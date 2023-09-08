ANKARA (AA) - Zor, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında milli görüş hareketinin yerel yönetimlerinde, ileri bir demokrasi ve medeniyet tasavvurunun belediye uygulamalarında görüldüğünü belirtti.

Milli görüş hareketinin 1994'te yönetimini devraldıkları belediyelerde insan, yaşam ve mekan uyumunu merkeze alan bir anlayışla halka yakın ve çalışkan belediyecilik anlayışı gösterdiğine işaret eden Zor, parti olarak 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlere bu motivasyonla hazırlandıklarını vurguladı.

Zor, "Bütün teşkilatlarımız seçime hazırdır. Büyükşehirler başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe, 394 beldede Yeniden Refah Partimiz kendi logo ve adaylarıyla seçime girecektir." ifadelerini kullandı.

Bugün itibarıyla il teşkilatlarına seçimle ilgili genelge gönderdiklerini belirten Zor, 30 yaş altı gençlerin yanı sıra engelli, deprem ve sel mağdurları ile şehit yakını ve gazilerden aday adaylığı başvuru ücreti almayacaklarını kaydetti.