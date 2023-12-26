Mevduat hesabı, tasarruflarını değerlendirmek isteyen yatırımcıların aklına gelen ilk yatırım araçları arasındadır. Risksiz olması yani birikimlerinizle elde edeceğiniz getirinin önceden belli olması nedeniyle yaygın olarak tercih edilir. Bankaların açıkladıkları güncel mevduat faiz oranları üzerinden birikim tutarına ve tercih ettiğiniz vade süresine göre faiz hesaplama işlemi yapmanız ve vade sonunu beklemeniz getiri elde etmeniz için yeterlidir.

Mevduat hesabı oluşturma adımları ve vadeli mevduat hesabı açarken dikkat edilmesi gerekenler gibi önemli noktalara değindiğimiz konuları içeriğimizde bulabilirsiniz.

Mevduat Faizi Nedir?

Mevduat faizi, bankaların sunduğu vadeli mevduat hesabı ürünlerinde, tasarruflarınızı belirli bir vade boyunca bankada tutmanız karşılığında size ödenen getiri oranıdır. Vadeli mevduat hesapları, yıllık olarak açıklanan mevduat faizleri üzerinden günlük, aylık, üç aylık, altı aylık ya da yıllık olarak hesaplanır. Basit faiz yöntemi ile hesaplanan mevduat faizi getirisi, vade sonunda anaparanıza eklenir. Vade sonunda paranızı çekebilir ya da güncel faiz oranı ile yeni vade süresi belirleyerek getiri elde etmeye devam edebilirsiniz.

Mevduat Hesabı Nasıl Açılır?

Vadeli mevduat hesabını birkaç basit adımda açabilirsiniz. Gelişen teknoloji sayesinde bankaların online kanalları üzerinden ya da şubelere giderek birikimlerinizden faiz getirisi elde edebilmek için vadeli mevduat hesabı açılışı yapabilirsiniz.

İlk adım olarak bankaların güncel mevduat faiz oranlarını araştırmanızda fayda var. Bankaların internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları, çağrı merkezleri ya da şubelere bizzat giderek bankaların sundukları güncel faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.

Bankaların güncel faiz oranlarını öğrendikten sonra faiz hesaplama araçları ya da şubelerde, çağrı merkezleri gibi kanallardan birikimlerinizin tutarına göre talep ettiğiniz vade süresi için elde edeceğiniz faiz getirisini hesaplayabilirsiniz.

Talep ettiğiniz vade süresinde en iyi faiz oranını veren bankayı belirledikten sonra ilgili bankanın müşterisi olmalısınız.

Bankaların şubelerine giderek, online kanallardan ya da çağrı merkezlerinden birkaç dakika içerisinde gerçekleştireceğiniz basit işlemlerle banka müşterisi olduğunuz anda vadesiz hesap açılışınız gerçekleştirilir.

Açılan hesaba bakiyeyi yatırdıktan sonra bankanızın vadeli mevduat hesabı ürünlerine başvuru yapabilirsiniz. Vadeli mevduat açılışları banka şubelerinin yanı sıra internet bankacılığı veya mobil bankacılık gibi online kanallardan kolayca yapılabilir.

Online kanallardan yapacağınız vadeli mevduat açma işlemleri bankaların sunduğu arayüzlere göre farklılık gösterebilir. Genellikle ilk olarak vadeli mevduat olarak değerlendirmek istediğiniz tutar sorulur. Tutarı belirledikten sonra vade süresini seçmelisiniz. Bu aşamada mevduat hesaplama işlemi yaparak vade sonunda elde edeceğiniz faiz getirisini görebilirsiniz. Dilediğiniz vadeyi ve faiz oranını seçerek vadeli hesap açılış işlemini tamamlayabilirsiniz. Vade başlangıç tarihinden sonraki gün bakiyenize faiz işlemeye başlar ve faiz ödemesi, vade sonunda anaparanıza eklenir.

Vadeli Mevduat Hesabı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Vadeli mevduat hesabı ürünlerinde, bankaların size sunduğu faiz oranı doğrultusunda faiz getirisi elde edebilmeniz için vade sonuna kadar bekleme zorunluluğu bilmeniz gereken en önemli detaydır. Bazı bankaların geliştirdikleri ürünlere göre farklılık göstermekle birlikte, vadeli hesap açılışındaki bakiyeyi çekemez ya da üzerine yeni bakiye ekleyemezsiniz. Vadesinden önce bakiyeyi çekmek istemeniz durumunda bankanızdan geçen süre için faiz getirisi talep edemezsiniz.

Bankaların sunduğu vadeli mevduat faiz oranları anlıktır. Yani gördüğünüz faiz oranı aynı gün içerisinde dahi değişebilir. Vade süresine ve yatırım tutarına göre sunulan güncel mevduat faiz oranları dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Birçok bankada faiz oranları vade sürelerine ya da vadeli mevduat olarak değerlendirilen tutara göre farklılık gösterebilir.

Vadeli mevduat hesabı açılışı yapıldıktan sonra faiz oranlarındaki değişiklikler vade sonuna göre sizin tasarrufunuzu etkilemez. O nedenle faiz oranlarının değişken olduğu dönemlerde stratejilerinize ve piyasa koşullarına göre vade sürelerini belirlemeniz oldukça önemlidir.

Bankalarda dilediğiniz sayıda vadeli mevduat hesabı sahibi olabilirsiniz. Özellikle faiz oranlarının değişken olduğu dönemlerde vade sürelerine göre birden fazla vadeli mevduat hesabı açarak stratejiler belirleyebilirsiniz. Mevduat olarak değerlendirmek istediğiniz tutarı birden fazla hesaba bölerek faiz riskine karşı koruma sağlayabilirsiniz. Böylece, yatırıma yönlendirdiğiniz tasarruflarınıza ihtiyacınız olması durumunda sadece bir hesabı bozarak diğer hesaplarınızdaki mevduatın faiz getirisini koruyabilirsiniz.