoluna koyabilirsiniz.

Siz yüksek eğitim çağındaysanız eğer; bu tarihlerde yüksek eğitiminizle ilgili konulardı daha kolay hayatınıza çekebilirsiniz. Akademisyeninizle daha destekleyen ilişkileriniz olabilir.

Düşünün bakalım bu konuda neye ihtiyacınız var? Bu tarihleri eğitiminizle ilgili değerlendirebilirsiniz…

Hukuksal alanda bir mahkemeniz var diyelim, örneğin bir mahkemeniz var, bu tarihler arasına gelirse ilişkiler yönünden desteklenebilirsiniz. Uzlaşmak daha kolay olabilir.

Siz ticaret ile ilgileniyorsunuz diyelim, bu tarihlerde ihracat, ithalat, lojistik alanında bu dönemde işleriniz, yurt dışı ile ilişkileriniz daha kolay yolunda gider.

10.12. – 3.1.2023= (Oğlak-10)

Bu tarihlerde kariyeriniz yönünden olumlu ve destekleyen ilişkileriniz olabilir.

İş arıyorsanız bu tarihleri değerlendirebilirsiniz.

Kariyerinizde terfi edebilir veya zam görebilir veya olumlu destekler görebilirsiniz.

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-BU SENENİN ZORLUKLARI NERELERDEN GELİYOR?-

SORUMLULU ve SABIRLI DAVRANMAMIZI TALEP EDEN SATÜRN

Satürn bizim sorumluluklarımızın ne olduğu ve en çok zorlanacağımız alanı gösterir. Ancak bu süreç çok öğretici bir süreçtir.

Zorlanırken bir şeylerin üstesinden gelmeyi öğreniriz. Dolayısı ile zorluklarla baş etmekte beceri sahibi oluruz.

Bu süreç 21 Aralık 2020 de başladı ve 2023 Mart’ta bitecek.

Bu senenin zorlukları, sorunları ve problemleri ise, sosyal çevreniz alanından yansıyor olacak (Satürn) (11)

Aslında bu durum 2020 Aralık sonundan itibaren başlamış ve 2023 ilkbaharına kadar süren bir durum… Ancak bu senenin de konusu dolayısı ile.

Bazı arkadaşlarınızı görememek, eskisi gibi olamamak canınızı sıkıyor olabilir. Bir buçuk yıl daha bu sabrı göstermemiz gerekiyor.

Bu sene içinde özellikle sosyal çevrenizden ve arkadaş gruplarınızdan, canınızı sıkabilecek olaylar veya haberler 4. Haziran-23.10.2022 (Satürn Rx 11.ev) arasında gerçekleşecektir. Her ne oluyor ve olacaksa bu süreçte, bilin ki geçici bir süre olacak.

Satürn bu sene 4.6.2022 ile 23.Ekim 2023 arasında retro olacak. Satürn zaten Kova burcundaki transitini (2020-2023 Nisan) “özgürlüklerimizi kısıtlayarak” gerçekleştiriyor.

Satürn’ün retro olacağı bu süreci incelediğimizde, muhtemelen kısıtlamaların daha fazla gündem olabileceğini düşünebiliriz.

Bu konularla ilgili, bazen daraldığınızı hissettiğiniz durumlar 4. Haziran-23.10.2022 arasında daha çok hissedilecektir. Her ne oluyor ve olacaksa bu süreçte, bilin ki geçici bir süre olacak.

Her karanlık gibi, onun da arkasında aydınlık olacak…

Bu durum Nisan 2023’de değişecek…

Satürn’ün bu transitinde insanlığın öğrenmesi gereken (2020 ile 2023 Mart arasında); özellikle bu pandemide “sorumlu davranma bilincinin” oluşmasıdır.

Bu süreçte kişilerin kendi sağlığının; öncelikle karşındakinin sağlığını korumaktan geçtiğini bilip, buna karşı sorumlu davranma alışkanlığının gelişmesi şarttır…

SATÜRN_SD: 23.10.2022 18*Kova (11)

23 Ekim’de Satürn retrodan çıkıp yine düz hareketine dönüyor. 23 Ekimden itibaren 2023’ün Haziran’ına kadar disiplini elden bırakmadan; sabırlı ve sorumlu davranıp (aşı, maske ve mesafeli) normalleşeceğimiz tarihe doğru ilerlemeliyiz.

Satürn düz hareketini sizin; arkadaşlar gruplarınızda sorumluluklarınızı ele alacağınız bu süreç 17 Haziran 2023’e kadar retro olana kadar devam edecek. Bir çok işin üstesinden geleceğiniz durumlar olabilir. Arkadaşlarınızın bazı sorumluluklarını bu süreçte taşıyor olabilirsiniz.

