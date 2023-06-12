İSTANBUL- Eski dövme araçlarını bulmak ve tanımak zordur. Ancak, keskin uçlu iki hindi bacak kemiği üzerinde yapılan yeni mikroskopik çalışmalar, Yerli Amerikalıların bu öğeleri yaklaşık 3620 yıl önce dövme yapmak için kullandığını gösteriyor. Nashville'deki Tennessee Arkeoloji Bölümü'nden arkeolog Aaron Deter-Wolf ve meslektaşları, bu pigment lekeli kemiklerin dünyanın bilinen en eski dövme araçları olduğunu söylüyor. Bulgular, Kuzey Amerika'daki Kızılderili dövme geleneklerinin daha önce düşünülenden bin yıl daha öncesine dayandığını gösteriyor...

HABER:SELÇUK BULUT