Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

YÜKSELEN BAŞAKLAR 2022

Yüksek eğitimim, yurtdışı ile ticaretim ve kardeşlerim…

Lütfen yıllık yorumlarınızı yükselen burcunuza göre okuyunuz…

Öncelikle; içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin ne zaman biteceği konusuna kısaca değinmek istiyorum.

Bu konuya uzun, uzun geçen sene 2020 Öncevatan gazetesinde “artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” yıllık yorumumda genişçe değinmiştim… Pandemiyle ilgili farkına varılması gerekenleri okumayanlar, detaylıca bu linkten tekrar okuyabilirler:

https://www.oncevatan.com.tr/2021giris-artik-hicbir-sey-eskisi-gibi-olmayacak-makale,50251.html

Pandeminin bitebileceği tarihi tekrar; 2023 yılının Nisan’ı olarak söylemeliyim.

Ancak bunun da gerçekleşmesi için, her bireyin sorumluluklarının bilincinde olarak, “bütünün hayrına” hijyen kurallarına uyum sağlayarak hareket etmesi gerektiğini hatırlatmalıyım.

Çünkü bu süreç Kova enerjisinde gerçekleşiyor ve Kova, bütünün hayrına bireysel ve toplumsal davranışlarımızı ve sorumluluklarımızı (Satürn/Kova) talep eder…

Yani kendimizden önce başkalarını düşünerek “sabırlı” davranmalıyız!…

Aksi durumda, 19 yıl daha bu virüs ile yaşamaya devam edebiliriz (2040)…

Gelelim önümüzdeki sene olan, 2022 yılına…

Siz bu yılı sürprizlerin yılı olarak karşılayabilirsiniz. Hiç aklınıza gelmeyen, sene başında hiç düşünmediğiniz ani ve beklenmedik sürpriz olarak gelişecek olaylar bu yıla damgasını vurabilir.

Yıla; varsa eğer bir flörtünüz sevdiğiniz kişi ile aranızda bir problem ile veya evli ve çocuklu iseniz, yıla çocuklarınızla olan ilişkilerinizde bir problem ile girebilirsiniz…

Yada tüm Dünya’nın ortak konusu olan “maddi durumlar” ile girebilirsiniz…

Bu durum Ocak ayının sonuna kadar devam edebilir.

Dolayısı ile bu yıla süre gelmekte olan ilişkilerimizde krizler ve beklenmeyen durumların yaşanması olarak gelişebilir.

Aslında bu yıl Dünya’nın genelinde maddi konular ve finansal sistem ilk majör konu olmakla birlikte sizi daha çok, varsa çocuklarınız veya flörtünüz ile ilgili maddi durumlar olarak etkileyebilir.

Şubat’ın ilk haftasından itibaren belli başlı bazı tıkanıklıkların akmaya başlaması ile konular yumuşayacak bir süreliğine. (Mayıs’a kadar).

Dolayısı ile bu süreçte sorun olan bu konuların daha kolay üstesinden gelebileceğiniz için, ilişkilerinize yeniden bir yön verebilirsiniz.

Şubat’ın son üç haftası, Mart’ın tamamı ve Nisan’ın ilk üç haftasını bu alanda girişimlerinizi yaparak değerlendirebilirsiniz.

Sene başında Ocak ayında biraz akışta kalmak yerinde olur. Eğer tam tersi hareket ederseniz, sonucundan hiç de memnun olmadığınız bir girişime imza atmış olabilirsiniz.

Kesinlikle Ocak ayında imza atmanızı gerektirecek konulara girişmeyin. En azından böyle bir durumu Şubat’a ertelemeniz sizin menfaatinize olur.

Ocak ayını da (14.Ocak- 4.Şubat 1. Merkür retrosu) daha çok, yarım kalan işlerinizi tamamlamak için değerlendirebilirsiniz.

Bu süreçte geçmişte birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınız ile ilgili aranızda iletişim sorunları yaşandıysa eğer, bunları düzeltmek için değerlendirebilirsiniz.

