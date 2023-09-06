4 Eylül 2023 Pazartesi günü yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlerimizin mesleki çalışmaları başlamıştır.

Birinci dönem, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecektir.

2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecektir.

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecektir.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacaktır.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecektir. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacaktır.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacaktır.

2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacaktır.

Özel okullar 4 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretime başlamıştır.

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına dönmenin heyecanını yaşayan binlerce öğrenci 11 Eylül’de çalan ders zili ile yeni bir döneme başlayacaktır..

Evet… Yaz tatilinin sona ermesi ile birlikte eğitim öğretim yılı yeniden başladı.

Eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle gençlerle ilgili duygularımı sizlerle paylaşmak istiyorum:

Gençlerimize sahip çıkılmalıdır.

Anne-babalar, öğretmenler, yöneticiler gençlere sahip çıkmazsa; İnançsız, sevgisiz, gelenek ve göreneklerine saygısız, kendisine-ailesine- çevresine güvensiz bir gençlik ortaya çıkacaktır.

Cadde ve sokaklar, okullara; Silahlar, kitaplara tercih edilecek; İnsan sevgisi, vatan-millet-bayrak sevgisi, tarih sevgisi ortadan kalkacaktır.

Doğuştan kötü genç yoktur…

Dünyaya günahsız ve tertemiz olarak gelen gençler kötü alışkanlıkları sonradan kazanmakta ve çevresi onu kötü alışkanlıklara itmektedir…

Yeni eğitim öğretim yılının başladığı şu günlerde aileler; Gençlerin ilgi alanlarını, arzu ve isteklerini, ihtiyaçlarını, gelişme şekillerini çok iyi tanımalı onlara her konuda yardımcı olmalıdır.

Onlar sadece dünyaya getirmeye mecbur olduğumuz bir varlık olarak görülmemelidir…

Okullarımızda okul yöneticisi ve öğretmenlerimiz de kendilerine emanet edilen gençlere her konuda yardımcı olmalı, onlara sahip çıkmalıdırlar…

Okul, aile ve çevre; Milli gelenek ve göreneklerimiz ölçüsünde gençlere sahip çıkmazlarsa, onları dışlarlarsa, onların toplumdaki değer yargılarına, maddi-manevi kültürlere bağlı olarak yetiştirilmelerine imkân tanımazlar ise; Gençlerde düzenli, disiplinli ve huzurlu bir yaşayış düşünülemez…

Eğitim öğretimin temel taşları olan gençlerimiz; milletimizin geleceği, enerjisi, ümidi, şansı, varlığı olarak kabul edilmelidir…

İçki, kumar, sigara, uyuşturucu maddelerle, anarşik olaylarla genç neslini kaybeden milletler kısa sürede yok olmaya mahkûmdur…

Milletimizin geleceği gençlerimizin maddi ve manevi yönden sağlıklı yetiştirilmelerine bağlıdır…

Güçlü nesil; Gürbüz nesil değil, düşünce yapısı sağlam olan nesildir…

Düşünce ve kültür yapısı zayıf olan gençler gelecekte güçlü insan olamazlar…

Son günlerde görüldüğü şekliyle iç ve dış düşmanlarımız ülkemizi bölmek, parçalamak, kamplara ayırmak için çeşitli entrikalar kurmaya devam ederken geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize bu tuzaklar iyi öğretilmelidir…

Milletimizin hassas ve dinamik varlıkları olan gençlerimize geleceğimizi emanet etmeden önce onlara tarihini iyi tanımaları, iç ve dış düşmanlarımızı iyi bilmeleri, milli birlik ve beraberlik içinde yaşamanın avantajları iyi öğretilmelidir…

Geleceğimizin teminatı, güvencesi, milletimizin ekonomik, sosyal, kültürel gelişmesinin kaynağı olan gençlerimiz; Güzel hayallerin, büyük ümitlerin, değişik arzu ve düşüncelerin temsilcisidir…

Okullarımızın gülleri olan gençleri her yönüyle iyi tanıyıp değerlendirmek, gelecek için hazırlamak, onlara sahip çıkmak başta gelen görevimiz olmalıdır…

Milli Eğitim Bakanlığımızın çalışmalarında bu pırıltıları görmek bizlere mutluluk vermektedir…

Bugünün genci yarının cumhurbaşkanı, başbakanı, milletvekili, doktoru, hâkimi, avukatı, valisi, kaymakamı, öğretmeni, din görevlisi, bürokratı olacaktır…

Eğitim-Öğretim yılının başladığı şu günlerde kitle haberleşme araçlarından;

Gazete, televizyon, radyo’larla aile ve okulda verilen milli ve ahlaki eğitimleri tamamlanmalı, onları kötü yola sevk edecek yayınlardan kaçınılmalıdır…

Radyo ve televizyonlarda; gençlerin ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda ilmi ve pedagojik esaslara uygun yayınlar yapılmalıdır…

Gençlerimiz için aile terbiyesi de ön plandadır…

Aile terbiyesi bir ömür boyu devam edecektir…

Eğer gençler ailesi tarafından terbiye edilmez, onlara sahip çıkılmazsa, onların terbiyesi cemiyete bırakılırsa ailesi tarafından ihmal edilen genç; Müstehcen filim, video, internet, gazete ve dergilerden Türk milletinin ruh köküne bağlı değerlerin dışında bazı yanlış bilgiler edinecektir.

Devletimiz;Her türlü kalkınma hamleleri içinde yollar, köprüler, barajlar yaparken, ülkemizi P.K.K terör örgütünden kurtarabilmek için çareler ararken ülkeyi yönetecek gençlerimizin de; Devletine, milletine, vatanına, bayrağına, dinine, gelenek ve göreneklerine saygılı, şuurlu, dinamik olarak yetiştirilmelerini sağlayıcı tedbirler almalıdır…

Gençlerimiz; Dilimizi, örf ve adetlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi, folklorumuzu, birlik ve beraberliğimizi en iyi şekilde bilen, memleketimizi çok iyi tanıyan, kendisini ve çevresini aşırı akımların zararlarından koruyabilecek güçte yetiştirilmelidir…

Gençlerimiz;Türk ve Müslüman olmanın gururunu duyan, tarihiyle övünen, geleceğe umutla bakan gençler olarak yetiştirilmelidir…

Gençlerimiz; Şerefli, çalışkan, dürüst, inançlı bir gençlik olarak yetiştirilmeli, onlara sahip çıkılmalıdır…

2023-2024 Eğitim – Öğretim yılının öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve öğrenci velilerimize hayırlı olması dileklerimizle…

Hoşça kalınız.