İSTANBUL- Sahnelediği klasik ve modern tiyatro oyunlarıyla seyirciden büyük ilgi gören İBB Şehir Tiyatroları, Yeni Tiyatro Dergisi 10. Emek ve Başarı Ödülleri’nden 7 ödüle layık görüldü.

2 Haziran 2023 Cuma günü Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) düzenlenen bir törenle sahiplerini bulan ödüller, sahnelenen yüzlerce oyun ve performans arasından seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda belirlendi.

En İyi Yapım Ödülü Hamlet’e,

En İyi Erkek Oyuncu (Dram) Ödülü Bir Halk Düşmanı oyunuyla Mert Tanık’a,

Kadın Oyuncu Özel Ödülü Gidiş Dönüş Moskova Retro oyunuyla Mahperi Mertoğlu’na,

Kadın Oyuncu Özel Ödülü Gidiş Dönüş Moskova Retro oyunuyla Esra Ülger’e,

En İyi Kostüm Tasarımı Ödülü Tartuffe oyunuyla Eylül Gürcan’a,

En İyi Işık Tasarımı Ödülü Cadı Kazanı oyunuyla Kemal Yiğitcan’a,

En İyi Müzik Ödülü Fosforlu Cevriye oyunuyla Oğuzhan Balcı’ya verildi.

Ödül alan sanatçılarımıza İBB Şehir Tiyatroları adına teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.

HABER: MERVE ELÇİ