Yılın diğer Merkür retrolarında da;

2.Merkür retrosu: 10.5-3.6.2022 Kariyerinizle ilgili geçmişte yaşanmış olan iletişim sorunlarınızı düzeltmek ve kendinizi yeniden ifade etmek için bu üç haftayı değerlendirebilirsiniz..

3.Merkür retrosu: 10.9-2.10.2022 Maddi ve manevi konularda digital alanda yaşadığınız sorunları gidermek için bu üç haftalık süreci değerlendirebilirsiniz. Neyse yaşanılan teknolojik iletişim sorunlar bunları düzeltmek için değerlendirebilirsiniz…

4.Merkür retrosu:29.12-19.1.2023 eski flörtünüzle aranızdaki geçmişte yaşanan iletişim sorunlarını halletmek için değerlendirebilirsiniz…

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-BU SENENİN ŞANS ve FIRSATLARINI NEREDEN YAKALIYORSUNUZ?-

Öncelikle haftanın Perşembe günlerini genelde şansınız için değerlendirmeniz daha yerinde olur.

JÜPİTER TRANSİTLERİNİZ

Jüpiter’in bir burçta transit süreci o yıl; şans ve fırsatları hangi alanlardan aldığımızı gösterir. Bolluk ve bereketin yansıyacağını görürüz.

Bu seneye Jüpiter Balık burcundayken girdik. 12

Sene başında Jüpiter enerjisini kişisel gelişim alanından alıyorsunuz. Bu da sizi belli bir olgunluğa eriştiriyor. Adeta kendi iç dünyanızı şifalandırdığınız bir enerji ile seneye başlıyorsunuz.

Ancak Jüpiter yıl içinde burç değiştiriyor, dolayısı ile şans ve fırsatların konusu değişiyor. 11.5’den itibaren size şans ve fırsatlar; (Jüpiter enerjisini 1.evinizden aldığınız için) imajınızla ilgili olumlu ve destekleyen enerjiler alıyorsunuz.

Özellikle 11.5.2022 ile 28.7.2022 tarihleri arası Kendi imajınızı düzeltecek etkiler altında olacaksınız.. (yükselen burcu Koç olanlar için)…

Yalnız dikkat bu sene kilo alabilirsiniz.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen bu yıl Mayıs ortasından itibaren yılın en şanslıları (Jüpiter) aslında siz yükselen Koçlarsınız.

Yükselen Koçlar bu yıl, tüm bu olumsuzlukların içinde, kendilerini en çok geliştirenlerden olacaklar.

Bu sene kendinizi ortaya koyacağınız, belli bir kimlik kazanacağınız fırsatlarınız olacak…

Bunlar ne gibi fırsatlar diye düşünecek olursanız eğer, 2010 Haziran ile 2011 Haziran arasını düşünün.

O zaman ne yaptınız? Kimliğinizde ne gibi değişimler oldu?

Mesela evlendiniz, veya iş yerinizde terfi ettiniz adınızın önüne bir ünvar geldi gibi.

Ayrıca bu yıl dikkat etmeniz gereken diğer bir konu ise: kilo almak.

Bu sene bu enerji sizi kilo almaya zorlayacak. Beslenmenizi dengeler spor yaparsanız durumu kontrol altına alabilirsiniz. Yoksa gerçekten su içseniz yarayacak olan bir yıldasınız. Aynı 2011 gibi)

Sanş konusunda duraksama zamanı ise bu yıl; 28.7-24.11 arasında yaşanacaktır (Jüpiter retro). Planınızı ona göre yapınız. Ayrıca bu tarihlerde ekstra kilo alabilirsiniz. Dikkat…

Sanş konusunda duraksama zamanı ise bu yıl; 28.7-24.11 arasında yaşanacaktır.

JÜPİTER Rx 28.7.2022’de 8 derece KOÇ burcunda retro oluyor. (1-12)

28 Temmuz’dan 24 Kasım’a kadar bir fırsatlarımız konusunda duraksama yaşanır.

Bu Jüpiter retrosu sizin birinci evinizde transit edecek. Bu süreçte abartılı hareketlerinizle dikkat çekebilirsiniz. Bunlar olumlu durumlar yaratmayabilir. Farkında olup, bu süreçte etkisi altında olduğunuz bu enerjinin davranışlarınızı olumsuz etkilemesine izin vermeyin.

