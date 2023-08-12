Kültür ve sanat dostlarına, yine bir Cumartesi gününden daha, merhaba!

Başladım, başlıyorum derken, neredeyse iki aydır yazılarımla sizlerleyim. Bu hafta yedinci makalem Önce Vatan Gazetesi okurlarıyla buluşuyor. Biliyorum farkındayım, sanat galerileri, açılış ve davetlerle ilgili benden yazılar beklemektesiniz. Haklısınız, pek yakında güncel bu tarz yazılarla karşınızda olacağım. Ama tabi bunca yıldır biriktirdiklerim var. Önce onlardan başlamalıyım diye düşündüm. Önceki yazılarımda, içinde bulunduğum ya da takip ettiğim, daha önce oldukça dikkat çeken (Kentim İstanbul etkinlikleri, kitap yazarları, Bursa – Ulu Camii gibi kadim ibadet mekanları v.b.) konularda yazımı paylaşmıştım. Sanatın insan için olduğunu düşünüyor ve sanattan önce, onu icra eden, onu dinleyen, izleyen, okuyan, okutan insanları kaleme almak istiyorum.

Bunca yazı arasında kendimden bahsetmeyi ihmal ettim sanırım. 25 yıldır, reklam yazarlığı, program editörlüğü ya da basın danışmanlığı yaparak hayatımı kazanıyorum. Devir değişti, şimdilerde sosyal medya danışmanlığını yaptığım bazı projelerim var. Hee bir de Dikilitaş’ta bir kitapçı dükkanım. Baskça “kitapçı” demek olan Liburudenda Sahaf’a, yolunuz düşerse beklerim. Bu arada, kültür ve sanat etkinlikleri hakkında basın bültenlerinizi mutlaka bekliyorum. Henüz mail belirtmesem de, halkla ilişkiler şirketlerinden bültenler gelmeye başladı bile. Bravo vallahi, bu ne hız, buradaki yazımı nasıl da keşfettiler bilemiyorum. Hepsine ilgileri için teşekkür ediyor, en kısa zamanda projelerine geri dönüş sözü veriyorum diyor ve bugünkü konuma başlıyorum.

Biliyorsunuz, geçtiğimiz haftalarda iki ABD’li yetkili, hem de Amerikan kongresinde uzayda yalnız olmadığımızı ve ellerinde uzaylılara ait biyolojik formlar bulunduğunu açıkladı. Toplantının devamı kapalı ve gizli oturumda olduğu için sonrasında neler konuşuldu, bilmiyoruz. Fakat kayda geçen toplantıda, uzayda yaşayan canlıların dünyaya düşman bir tavır içinde bulunduğuna vurgu yapıldı.

Açıkça söylemeliyim ki, biz ülke toplumu olarak, uzay konusunda, birçok konuda olduğu gibi geri kalmış durumdayız ve halk olarak spiritüel konulara mesafeli bakıyoruz. Çünkü görmediğimiz, duymadığımız yani beş duyu organımızla hissetmediğimiz konulara inancımız zayıfladı. Bu sadece dini ya da mistik konular değil. Sevgi, saygı, vefa, karşılıksız iyilik, bunlar da manevi duygulardır. Ama maalesef ki günümüzde, en büyük kazığı yakınlarımızdan, sevdiklerimizden ve iyilik yaptıklarımızdan buluyoruz. Ticarette mesela, insan kaynağı var. Onca krize rağmen, bazı kesimlerde maddi güç de var. Ama en büyük eksik, güven. Güven eksikliği, birçok ticari işin büyümesine engel maalesef. Ama saf sevgiyi ilke edinerek yoluna devam edenler de var. Şimdi anlatacağım örnek insanlar gibi.

Adı Cumhur Cumali Gül. O milli takım düzeyinde köpek sporcusu ve eğitmeni. Öyle ki 2013 yılı Eylül ayında Çek Cumhuriyeti’nde FCI WM Dünya Şampiyonası’na 5 yıllık birikimleriyle katılmış bir isim. 2014 yılında girdiği milli takım seçmelerinde, köpeğinin puanlarını arttırmakla kalmayıp en yüksek puanları kazandı ve milli takım kaptanlığı kazandı. Milli takım bazında başarılar elde etmiş bu sporcuyla ben de, Badem adındaki golden köpeğimin eğitimi sırasında tanıştım. Şu anda evimde rahat rahat yazımı yazıyorsam, Badem’e tuvalet eğitimi veren ve onu uysallaştıran Cumhur beyin payı büyük.

