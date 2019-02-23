Yerel Seçime Dair...





Yeni bir seçim sathı mailine girdik, yerel seçimlere çok az bir zaman kaldı malum. Peki bu yerel seçimlerde vatandaş neye göre oy verecek, siyasi tartışmalar ve ittifaklar partileri ne yönde etkileyecek?

Tüm bu başlıkları ve sahadan gelen son anketleri Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir ile değerlendirdik..

Bu seçimlerde başat rolü hangi parametre belirler sizce? Beka mı? Ekonomi mi ? Yoksa adayların profili mi etkili olacak ne dersiniz?

Türkiye’nin tarihsel sürecine bakınca bir beka problemi olduğu aşikar. Uzun zamandır devam eden bir problem beka problemi. Ancak, son dönemde Suriye’nin kuzeyinde kurulmaya çalışılan Kürt koridoru ülkenin geleceği için de önemli derecede belirleyiciliği olan bir adım olacak. AK Parti iktidarı ve 15 Temmuz gecesi ve sonrasında MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin de destek verdiği sonrasında da 16 Nisan Halkoylaması öncesinde fiili olarak kurulan ittifak daha sonra da 24 Haziran seçimleri öncesi de resmiyet kazandı ve Cumhur İttifakı adını aldı. Terör örgütü PKK’nın siyasal uzantısı olan HDP’nin de muhalefet içerisinde yer aldığını yapılan açıklamalardan da net bir şekilde görebiliyoruz. Sonuç olarak; seçim sonrasında oluşabilecek iktidar kanadındaki bir çöküş ciddi anlamda belirsizliğe gebe olacaktır.

Seçmen, tercihlerini belirlerken bir kısmı beka problemi üzerinden karar veriyor. Bir kısmı ise ekonomik kırılganlık vb gibi sürecin sorumlusu olarak iktidarı görüyor ve bir mesaj verme ihtiyacı hissediyor. Bu çerçevede de kararını ona göre veriyor. Ancak, iktidar yanlısı olup da mesaj verme kaygısı gündenler CHP, İYİ Parti ve HDP adayına oy vermeyi kabullenemediği için oy kullanmamayı tercih edebiliyor.

O sebepten dolayı AK Parti seçmeni daha çok kararsız ve sandığa gidip oy vermemeyi tercih eden de bir kısım seçmen var.

Biraz da CHP’yi değerlendirseniz orada da birçok tartışma oldu. Bu süreç CHP’yi nasıl etkiler?

CHP de iktidar ve muhalefet tarafında dominant etkisini gördü ve Kılıçdaroğlu kendisine muhalif olan kesimi tasfiye edecek ve kendisine yakın olan isimleri Ataşehir, Maltepe gibi yerlerde aday göstererek tepkileri görmezden geldi. Ancak; bir taraftan da AK Parti’yi zayıflatacak hamleleri de Saadet Partisi ile ittifak kurarak ve zaman zaman da Abdullah Gül ile bir araya gelip yeni taktikler belirleyerek hamleler yaptı. Tüm bunları yaparken hesap edemediği bir nokta vardı o da aday yapmadığı ve siyaseten bir karşılığı olan isimleri ittifak içerisine- Saadet Partisi ve HDP’yi bile alırken- almadığı DSP’nin yeni bir alternatif olarak ortaya çıkması idi. Nitekim Şişli gibi bazı yerlerde DSP adaylarının seçimi kazanma ihtimalleri oldukça yüksek. Çünkü, Şişli’de Mustafa Sarıgül’ün oldukça yüksek bir karşılığı var.

Peki 3 büyük şehri göz önünde bulunduracak olursak, nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?

İstanbul’da AK Parti oldukça rahat görünüyor. Çünkü, AK Parti İstanbul için olabilecek en iyi adayını koymuş oldu Binali Yıldırım. İstanbul’da AK Parti şu an 4-5 puan önde gözüküyor ancak bu Binali Bey’in sahaya inmesi ile biraz dah artabilir. Ankara’da Mansur Yavaş bir ay önceki yapmış olduğumuz araştırmalarda 10 puan kadar önde idi. Ancak, Süleyman Soylu’nun sahada aktif olarak bulunması ile bu fark biraz azalmış durumda. İzmir’de ise çok sürpriz beklememek gerekiyor. Ama Nihat Zeybekçi’nin de oyları biraz artırdığını gözlemliyoruz.