ACELE ETMEYİP, SABIRLI OLMALISINIZ, YOKSA MARS BAŞINIZA İŞ AÇABİLİR..

Bu seneye Mars Yay burcundayken giriyoruz.

Bu transit seneye girerken sizin dokuzuncu evinizde transitine başladı.

24.1.2022= Mars Oğlak burcuna geçiyor. (10)

Kariyer alanınızda bayağı işleri üstleneceksiniz. İşler üzerinize yığılacak olabilir. Bu durumdan dolayı da gerginlik yaşayabilirsiniz. Stresli günler olabilir bu günler…

6.3.2022= Mars Kova burcuna geçiyor. (11)

Arkadaş çevrenizde hareketlenmenin olacağı günler. Bazı kavgalar bu süreçte yaşanabilir. Kontrolü olmanız gereken bir süreç.

Özellikle +_ 18.3.2022 günü

15.4.2022= Mars Balık burcuna geçiyor. (12)

Bu süreçte enerji, içinize içinize çalışır. Kendi kendinizi yediğiniz günler olabilir. Oysa sizin dışınızda kimse böyle hissetmiyor olabilir. Bu günlerin ve enerjinin farkında olup, kendinizi fazla üzmemeniz gereken bir süreç olduğunu söylemeliyim…

25.5.2022= Mars Koç burcuna giriyor. (1)

Enerjik olduğunuz ve agresif olabileceğiniz günler. Patlamaya meyillisiniz bu günlerde.Bu nedenle bu süreçte özellikle spor yapıp enerjinizi harcamanızı tavsiye ederim. Ayrıca sık, sık mutlaka hergün olacak şekilde yalın ayak toprak veya çim üzerinde yürümenizi tavsiye ederim bu süreçte.

5.6.2022= Mars Boğa urcuna geçecek. (2)

Para harcayacağınız süreç. Dikkat etmezseniz en gerekmeyen şeylere dahi para harcarsınız. Yatırım için de uygun günler değildir. Kayıp getirir.

20.8.2022= Mars İkizler burcuna geçiyor. (3)

Her gün gittiğiniz kısa mesafeli olan yollarda kaza riskiniz var. Bu tarihlerde özellikle düşünülmeden alınan riskli davranışlar kaza sonucunu doğurur dikkat.

Kardeşlerinizle veya yakın akrabalarınızla da bu süreçte stresli günler yaşayabilirsiniz. Durumu kontrol etmek için bu günlerde uzak durmak faydalı olabilir.

Adeta çenenizle döveceğiniz bir dönem !!! Lütfen bu enerjinizi kontrol altına alın…

Öylesine bir enerji tüm Dünya’da hakim olmaya başlayacaktır ki, bu enerji Mart 2023’ün sonuna kadar etkili olacaktır.

Bu süreçte dilimize hakim olmalıyız.

İki düşünüp, bir konuşmak gerekir.

Aksi durumda, keskin sirke küpüne zarar olacaktır…

Mars retrosunun yaşanacağı 30.10.2022 ile 12.1.2023 tarihleri arasında lütfen kendinize hakim olun.

Siz Mars’ın İkizler burcunda hareket ettiği bu dönemi yüksek eğitim, yurtdışı, ticaret, yabancılar ve hukuksal alanda yaşıyorsunuz.

20.8.2022 ile Mart 2023’e kadar olan sürecinde, Mars sizin sağlık evinizde hareket edecek.

Sağlığınızı bu tarihler arasında iyi korumalısınız. Riskli davranışlar yapmamanızda fayda var…

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-DEĞİŞİMLER NEREDE YAŞANIYOR?-

PLÜTO_ Rx: 29.4.2022 28* Oğlak (10) – SD:8.10.2022 26* Oğlak (4)

29.Nisan ile 8.Ekim 2022 arasında; kötücül dediğimiz uzun süreli büyük değişimlerin gezegeni olan Plüton retro oluyor.

Bu sizin için; kariyer alanında olmakta olan değişim ve dönüşümleri anlatmakta.

Kariyerinizde nasıl bir değişiklik oluyor? Siz nasıl bir değişiklik düşünüyorsunuz?

Meslek mi değiştirmeyi düşünüyorsunuz?

Yoksa hayat mı sizi farklı bir işe yönlendiriyor?

Tüm bunları bir düşünün.

Bu transit tam olarak 2024’de Oğlak burcundaki transitlerini bitirmiş olacak. Dolayısı ile iş yerinizdeki bu değişim dönüşümler de tamamlanmış olacak.

