Siyasi partilerin yerel seçim hazırlıkları başlarken gözler belediye seçimi tarihine çevrildi.

2024 yerel seçimlerinde seçmenler, birden fazla adaya oy atacak.

İl Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanı, Köy Muhtarları ve ihtiyar heyeti, il genel meclis ve belediye meclis üyeleri 2024 yılında yapılacak seçimler ile belli olacak.

Türkiye'de yerel seçim takvimi belli oldu.

Türkiye yerel yönetimleri belirlemek için 5 yılda bir sandığa gidiyor.

Mayıs ayında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin ardından Türkiye yeni bir seçim atmosferine 2024 yılında girecek.

5 yılda bir düzenlenen mahalli idareler seçimi için geri sayım başladı.

Siyasi Partiler ve Yüksek Seçim Kurulu seçim hazırlıklarına başladı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener açıklamasında 1 Ekim itibariyle seçmen listelerinin nüfus ve vatandaşlıktan alınacağını belirtirken “ Kanun uyarınca, 1 Ocak'ta başlayacak seçim takvimiyle listeler ilan edildiği zaman yapılacak işlemleri çıkaracağımız genelgelerle kamuoyuyla paylaşacağız” ifadelerini kullandı. 2

Mahalli ve İdareler seçimi olarak da bilinen yerel seçimler 2024 yılında 31 Mart 2024’te yapılacak.

Yerel seçimler yaklaşırken ülkemizin geleceği için Yeni Yüzyıla damgasını vuracak yöneticiler seçmek zorundayız.

Son günlerde televizyonlarda görülen manzaraları, bazı gazetelerde yayımlanan yazılanları Türkiyemiz hiç hak etmiyor…

Seçim takvimi, ekonomik konular, terör olayları nedeniyle iktidar ve muhalefet arasındaki söz düellosu inanılmayacak boyutlara ulaşmış durumda…

İktidar ve muhalefet partileri olarak parti kavgalarını bir tarafa bırakıp devlete sahip çıkma ve özellikle içerde ve dışarıda terörün yok edilmesi için birlik olma zamanı…

İsrail’in Gazze’de 2 aydır yapmakta olduğu katliamlar, İsrail'in vadedilmiş topraklar safsatası ile Türkiyemizin bir bölümüne göz dikmesi, burnumuzun dibindeki adaları Yunanlıların ve Amerikalıların silah deposu haline getirmesi, Yunanistan ve Kıbrıs Rumlarının Türkiye'ye karşı savaş çığlıkları atması, Ortadoğu’nun kan gölüne dönüşmesi, Gazze’de, Suriye ve Irak’ta meydana gelen terör olaylarının Türkiye’mize sıçrama ihtimali iktidar ve muhalefet partilerini uzun-uzun düşündürmelidir.

Hiç zaman kaybetmeden her kesimin kabul edebileceği yeni bir çözüm süreci oluşturulmalı, iktidarıyla, muhalefetiyle bu sürece katkıda bulunulmalıdır.

Her zaman yazar ve söyleriz:

Türk milleti olarak bugünlere kolay gelmedik.

Bir su matarasına, bir kundura bağına, bir tüfek kayışına, bir lokma ekmeğe, bir silah mermisine muhtaç günlerden geldik.

Bizim gibi toplu bir İstiklal Savaşı vermiş milletlerin sayısı çok değildir.

O savaşları yaşamış, cephede kanını, kolunu, bacağını bırakmış insanlarımızdan bir kısmı hala aramızda yaşıyorlar.

Son yüzyılda dünya bir Balkan, iki dünya savaşı yaşadı.

İlk dünya savaşında 10 milyon insan can verdi.

Kaybolanların sayısı 15 milyon…

Her üç savaş da ya topraklarımız üzerinde veya çevremizde yapıldı.

Bugünkü nesiller, o günleri yaşamış insanların hatıralarını dinleyerek büyüdüler.

Haçlının, Rus’un, Yunan’ın günah izleri; taşımızdan-toprağımızdan henüz silinmedi.

Hal böyleyken; Acaba bu acı günlerden alınacak ibret dersi son yıllarda nasıl unutuldu?

İstiklal için savaş vermiş, savaş kazanmış bir milletin çocukları devletine nasıl başkaldırıyor?..

Karakollara, okullara, devlet kuruluşlarına nasıl baskın düzenleyebiliyor?

Polisi, jandarmayı nasıl arkadan vurabiliyorlar?

Masum çocuklar, hamile kadınlar nasıl kurşuna diziliyor?

Henüz uzak olmayan bir tarihte düşman çizmesi altından kurtarılan vatanda insanlarımız nasıl birbirine düşürüldü?

Millet olarak çözüm süreci üretmeye, toparlanmaya, asgari müşterekte birleşmeye, birlik ve beraberlik içinde yaşamaya muhtacız.

Doğu-batı, kuzey-güney, yaşlı-genç, okuyan-okumayan, işçi-patron, amir-memur, asker-sivil demeden toplu bir çözüm süreci üretme, bütünleşme, birlik-beraberlik hamlesi başlatmalıyız.

Ülkemiz ekonomik eğitim seferberliği paketleri yanında yeni bir çözüm süreciyle birlik-beraberlik paketine de muhtaçtır.

Durumumuz “Boş ver” anlayışına uygun değildir.

Yüzyıllarca “Nizam-ı âlem”i temsil ettik.

Millet olma tecrübemiz hiçbir millette yok…

Tarihin en güçlü ordularını, dünyanın en büyük imparatorluklarını kurduk.

Yeraltı-yerüstü zenginliklerimiz, tarihi, stratejik, demokratik imkânlarımız düşmanlarımızı kıskandıracak kadar güçlü…

Bu imkânları hakkıyla değerlendirebilirsek hem bölge, hem dünya barışına yön verecek ışıklı pırıltılı bir ülke olabiliriz.

Komünizmin çöküşüyle birlikte bu bölgede kurulan Türk devletleri bizim liderliğimizi bekliyor.

O halde neden bir ve bütün değiliz?

Bazı İnsanlarımız niçin devlete karşı gelme yolunu seçiyor?

Kuzeyden, batıdan, güneyden, doğudan tam bir ateş çemberi içerisindeyiz!

Rusya’nın dağılmasına rağmen kuzeyimiz yine Demirperde…

Batı komşumuz bir Türk düşmanlığı cezbesinde…

Ayakları henüz yere basmayan güney ve doğu komşularımız kardeş kavgasında..

Dünya yürüyor… Yürüyen, ilerleyen dünyada durmak, çağın ve ihtiyaçların gerisinde kalmaktır.

Bizi birbirimizle kavgaya götürecek hiçbir problemimiz yoktur.

Menfaatimiz kavgada değil, birbirimizi sevmededir.

Bölüşemediğimiz nedir?

Yüzümüzü ağartan bir sevgi ve kucaklaşma ile yokluğun üzerine yürümek varken, kavga etmek nedendir?

2023’leri yaşadığımız şu günlerde bu soruları herkes birbirine sormalıdır.

Yakında yapılacak olan mahalli seçimlerin kaygılarını bir tarafa bırakarak Türkiyemizin geleceğine yönelik olarak asgar-i müşterekte buluşmak için hiç vakit kaybetmeden çözümler üretilmeli, geçmişimizin ve geleceğimizin sırtımıza yüklediği ağır sorumlulukları birlikte çözmeliyiz.

Bu bizim gerçek kurtuluşumuzun başlangıcı olacaktır.

Hoşça kalınız.