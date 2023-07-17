Bir anadan dünyaya gelen yolcu.

Durmadan yolculuk yapıyor.

Duraksamadan gidiyor, meçhule doğru.

Bu nedenle yol ve yolculuk ikilemini doğru kodlayıp mecramıza ve menzilimize ulaşacak en kısa en nadide yolu bulmamız lazım.

Bazı bazı yolsuz kalabiliriz.

Bazı bazı yolu şaşıra biliriz.

Bazı bazı yoldan da çıkabiliriz.

Ama bu bizim uzun sebatkârâne yolculuğumuza zeval vermemli.

Yoldaki yol ayrımlarına, virajlara ve otoban sapaklarına odaklanmamız gerekir

Bazen yoldan çıksak da yola gireceğimize olan güvenimizi yitirmemelidir.

Yol vardır.

Sonu yoktur.

Son vardir.

Yolu yoktur.

Biz yeni yollar açacak mantalitede olmamız lazım.

Hayat bize hep otoban Ve düz yollarını önümüze çıkarmaz.

Bazen stabilize yollardan.

Bazen patikalardan gitmek gerekir.

İşte bunun icin de tüm yollara ve imkansızlıklar hazır ve nazır olmamız gerekir.

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Sosyal memedyada “ÖRDEK SENDROMU” nedir?

Ördekler suyun üzerinde hiç çaba sarf etmiyormuş gibi nasıl da rahat ve dingin bir şekilde sanki kayıyormuşçasına süzülürler değil mi?

Bu bizim gördüğümüz!

Pekiiii ya suyun altında olanlar!9

#Ördeklerin suyun altında kalan ayakları büyük bir çabayla bir makine gibi işler ve biz bunu hiç farketmeyiz. Tıpkı bunun gibi sosyal medyada da karşımıza çıkan birçok ‘mutluluk fotoğrafının’ altında büyük bir çaba ve yorgunluk var.

Ve biz bunun sadece mutluluk tarafını görürüz.Sonra da içimizden bazen de isyan ederek “Bu insanlar nasıl bu kadar rahat yaşıyorlar,nasıl bu kadar mutlular ama ben değilim?’deyip kendimizi daha fazla mutsuzluğa iteriz

#Gördüğümüz birçok fotoğraf sandığımızın aksine gerçek mutluluk, gerçek güzelliği yansıtmıyor.

Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar sonucu bunu tanımlamak için “Ördek Sendromu”kavramı ortaya atılmış. Bu sosyal medya tarafından yaratılmış bir illüzyondur,unutmayın!

#Burda sormanız gereken asıl soru “İnsanlar gerçekten göründüğü kadar mutlu,zengin,rahat,başarılı veya mükemmeller mi?”

Cevabı hepimizin de bildiği gibi

“HAYIR!!!”

Orada gördüğümüz başarıların mutlulukların ve güzelliklerin arkasında onca emek zorluklar ve hayal kırıklıklar var.

Çok iyi yemek paylaşan kişiler belki o kıvamı tutturana kadar kaç yemek yakmıştır.

Yüksek kariyerlere gelmiş kişiler kaç gece sabahlamıştır çalışarak.

Mutlu pozların altında ne kavgalar var kimbilir.

Eeee o zaman biz kendi içimizdeki mutluluğu,başarıları,mükemmellikleri başkalarının hayatına bakarak niye küçümsüyoruz?

Hepimiz kendimizin ustasıyız.Ve herkes kendi olduğu sürece mükemmel!

Hadiiii şimdi önce kendimizle barışarak mükemmelliklerimizi farketme zamanı...

#Buzdağının görünmeyen kısmını güzelliklerle doldurma zamanı...

#Çünkü biz mükemmeliz, koskoca alemde senden bir tane var düşünsene ve Rabbin seni mucize ötesi yaratmış.

İstediginizde herşeyi başarabiliriz.

Biz yürüyen evreniz.

O zaman ne duruyoruz BİSMİLLAH diyerek başlayalım olmak istediğimiz hayat için çalışmaya ve duaya.

Rabbim OL der ve olur bütün hayaller. . .