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Bu sene yıl genelinde NEPTÜN (+Rx) etkisini en fazla hissettiren gezegen oluyor (28.1.- 4.12.2022).

Dolayısı ile yıl içinde neredeyse yaşadığımız her konuda bir netleşememe, fluğ olan durumlar nedeniyle olayların içyüzünü anlayamama gibi bir enerji hakim olacak.

Bu durum ayrıca, tüm Dünya’da “anlaşılamayan politikalar ve stratejiler olarak” kendini gösterecektir…

Hiçbir yerde netlik olmayacak…

Siz bu etkiyi 12.evinizden aldığınız için; düşmanlarınızın kim olduklarını bilemeyebilirsiniz. Yani aslında bu etkiyi uzunca bir süredir yaşıyordunuz zaten, ancak bu sene biraz daha zarar görecek olabilirsiniz.

2025’de bu enerji değişecek…

Bir de neyin sebep olduğunu bilmediğiniz sağlık sorunlarınız da olabilir (28.1- 4.12.2022) arasında…

URANÜS Rx: 24.8.2022 18* Boğa( 2) - SD: 23.1.2023 14* Boğa (2)

Sene başına retro olarak giren süprizlerin gezegeni Uranüs Ağustos sonunda tekrar retro olarak. Kaos yaratma enerjisini devreye sokuyor.

Malınız mülkünüz ve paranızla ilgili ani beklenmedik gelişen olaylar söz konusu olur.

Sene başında yaşadığınız bu olaylara benzer konular tekrar gündemde olabilir. Bu enerji yeni seneye 2023 başında da devam eder.

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-2022 ‘DE TUTULMALAR-

30.Nisan Güneş tutulması 10 derece Boğa burcunda gerçekleşiyor. (2)

Sahip olduğunuz “maddi ve manevi değerlerler” konusunda yeni bir takım kararlar alarak, yeni adımlar atabilirsiniz.

Bu tutulma konu olarak:

Ne kadar param var? Para kazanmak için ne yapabilirim? Malım var mı? Varsa nasıl değerlendirebilirim? Yoksa nasıl mal sahibi olabilirim? gibi konuları içeriyor olacak…

16.Mayıs Ay tutulması 25 derece Akrep burcunda gerçekleşiyor. (8)

Bu tutulma “alacaklarım ve borçlarımla” ilgili konuları içeriyor olacak. Bu tutulma bir şeyleri sonlandırmak üzere hayatınızı yönlendiriyor olacak.

Eğer bir yerlerden kira, nafaka ortaklık gibi farklı gelirleriniz varsa, bu tutulmalar ile bunlarda da sonlanma aşamasına gelebilirsiniz. Bazı kaynaklarınızdan olabilirsiniz…

Ortaklıklar bitebilir. Başkalarından gelen gelirleriniz kira, harçlık, nafaka v.s gelirleriniz sonlanabilir.

Siz kendi ayaklarınız üzerinizde durmak adına yeni adımlar atabilirsiniz.

Sürüncemede kalan ne varsa bu tutulmalar ile bir neticeye bağlanır (takip eden altı ay içinde)…

Tüm bunların farkında olup, bu seneyi nasıl geçirmek istediğinizi iyice düşünün. Hayatınızda ne olmasını istiyorsunuz. Sorunlarınız ne? Süresi ne? Ne yapmanız gerekiyor?

Bu farkındalıklar ile hayatınıza yön vermenizi dilerim…

25.Ekim’de Güneş tutulması 2 derece Akrep burcunda gerçekleşiyor. (8)

Bu güneş tutulması sizi ödemeleriniz ve borçlarınız konusunda bir yapılandırma ile yeni bir ödeme planı yapmaya yönlendirebilir.

8 Kasım Ay tutulması 16 derece Boğa burcunda gerçekleşiyor. (2)

Borçlarınızın ve alacaklarınızın ne olduğunu tam olarak bilir, bunların bazılarını sonlandırabileceğiniz çözümleriniz olur.

Tüm bunların farkında olup, bu seneyi maddi kaynaklarınız ve sahip olduklarınız konusunda ne yapacağınız hakkında iyi düşünün.

Tüm bu farkındalıklarla bu yılınızı iyi planlamanızı dilerim…

İyi seneler dilerim…



Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

Kişisel haritalarınız ve sorularınız için whatsapp 0531 258 51 28 den yazabilirsiniz…

http://www.youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz

www.oncevatan.com.tr/profil/185/astrolog-ozlem-cetinkaya-yılmaz

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