Jüpiter retro iken 28.10.2022’de Balık burcuna geriliyor ve bu süreçte siz biraz daha iç Dünya’nıza kapanıyor olabilirsiniz. Bu süreçte kendinizle yüzleşirken olayları abartmamakta fayda var.

JÜPİTER SD 24.11.2022’de Direk hareketine 28 derece BALIK burcundayken dönüyor. (12)

24 Ekim’den itibaren 20.12’ye kadar ruhunuzun iyileştiğini zaman dilimindesiniz.

JÜPİTER 20.12.2022 tekrar KOÇ burcuna geçiyor. (1)

Kendinizi olumlu şekilde ortaya koyacak süreçtesiniz. Şans ve fırsatlarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Mayıs 2023 kadar bu enerjiden faydalanabilirsiniz…

16.5.2023’de Boğa burcuna geçene kadar retro olmadan ilerliyor.

Sizin için bu durum, kariyer yaptığınız alanda, iş yerinizde kendinizi ispat edebileceğiniz fırsatlar anlamına geliyor.

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2022’DE VENÜS TRANSİTLERİNİZ

-İLİŞKİLERİNİZ ve PARA ile ilgili konularınız için yıl içinde değerlendirebileceğiniz günler-

(Tekrar ediyorum bu tarihler yükselen BAŞAKLAR için geçerlidir.)

6.3-5.4 = 2022 (Kova- 6)

İş yerinizde iş arkadaşlarınızla ilgili olumlu ilişkiler içinde olacağınız onlardan destek görebileceğiniz zaman dilimidir.

Bürokratik işlerinizi yapabileceğiniz zaman dilimi olarak ta değerlendirebilirsiniz.

Sağlığınızla ilgili destekleyen enerjiler devrede olduğundan tedaviniz için de değerlendirebileceğiniz olumlu bir zaman dilimidir.

5.4- 2.5 = 2022 (Balık-7)

Eşinizle güzel ilişkiler içinde olacağınız zaman dilimidir. İkili ilişkileriniz için olumlu ve destekleyici enerjiler devrededir.

2.5- 28.5 = 2022 (Koç-8)

Ödemeler, borçlar konusunda kolaylıklar olarak değerlendirebilirsiniz. Bu borç bankaya karşı ise bu tarihlerde yeniden yapılandırmaya gidebilirsiniz.

Başkalarından almanız gereken ama alamadığınız kira, borç, harçlık gibi geliriniz varsa bu tarihte bu konulardan yana değerlendirilebilir.

28.5-23.6 = 2022 (Boğa- 9)

Yurtdışına bir seyahat düşünüyorsanız, örneğin vize alamıyordunuz veya başka bir nedenden dolayı yurtdışına çıkamıyordunuz diyelim, bu tarihler arasında bu konuda olumlu ilişkiler kurabilir işlerinizi daha kolay yoluna koyabilirsiniz.

Siz yüksek eğitim çağındaysanız eğer; bu tarihlerde yüksek eğitiminizle ilgili konulardı daha kolay hayatınıza çekebilirsiniz. Akademisyeninizle daha destekleyen ilişkileriniz olabilir.

Düşünün bakalım bu konuda neye ihtiyacınız var? Bu tarihleri eğitiminizle ilgili değerlendirebilirsiniz…

Hukuksal alanda bir mahkemeniz var diyelim, örneğin bir mahkemeniz var, bu tarihler arasına gelirse ilişkiler yönünden desteklenebilirsiniz. Uzlaşmak daha kolay olabilir.

Siz ticaret ile ilgileniyorsunuz diyelim, bu tarihlerde ihracat, ithalat, lojistik alanında bu dönemde işleriniz, yurt dışı ile ilişkileriniz daha kolay yolunda gider.

