NEVŞEHİR AA- Gazeteciliğe başladığı 1974'ten bugüne kadar objektifine birbirinden değerli binlerce fotoğraf karesi sığdıran 67 yaşındaki Coşkun Aral, "Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali" etkinliklerine katılmak için geldiği Nevşehir'de açıklamalarda bulundu.

Aral, son yıllarda artan sosyal medya kullanımıyla gençlerin fotoğrafa yönelmesini değerlendirdi.

Sosyal medya fotoğrafçılığı ile foto muhabirliğinin birbirine karıştırılmaması gerektiğini, foto muhabirlerinin çoğu zaman insanların tehlikeli olarak gördüğü alanlarda "anı durduran kişiler" olduğunu vurgulayan Aral, "Fotoğrafçılık artık herkesin kolayca yapabileceği bir meslek haline dönüştü ama yine de foto muhabirliği bambaşka bir tutkudur. Öncelikle görme biçimi ister. Makinemiz, objektifimiz ne kadar duyarlı olursa olsun o fotoğrafı çekecek olan insan beyni ve gözüdür." dedi.

Son yıllarda insanların sosyal medyada daha fazla vakit geçirmesiyle fotoğrafa ilginin arttığına, bireylerin çevresindekileri takipçilerine fotoğrafla aktarma yolunu benimsediğine değinen Aral, özellikle gençlerin bu yöne evrilmesini de desteklediğini söyledi.

Aral, sosyal medyada, takipçileri güldürmek veya şaşırtmak amacıyla çekilen fotoğraflarla karşılaştığını, bunlara ilgi duymadığını ancak ülkenin güzelliklerini yansıtan karelerin paylaşılmasını olumlu bulduğunu ifade etti.

Fotoğrafı dil olarak kullanın önerisi

Gençlerin her alanda meraklı olmalarını isteyen birisi olduğunu dile getiren usta fotoğrafçı Coşkun Aral, şu tavsiyelerde bulundu:

"Fotoğraf bir şekilde tanıklıktır. Fotoğrafçılık, merakı, ilgi duyulan konuyu belgeye dönüştürmektir. Bunu foto muhabiri gibi yapan var, yemek fotoğrafçısı var, sanat, endüstri fotoğrafçıları var. Aklınıza gelecek her alanda fotoğraf çekimi yapılıyor. Önemli olan gençliğin merakını kalıcılaştırmak için belgeye yönelik fotoğraf çalışması yapılmasıdır. Gençler, doğru ve güzel şeyleri başkalarına aktarmak için fotoğrafı bir dil olarak kullanmalıdır. Bol bol fotoğraf çekmek lazım. Hele ki şimdiki fotoğraf makineleri ve telefonlarla bol çekin, kötüyse silin."

Aral, dünyada hiçbir bir yerde Türkiye'deki kadar muhteşem doğa güzelliği bulunmadığını belirterek, "Bir hafta önce Ardahan ve Edirne'deydim, bir ay önce de Avustralya'nın kuzeyindeydim. Oradaki muhteşem coğrafyanın bir benzeri Datça Yarımadası'nda var." diye konuştu.