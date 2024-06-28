Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle sabah seferlerde aksama yaşandı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerin Tekstilkent istasyonundan aktarmalı yapıldığı belirtildi.

Duyuruda, Mahmutbey-Tekstilkent istasyonları arasında metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verildiği kaydedildi.

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Vatandaşlar, seferlerde yaşanan aksama nedeniyle duraklarda yoğunluk olduğunu belirterek, duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.

Metro hattında yaklaşık 4 saat süren teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

Kaynak: AA