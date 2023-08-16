YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Hangimiz gökyüzüne bakarken bir yıldız kaydığında kendini şanslı hissetmez? ve bir dilek tutmaz, yada bilindik ama acı dolu bir an için söylenir o cümle “bir yıldız daha kaydı…”

“Bu kayan yıldızlar nereye gidiyor ki?”

İşte tamda bu duyguları bir arada size beyaz perdede yaşatmaya ve hatta bir an durup düşündürmeye geliyor 22 Eylül 2023 de “Yıldız Tozu” Türk edebiyatının duayeni olan Mustafa Kutlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan “Yıldız tozu” filmi kardeş olmanın en güçlü duygusu olan sevgi ve bağların ne olursa olsun hiçbir zaman kaybolmadığını, kopmadığını ve hep derinlerde bir yerlerde sizi güvende hissettirdiğini 2 küçük kardeş yüreğinden ve gözünden anlatacak. Belki kendinizi size sorgulatacak.

Ailenizle birlikte gönül rahatlığı ile izleyebileceğiniz Yıldız Tozu filmi sizi de çocukluğunuza götürecek. 24 kare film yapım ve Sinehane’nin yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda, birçok ilke imza atmış olan ve son zamanlarda dijital bir platformda izlenme rekorları kıran “Son Gün” dizisinin yönetmeni Ahmet SÖNMEZ imzalı “Yıldız Tozu” filmin oyuncularının yalın performanslarıyla da göz dolduracak.