23.6- 18.7= 2022 (İkizler- 10)

Bu tarihlerde kariyeriniz yönünden olumlu ve destekleyen ilişkileriniz olabilir.

İş arıyorsanız bu tarihleri değerlendirebilirsiniz.

Kariyerinizde terfi edebilir veya zam görebilir veya olumlu destekler görebilirsiniz..

18.7 –11.8= 2022 (Yengeç-11)

Arkadaşlarınızla, sosyal gruplardaki ilişkilerinizde destek gördüğünüz bir süreç olacaktır. Davetler, toplantılar için uygundur.

Ayrıca üye olduğunuz örneğin yardım ile ilgili gruplarda olumlu ve verimli ilişkiler kurabilirsiniz. Girişimleriniz için bu tarihleri değerlendirebilirsiniz…

11.8- 5.9=2022 (Aslan-12 )

Bu zaman diliminde düşmanlarınızla bile iyi ilişkiler kurarsınız. Varsa böyle bir durum bu tarihlerde anlaşmaya bakabilirsiniz.

Hastalanırsanız, iyileştirici etkiler sizden yana olur.

İç Dünyanızda, yüzleşmelerinizde de olumlu etkiler alırsınız. Kişisel gelişiminiz için olumlu bir zaman dilimi..

5.9 –29.9= 2022 (Başak-1)

Estetik ve imajınız için olumlu zaman dilimi.

Eğer dış görüntünüzle ilgili bir isteğiniz varsa, estetik, diş veya saç yaptırmak gibi bu zaman dilimini değerlendirebilirsiniz.

29.9-23.10= 2022 (Terazi-2)

Beklediğiniz paraya kavuşma zaman dilimi diyebiliriz.

Maddi ve manevi yönden desteklendiğiniz zaman dilimi.

Beklediğiniz paraya kavuşma zaman dilimi diyebiliriz.

23.10-16.11 =2022 (Akrep-3)

Kardeşlerinizle veya kardeş yerine koyduğunuz arkadaşlarınızla olumlu ve keyifli ilişkiler içinde olabilirsiniz.

Komşularınızla ve yakın çevrenizdekilerle keyifli ilişkiler kurabileceğiniz bir dönem.

Davet veya partileriniz için olabilir. (Maskeli ve mesafeli)

16.11-10.12= 2022 (Yay-4)

Anne ve babanızla olan ilişkilerinizde olumlu destekler göreceğiniz zaman dilimidir.

Evinizde dekorasyon, boya badana gibi bir niyetini varsa bu zaman dilimini değerlendirebilirsiniz.

10.12. – 3.1.2023= (Oğlak-5)

AŞK!

Çocuğunuz varsa, çocuklarınızla olan ilişkilerinizde olumlu ilişkiler kurabileceğiniz bir süreç.

Flörtünüzle uyumlu bir ilişki dönemidir. Değerlendirebilirsiniz.

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-BU SENENİN ZORLUKLARI NERELERDEN GELİYOR?-

SORUMLULU ve SABIRLI DAVRANMAMIZI TALEP EDEN SATÜRN

Satürn bizim sorumluluklarımızın ne olduğu ve en çok zorlanacağımız alanı gösterir. Ancak bu süreç çok öğretici bir süreçtir.

Zorlanırken bir şeylerin üstesinden gelmeyi öğreniriz. Dolayısı ile zorluklarla baş etmekte beceri sahibi oluruz.

Bu süreç 21 Aralık 2020 de başladı ve 2023 Mart’ta bitecek.

Bu senenin zorlukları, sorunları ve problemleri ise, size sağlık alanınızdan yansıyor olacak. Bu konular, birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınız olabilir. Onların sağlık sorununuz olabilir. Sizin sağlık sorununuz, onları etkiliyor olabilir. Bu yıl bu konular ön planda geliyor sizin için.

Aslında bu durum 2020 Aralık sonundan itibaren başlamış ve 2023 ilkbaharına kadar süren bir durum… Ancak bu senenin de konusu dolayısı ile.

