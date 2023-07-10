Merhabalar sevgili dostlar,

Bir çoğunuzun ''kara şimşek'' diye adlandırdığı oysaki faydaları ile en popüler besinler arasında yerini alan ''yeşil mercimek''in faydalarına şöyle kısaca bir göz atalım.

Vücuda verdiği enerjiyle tercih edilen yeşil mercimek, özellikle sporcuların ve diyet yapanların vazgeçilmez besinidir.

Kas hücrelerinin yenilenmesini sağlar ve demir, magnezyum oranı bakımından yüksek olması sebebiyle kansızlık problemlerini de giderir.

Yeşil mercimek, kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda ve sağlığını korumasında etkilidir. Bir çok diyetisyen tarafından özellikle altı çizilerek belirtilen yeşil mercimek, diyabet, kanser, obezite gibi kronik hastalıklara karşı koruyucu olduğu vurgulanır.

Ana Vatanı GüneyDoğu Asya olduğu söylenmektedir. Dünya da en çok Kanada, Avustralya, Hindistan ve ABD'de yetişir. Türkiye de ise en çok Nevşehir, Aksaray, Konya, Manisa, Ankara, Çorum ve Yozgat şehirlerinde yetişmektedir.

Gelin bugün bu faydalı besin ile çok lezzetli bir köfte hazırlayalım, içinde kıyma olmadığı halde sanki kıyma ile hazırlanmışcasına harika bir lezzet..

Hepinize kolay gelsin.



• MALZEMELER:

• 27 ad köfte içindir.

• 1,5 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

• 1 ad küçük kuru soğan

• 2 diş sarımsak

• 6-7 dal maydanoz

• 1 ad yumurta

• 4 tepeleme yemek kaşığı galeta unu

• tuz & karabiber & kırmızı toz biber



• HAZIRLANMASI:

• Yeşil mercimeklerin gazının çıkması için 1 saat önceden bol su içinde bekletin.

• Suyunu süzün ve tekrar güzelce yıkadıktan sonra yine bol suda haşlayın.

• Rondoya suyunu iyice süzdüğünüz mercimekleri alın.

• Kuru soğanı dörde bölerek ekleyin ve karıştırın.

• Sonra sırayla maydanozları, sarımsakları, yumurtayı, tuz ve biberleri ekleyin ve püre halini alana kadar rondoda karıştırın.

• Karışımı bir kaseye aktarın ve galeta unu ekleyerek yoğurun.

• Ele yapışmayan bir kıvamda olacaktır.

• Hazırladığınız köfte karışımını bir yemek kaşığı dolusu alarak avuç içinizde yuvarlayın.

• Tombik köfteler olacak şekilde yuvarlayın, yassı hale getirmeyin.

• Teflon tavanıza 1 çay bardağı sıvıyağ alın ve orta ateşte kızdırın.

• Köftelerinizi 3-4 dakika kadar arkalı önlü kızartın.



• SOS İÇİN:

• 4 yemek kaşığı süzme yoğurt

• 1 diş sarımsak

• 2 yemek kaşığı tahin

• 1/2 limon suyu

• 2 yemek kaşığı zeytinyağ

• HAZIRLANMASI:

• Bir kaseye sarımsakları rendeleyin.

• Diğer malzemeleri ekleyerek karıştırın.

• Köftelerinizin yanında ikram edebilirsiniz.

• Ayrıca domates sos yada ketçap da tercih edebilirsiniz.

• Afiyet olsun.

• Sevgiyle...