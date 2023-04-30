İSTANBUL - NP Sağlık Grubu ve bilim ortağı Üsküdar Üniversitesi’nin akademik gücüyle hayata geçirilen Üsküdar Diş Hastanesi’nde, diş sağlığı alanında teşhis, tedavi ve önleyici uygulamalarla yetişkin ve çocuklara hizmet veriliyor.

70 ünit kapasitesi ve genel anestezi altında işlem yapılabilen ameliyathanesi bulunuyor

Ümraniye Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi üzerinde bulunan Üsküdar Diş Hastanesi’nde Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti), Ortodonti, Endodonti, Periodontoloji, Restoratif Diş Tedavisi, Protetik Diş Tedavisi, Estetik Diş Hekimliği, Anestezi bölümleri bulunuyor. 70 ünit kapasitesi ve genel anestezi altında işlem yapılabilen ameliyathanesi ile Üsküdar Diş Hastanesi bulunduğu bölgedeki en büyük diş sağlığı merkezi olma özelliğini taşırken, Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin tecrübeli akademik kadrosunu da bünyesinde bulunduruyor. 1998 yılında ruh sağlığıyla ilgili sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla yola çıkan NPİSTANBUL Hastanesi, psikiyatri ile başladığı sağlık yolculuğuna 2017 yılında genel branşları, ameliyathaneleri ve yoğun bakım ünitelerini de ekledi. NP Sağlık Grubu, kalite ve tecrübesini Üsküdar Diş Hastanesi’ne taşıyarak toplumun ağız ve diş sağlığı alanındaki ihtiyaçlarını da karşılamayı hedefliyor.

Dijital diş hekimliği ile “yapay zeka” diş tedavisinin hizmetinde

Yapay zekanın her alanda olduğu gibi diş teknolojilerine de katkı sağladığını belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan” Ağız içi ve diş taramalarının dijital sistemle yapıldığı tasarımların en az hata ile gerçekleştirildiği yazılımlarla hizmete başlıyoruz. Üsküdar Diş Hastanesi’nde ağız içi tarama ve modelleme cihazları kullanılarak hastalara ağrısız ve estetik tedaviler yapılabiliyor. Dijital diş hekimliği sayesinde, uygun endikasyonu olan hastaların diş çapraşıklıkları, braket ve tel gerektirmeksizin tedavi edilebiliyor. Kamera ile ağız içi taramalar yapılarak kişiye özgü şeffaf plaklar kişinin estetik görünümünü etkilemeksizin konforlu bir ortodontik tedavi yapılmasını sağlıyor.” diyerek hastanede kullanılan dijital teknolojilerden bahsetti.

Ömür boyu koruyucu hekimlik uygulamaları ile hasta memnuniyeti: Gülümseten Kalite

Üsküdar Diş Hastanesi olarak sürdürülebilir, iyi organize olmuş, alanında uzmanlarca yürütülen tedavi süreçlerinin yanı sıra ömür boyu koruyucu hekimlik uygulamaları ile hasta memnuniyetine ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Hastanemizde kendini sürekli yenileyen, geliştiren, kaliteli ve özverili tedavi anlayışı ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Teknoloji ve çağdaş gelişmeleri yakından takip etmeyi önemsiyoruz. Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin akademik kadrosunun gücüyle de hastalarımıza kaliteli hizmet sunuyoruz, aynı zamanda SGK anlaşmamız ile bu kaliteden daha fazla kişinin yararlanmasını hedefliyoruz”dedi.

Hastalara özel özgün tedavi planları uygulanıyor

Üsküdar Diş Hastanesi’nde hasta memnuniyetinin ön planda tutulduğunu ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Hastanemizde; yetişkin ve çocuk hastalara her türlü diş, diş eti ve protez tedavi hizmeti verilmektedir. Uzman hekimlerimiz, hastalara özgün tedavi planları oluştururlar. Bu özgün tedavi planları sayesinde hastaların tedavileri daha hızlı ve daha verimli hale gelir.” dedi. Tarhan, hastanede teknolojik cihazlarla donatılmış ameliyathanede, anestezi ve sedasyon altında diş tedavileri uygulandığını da sözlerine ekleyerek, “Üsküdar Diş Hastanesi’nde, ilgi, bilgi ve tecrübeyi aynı çatı altında buluşturuyoruz. Örneğin, otizm, gelişim geriliği, psikoz, fobi v.b. gibi özel hasta gruplarına yönelik, anestezili ve ameliyathane ortamında diş tedavisi imkânı sunuyoruz. Çocuk diş hekimliği bölümümüzde çocuklarımıza ağız ve diş sağlığı bilinci aşılıyor; korkunun değil, sevgi ve mutluluğun hakim olduğu bir tedavi süreci yürütüyoruz. Ek olarak; dudak-damak yarığı, konuşma rahatsızlıkları ve yaşlılarda diş estetiği kliniklerimizle de ağız ve diş sağlığı alanındaki ihtiyaçları karşılamayı hedefliyoruz” dedi.

İleri teknolojik ile donatılmış hastane ve güçlü kadro

Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi’nin teknolojik imkanları, akademik uzman kadrosu ile kişiye özel sağlık hizmeti sunan bir hastane olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Hastanemiz Üsküdar Üniversitesi akademik kadrosu ile gelişen teknolojinin ve bilimin ışığında sağlık hizmeti sunmaktadır. Hasta odaklı koruyucu hekimlik anlayışı ile bebeklikten yetişkinliğe kadar tüm ağız sağlığı süreci, uzmanlarımız tarafından takip edilmektedir. Ömür boyu koruyucu hekimlik anlayışı benimsenmektedir. Alanında uzman personelimiz ile uluslararası etik değerlere saygılı, hasta haklarına duyarlı bir anlayış benimsenmektedir.” diye konuştu.

Hasta haklarına saygılı yaklaşımla hizmet veriliyor

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, NPİSTANBUL Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan sözlerini şu şekilde tamamladı: “Bulunduğu bölgedeki en büyük diş sağlığı merkezi olan hastanemiz etik temelli, hasta haklarına saygılı, bilimsel ve yüksek uzmanlık düzeyindeki diş hekimliği fakültemizin kadrosuyla, hastalarına güven, konfor sunan bir yaklaşımla hizmet verecek. Kaliteli sağlık hizmeti sunma ilkemizi ve 25 yıllık tecrübemizle inşa ettiğimiz “tedavisiz hasta kalmamamalı” anlayışımızı Üsküdar Diş Hastanesi’ne de en üst düzeyde yansıtacağımızı şimdiden söylemek isterim”

HABER: MERVE ELÇİ