Satürn bu sene 4.6.2022 ile 23.Ekim 2023 arasında retro olacak. Satürn zaten Kova burcundaki transitini (2020-2023 Nisan) “özgürlüklerimizi kısıtlayarak” gerçekleştiriyor.

Satürn’ün retro olacağı bu süreci incelediğimizde, muhtemelen kısıtlamaların daha fazla gündem olabileceğini düşünebiliriz.

Bu konularla ilgili, bazen daraldığınızı hissettiğiniz durumlar 4. Haziran-23.10.2022 arasında daha çok hissedilecektir. Her ne oluyor ve olacaksa bu süreçte, bilin ki geçici bir süre olacak.

Her karanlık gibi, onun da arkasında aydınlık olacak…

Bu durum Nisan 2023’de değişecek…

Satürn’ün bu transitinde insanlığın öğrenmesi gereken (2020 ile 2023 Mart arasında); özellikle bu pandemide “sorumlu davranma bilincinin” oluşmasıdır.

Bu süreçte kişilerin kendi sağlığının; öncelikle karşındakinin sağlığını korumaktan geçtiğini bilip, buna karşı sorumlu davranma alışkanlığının gelişmesi şarttır…

Satürn’ün bu retro olduğu süreçte sağlığınız konusunda oldukça dikkatli olmanız gereken süreçtir. Dikkat edin.

SATÜRN_SD: 23.10.2022 18*Kova (7)

Bu süreç 23.10’dan itibaren biraz daha yolunda ilerlemeye başlıyor. Ancak disiplinli davranmayı elden bırakmamalıyız.

Satürn’ün sağlık evinizdeki bu düz hareketi

Mart ortası 2023’ kadar Kova burcunda yani sağlık evinizde devam edecek.

Sonra Balık burcuna geçip sizin daha çok eşinizle veya partnerinizle ilgili alanı etkilemeye başlayacak.

Dolayısı ile ona karşı sorumlu ve disiplinli davranmanız gereken süreç olarak başlıyor bu 2,5 yıllık süreçiniz.

Oysa şimdi sağlık konularıyla ilgili disiplinli, korunarak bu sürecin üstesinden gelmeliyiz.

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-2022’DE MARS TRANSİTLERİNİZ-

ACELE ETMEYİP, SABIRLI OLMALISINIZ, YOKSA MARS BAŞINIZA İŞ AÇABİLİR..

Bu seneye Mars Yay burcundayken giriyoruz.

Bu transit seneye girerken sizin dördüncü evinizde transitine başladı.

Aile içinde ebeveynlerinizle sene başında yaşanan agresif bir süreç yaşayabilirsiniz.

24.1.2022= Mars Oğlak burcuna geçiyor. (5)

Bekarsanız, sevdiğiniz kişi ile birlikte açık havada yapılan sporlar olarak değerlendirebilirsiniz bu süreci…

Çocuklarınız varsa; onlarla hareketli bir dönem olabilir bu süreç.

Spor yaparak değerlendirebilirsiniz. Hobileriniz konusunda enerjik olabileceğiniz bir dönem.

Ancak dikkat etmeniz gereken şey:

Riske girmemek olmalı.

6.3.2022= Mars Kova burcuna geçiyor. (6)

Sağlığınıza çok dikkat etmeniz gereken bir süreç bu. Riskli davranıp, sağlığınızı tehlikeye atacak davranışlardan özellikle bu tarihlerde oldukça kaçınmalısınız.

Sağlığınız konusunda risk almamanız gereken döneme giriyorsunuz. Acele ile düşünmeden hareket edip, sağlığınızı riske atmayınız.

Özellikle +_ 18.3.2022 günü

15.4.2022= Mars Balık burcuna geçiyor. (7)

Bu sizin eşiniz veya partnerinizle ilgili alanı temsil ediyor. Mars’ın orada transit ediyor olması, eşinizle olabilecek agresyonu gösterebilir. Eşinizle aranızda yaşanabilecek kavgaların olabileceği olumsuz bir süreci gösteriyor.

Dolayısı ile Mayıs sonuna kadar durumun farkında olup, idare eder taraf olmanız önemli olacak.

