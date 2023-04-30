BURSA - Nilüfer Belediyesi’nin, Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve Akkılıç Ailesi ile birlikte 2010 yılından bu yana düzenlediği Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Her geçen yıl kent belleğine yeni eserler kazandırmaya devam eden yarışmada dereceye girenler, Prof. Dr. Feza Karaer, Prof. Dr. Tülin Vural Aslan, Doç. Dr. Nilüfer Alkan Günay, Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, Şafak Baba Pala, Yener Akkılıç ve Hacı Tonak’tan oluşan Seçici Kurul’un değerlendirmeleri sonucu belirlendi. Yapılan değerlendirmeler sonucu Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Gözde Kırlı Özer, “Katmanlı Kentlerin Fenomenolojik Bakış Açısıyla Analizi İçin Bir Model Önerisi: İznik Örneği” başlıklı doktora teziyle, Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü’ne; Öğretim Üyesi Sercan Eklemezler de, “İnsanın/İnsaniliğin Gerçek Bir Figürü’nü Aramak: Hürriyet Mahallesi’nde Mekan ve Gündelik Yaşam İlişkisi” başlıklı doktora teziyle Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Özel Ödülü’ne değer görüldü.

Akkılıç Kütüphanesi’nde düzenlenen ödül törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, CHP Bursa Milletvekili Adayları Jülide Akköprü ve Hasan Öztürk, Yılmaz Akkılıç’ın eşi Güner Akkılıç ile kardeşi Yener Akkılıç katıldı.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 2010 yılında hayatını kaybeden Yılmaz Akkılıç’ın bilimsel aklı, araştırmacı ve objektif gazeteciliği temsil ettiğini ifade etti. Akkılıç’ın vefatının Bursa için büyük kayıp olduğunu ifade eden Erdem, “Kendisi fiziki anlamda aramızda olmasa da temsil ettiği değerlerle aramızdadır. İşte o değerleri yaşatarak bu kentin kültürüne yeni değerler katmak istedik. 13 yıl önce Nilüfer Belediyesi’nin, Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve Akkılıç Ailesi ile birlikte başlattığı ödül süreci bu amaçla başladı. Yılmaz Akkılıç adını ve onun düşünsel mirasını yaşatmak için başlayan bu süreçte, Bursa hakkında yapılmış araştırmalar günışığına çıkarken, yeni araştırmalar için de bir teşvik unsuru yaratıldı” dedi.

Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödüllerine bugüne kadar yüzlerce eserin başvurduğunu vurgulayan Başkan Erdem, “Ödüle değer bulunan toplam 43 yapıt Akkılıç Kütüphanesi tarafından yayımlanarak okuyucu ile buluşturuldu. Araştırma kültürünün teşvik edilmesine önemli katkılar sağlayan bu ödül organizasyonu sayesinde, Bursa’nın kent belleğine çok önemli katkılar sunan yapıtları yayınlamaktan da ayrıca kıvanç duyduk. Bu yıl ödüle 28 yapıt başvurdu. Ben ödül alan bütün katılımcıları kutluyorum. Başta Seçici Kurul üyeleri olmak üzere, kent kültürü ve tarihi için çok önemli bulduğumuz bu çalışmaya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

HABER: SELÇUK BULUT