Oysa ki, günümüzde güzel vatanımızda yaşanan olumlu gelişmeler yansıtılmıyor. Ana haber bültenleri, 85 milyonluk Türkiye genelinde, on tane cinnet getiren insanın dehşet görüntülerinden oluşuyor. Halbuki ülke genelinde olumlu gelişmeler de var. Dünya şampiyonu olan kadın ve erkek voleybolcularımız, yine bu hafta içinde dünya şampiyonu olan milli okçumuz Mete Gazoz. Cumhur bey de onlardan biri. Kendi alanında uluslararası anlamda başarıları, dereceleri ve şampiyonlukları var. Ama kaçınız bu yazıyı okuduğu ana kadar bu başarıları duydu? Ya da duyuruldu? Cumhur bey ile tanıştığımızda, “Nedir başarınızın sırrı?” diye sordum. Katıldığı uluslararası turnuvalarda, tanıştığı yabancı köpek eğitmenlerini çok iyi gözlemlediğini ve kendi tekniğini de harmanlayarak daha da geliştirdiğini söyledi. Çekmeköy’de ormanlık bir alanda, arazi üzerine kurulu bir alanda çalışmalarını sürdürüyor. Yetiştirdiği başka köpek eğitmenleri de var ve gelecekte daha fazla sayıda kişiyi bu alanda yetiştirmek istediğini söylüyor.

Bana gelince, ben eskiden fino köpek görsem, sokakta yolumu değiştiren biriydim. Ama şimdi, köpek çiftliklerine gidecek kadar bu fobimi yendim. Tabi bunda Badem’in büyük payı var. Köpek fobisini yenmek istiyorsanız, Jack London’un “Beyaz Diş” adlı klasik romanını size tavsiye edebilirim. Akademik düzeyde bilgi sahibi olmak istiyorsanız eğer, Prof. Dr. Tamer Todurka’nın “Köpek Psikolojisi” adlı kitabını öneririm. Göreceksiniz, köpeklerle olan iletişiminiz daha da gelişecek. Fobi, hobi haline gelecek. Bence bu hayatı deneyimlememizin nedenlerinden biri, mevcut korkularımızdan kurtulmak. Sizce de öyle değil mi?

Fakat bu köpek çiftliğinde ayrı bir unsuru fark ettim. O da köpeklere duyulan saf ve koşulsuz sevgi. Cumhur bey, elinde tütsüleriyle, mekanı donatırken, bir yandan da yetiştirdiği bonzai ağaçları büyük bir heyecanla gösteriyordu bizlere. Fakat asıl sırrı, yetiştirdiği köpeklere dinlettiği frekans yükseltici, şifalandırıcı müzikler. Bu müziklere, video paylaşım sitelerinde ulaşabilirsiniz. 396 Herz’den, 900 Herz’e kadar bu şifalı frekans müzikleri dinlemeniz mümkün. Bilinçaltı engelleri kaldıran, bu iyileştirici titreşimler, negatif enerjilerden kurtulmanıza, sevgi ve şifa kapılarının açılmasına yol açıyor.

Üç boyutlu yaşadığımız dünyadan ayrılıp uzaya çıktığınızda bu üç boyuta bir de zaman boyutu eklenir. Zaman merhumu malum çok derin bir kavram. Fizik biliminin konusu. Hepimiz bir enerjiyiz. Einstein, enerjinin formülünü, kütlemizin ve hareket hızımızın karesi olarak vermiş. O yüzden zamanı bazen az, bazen çok olarak algılıyoruz. Üstelik bu kişiden kişiye değişiyor. Hatta her canlının zamanı algılaması farklı. Bir gün yaşayan kelebek de var. Ama bilim adamları, o bir günün kelebek için çok daha uzun bir süre olarak ağılandığını söylüyor. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de de, “Yeryüzünde ne kadar kaldınız?” diye sorulduğu zaman, insanoğlunun bir gün ya da bir günden daha az diye yanıt vereceği yazılı. (Mü’minün Suresi 112. – 114) Sonuç olarak dünya, en, boy, yükseklik ve zaman boyutuna ek olarak, beşinci boyuta doğru evrimleşiyor. Bu beşinci boyutun adı, ışık ve sevgi boyutu. Hepimiz sonuçta bir atom hatta elektronuz. Ve bu elektronlar, ışık ve titreşim saçıyor. Işık ve titreşimden oluşan bu maddi dünyaya sevgi yön veriyor. Öyle ya, zaten hepimiz bir sevginin ürünü değil miyiz?

Sonuç olarak, uzayda yaşam var mı? Varsa dost, ya da düşmanlar mı? Henüz bilinmiyor. Spiritüel kaynaklar; Reptilian, Sirius, Lyra, Orion’lular gibi tespit edilen 40 çeşit uzaylı ırkı olduğunu iddia etse de henüz pozitif bilim, evrende yalnız olduğumuz savı üzerinde duruyor. Gerçek şu ki yaşadığımız onca küresel sorunlar; salgınlar, küresel iklim değişiklikleri, afetler, kıtlık vb. Hepsi içinde bulunduğumuz dünyaya iyi davranmıyor oluşumuzdan kaynaklanıyor. Sanırım uzaylıların iyi niyetli oluşundan çok, bizim nasıl insan oluşumuz daha önemli. Tümüne hitaben bir Kızılderili atasözüyle yanıt verelim: “Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde, beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak.” Yazımızı bir hadis-i şerif ile bitirelim: “Yeryüzündekilere iyi bakın ki, gökyüzündekiler de, size iyi davransın. “