Çünkü bu süreçte parlamaya hazır taraf sizsiniz. Öfke kontrolünüzü sağlamalısınız.

25.5.2022= Mars Koç burcuna giriyor. (8)

Bu sizin ödemeleriniz ve borçlarınızla ilgili alanı gösteriyor.Dolayısı ile bu süreçte ödemeleriniz konusunda zorlanmalar veya borçlarınızda yeniden yapılandırmaya gidebilirsiniz..

5.6.2022= Mars Boğa urcuna geçecek. (9)

yüksek eğitim, yurtdışı, ticaret, yabancılar ve hukuksal alanda yaşıyorsunuz. Dolayısı ile eğitim çağındaysanız yüksek eğitim hayatınızda problemler yaşayabilirsiniz bu süreçte.

Özellikle akademisyenlerinizle kavga etmemenizi öneririm.

Yurtdışı ile iş yapıyorsanız bu süreçte yaşanacak bazı problemleriniz olabilir.

Mahkeme gibi durumlarınız varsa, bu süreçte olacak mahkemeler aleyhinizde sonuçlanabilir.

Yabancılarla olan işleriniz bu süreçte yolunda gitmeyebilir. Agresif bir enerji olacağından kontrollü olmanızda fayda var.

20.8.2022= Mars İkizler burcuna geçiyor. (10)

Her gün gittiğiniz kısa mesafeli olan yollarda kaza riskiniz var. Bu tarihlerde özellikle düşünülmeden alınan riskli davranışlar kaza sonucunu doğurur dikkat.

Kardeşlerinizle veya yakın akrabalarınızla da bu süreçte stresli günler yaşayabilirsiniz. Durumu kontrol etmek için bu günlerde uzak durmak faydalı olabilir.

Adeta çenenizle döveceğiniz bir dönem !!! Lütfen bu enerjinizi kontrol altına alın…

Öylesine bir enerji tüm Dünya’da hakim olmaya başlayacaktır ki, bu enerji Mart 2023’ün sonuna kadar etkili olacaktır.

Bu süreçte dilimize hakim olmalıyız.

İki düşünüp, bir konuşmak gerekir.

Aksi durumda, keskin sirke küpüne zarar olacaktır…

Mars retrosunun yaşanacağı 30.10.2022 ile 12.1.2023 tarihleri arasında lütfen kendinize hakim olun.

Siz Mars’ın İkizler burcunda hareket ettiği bu iş arkadaşlarınızla birlikte olduğunuz yerlerde “sağlık konuları” olarak yaşayabilirsiniz.

20.8.2022 ile Mart 2023’e kadar olan sürecinde, Mars sizin sağlık evinizde hareket edecek.

Sağlığınızı bu tarihler arasında iyi korumalısınız. Riskli davranışlar yapmamanızda fayda var…

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-JENERASYON GEZEGENLERI UZUN VADEDE NELERI DEĞİŞTİRİYOR-

-DEĞİŞİMLER NEREDE YAŞANIYOR?-

PLÜTO_ Rx: 29.4.2022 28* Oğlak (6) – SD:8.10.2022 26* Oğlak (6)

29.Nisan ile 8.Ekim 2022 arasında; kötücül dediğimiz uzun süreli büyük değişimlerin gezegeni olan Plüton retro oluyor.

Bu sizin için; işinizde hizmet ettiğiniz alanda veya sektördeki değişim ve dönüşümleri gösteriyor.

Kariyerinizde nasıl bir değişiklik oluyor? Siz nasıl bir değişiklik düşünüyorsunuz?

Meslek mi değiştirmeyi düşünüyorsunuz?

Yoksa hayat mı sizi farklı bir işe yönlendiriyor?

Tüm bunları bir düşünün.

Bu transit tam olarak 2024’de Oğlak burcundaki transitlerini bitirmiş olacak. Dolayısı ile iş yerinizdeki bu değişim dönüşümler de tamamlanmış olacak.

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Bu sene yıl genelinde NEPTÜN (+Rx) etkisini en fazla hissettiren gezegen oluyor (28.1.- 4.12.2022). Dolayısı ile yıl içinde neredeyse yaşadığımız her konuda bir netleşememe, fluğ olan durumlar nedeniyle olayların içyüzünü anlayamama gibi bir enerji hakim olacak.

Bu durum ayrıca, tüm Dünya’da “dolandırılma, kandırılma, anlaşılamayan politikalar ve stratejilerle de” ilgili olacaktır.

Hiçbir yerde netlik olmayacaktır.

Siz bu etkiyi evli iseniz eşiniz ile ilgili konularda, evli değilseniz ortaklarınızla ilgili konularda tam ne olduğunu çözemediğiniz konular, yıl genelinde etkin olabilir.

Yani aslında bu etkiyi uzunca bir süredir yaşıyordunuz zaten ancak bu sene biraz daha fazla hissedecek olabilirsiniz.

Bir de neyin sebep olduğunu bilmediğiniz durumlar nedeniyle bu belirsizlik özellikle 28.1- 4.12.2022 arasında kendini daha çok gösterecektir.

Her şey gibi bunun da geçici bir süre olduğunun farkında olarak hareket ederseniz, kendinizi de korumuş olursunuz…

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-BEKLENMEDİK OLAYLARIN GEZEGENİ RETRO OLUYOR-

URANÜS Rx: 24.8.2022 18* Boğa( 9) - SD: 23.1.2023 14* Boğa (9)

Sene başına retro olarak giren süprizlerin gezegeni Uranüs Ağustos sonunda tekrar retro olarak. Kaos yaratma enerjisini devreye sokuyor.

Yüksek eğitiminizle ilgili ani beklenmedik gelişen olaylar söz konusu olur.

Yurt dışı ile ilgili konularda da ani beklenmedik gelişmeler görülebilir.

Sene başında yaşadığınız bu olaylara benzer konular tekrar gündemde olabilir. Bu enerji yeni seneye 2023 başında da devam eder.

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-2022'DE TUTULMALAR-

30.Nisan Güneş tutulması 10 derece Boğa burcunda gerçekleşiyor. (9)

eğer eğitim yaşındaysanız özellikle sizi yüksek eğitiminizle ilgili yeni bir başlangıç yapmanızı sağlayacak enerjiler söz konusu.

Belki bildiğiniz ancak bir süreliğine ötelediğiniz bir durum için bu tutulmalar, artık bunun yoluna girme zamanının geldiğini gösteriyor.

Bu tutulmalar eğitimizle ilgili bir adım atma konusunda fırsatlar yaratabilir. Veya sizi buna zorlayabilir.

Her ne şekilde hayatınıza yansıyacak ise, bunun yeni bir başlangıç olduğunu ve yapıması gereken konu olduğunu bilin)

16.Mayıs Ay tutulması 25 derece Akrep burcunda gerçekleşiyor. (3)

varsa eğer kardeşiniz veya kardeş yerine koyduğunuz yakın arkadaşınız ile ilgili bir konuda netleşme durumu yaşanabilir.

Bazı net olmayan konular cevaplarını bulabilir ve konular bir neticeye bağlanabilir.

25.Ekim’de Güneş tutulması 2 derece Akrep burcunda gerçekleşiyor. (3)

Kardeşinizle birlikte yeni bazı adımların başlangıç atabilirsiniz. Derinlemesine düşünülmüş konular olacağı ortada.

8 Kasım Ay tutulması 16 derece Boğa burcunda gerçekleşiyor. (9)

Maddi durumunuz netlik kazanır. Bu tarihte neyiniz var? Neyiniz yok, net olarak görürsünüz…

Tüm bunların farkında olup, bu seneyi maddi kaynaklarınız ve sahip olduklarınız konusunda ne yapacağınız hakkında iyi düşünün.

Tüm bu farkındalıklarla bu yılınızı iyi planlamanızı dilerim…

İyi seneler dilerim…

10.12.2021

Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZKişisel haritalarınız ve sorularınız için whatsapp 0531 258 51 28 den yazabilirsiniz…

http://www.youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz

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