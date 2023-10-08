Bu kez; Marmara Denizi’nin güneybatısında Marmara Adaları’nın en büyüğü ve Gökçeada’dan sonra Türkiye’nin ikinci büyük adası MARMARA ADASI’ndayım…

Yenikapı’dan bindim deniz otobüsüne yaklaşık iki buçuk saat sonra sağ tarafımızda bir kara parçası… Git git… kara bizi sağdan sağdan gözlüyor. Ne yalan söyleyeyim yarım saat sağımızda bizi dikiz etti. Cahil görünmeyeyim diye kimseye de soramadım.

Derken bir anons…

‘Marmara Adası’na yaklaşmak üzereyiz’

Evet adanın bir ucu ile diğer bir ucu arası deniz otobüsüyle yaklaşık yarım saat. Hımmm ada pek gördüklerime benzemiyor! Koocaman bir kara parçası…

Bilgi vereyim; İstanbul dışında ayrıca Tekirdağ ve Erdek’ e gemi ve motorlarla ulaşım sağlanmakta. Her gün Marmara’dan Erdek’e gemi seferleri düzenleniyor.

Buram buram tarih kokan (ayrıca mevsimine göre kekik ve ada çayı kokuyor) bu ada üzerinde az da olsa tarihsel kalıntılar ve çeşitli arşiv belgeleri bu adanın geçen yüzyıllar boyunca çeşitli ulus ve kültürleri bağrında barındırdığını ortaya koymakta. Merkezde ki kütüphanede rahatlıkla bilgilere de ulaşılabiliyor.

Efendim;

Kapıdağ Yarımadası ile Şarköy arasında sığ bir deniz alanında yer alan adanın ilk adı Yunanca ‘Geyik Adası’ anlamına gelen Elafonesos, M.Ö. VI. yy. sonuna doğru “Prokonnesos” Bizanslılar ise daha sonra buraya Proikos/Deyiz kökünden türeyen Proikonnisos adını vermişler.

Adı mermer ve Marmor ‘dan gelen Marmara Adası yaklaşık 110 km2 ‘lik bir alana sahip. Adanın en yüksek yeri İlyas Tepe- Radar Tepe- denize kafa tutarcasına yükseliyor. Vahşi ve sarp görünümü ile bir dağ tutkunu olan gönlümü hemen de çalıverdi.

Burası enerji yaşam dolu bir hava, bol su, denizi ve denizle kaynaşmış insanı ile özel bir niteliğe sahip. Canım Türkiye’mde gezip görülecek yerler o kadar çok ki bu yüzden ancak gelebilmenin gizli burukluğunu da yaşamıyor değilim.

Adada ilk yerleşme, antik çağda Miletoslularca olmuş. Deniz kolonileri ile bağlanan yerleşim, 15.yy’dan itibaren de Türklerle devam etmiş. Ada halkının çoğunluğu oluşturan Rumlar, yüzyıllarca Türklerle yan yana yaşamışlar. Lozan Anlaşması Mübadele maddesi hükümlerince Rumlar, Yunanistan’a gitmek zorunda kalınca adaya özellikle Karadeniz Bölgesinden gelenler ile Girit Adası’ndan mübadele ile gelenler yerleştirilmiş. Yunanlı, Bizanslı ve nihayet çeşitli Türk soyları…

Adada Türklük ve İslamlığın eski dönemlere kadar uzandığını belgeleyen mezar taşlarına rastlanmakta. Yani Osmanlı yönetimi esnasında Marmara Adası uzun süre çevrenin en önemli ilçesi durumundaymış. (Marmara Adasını ilk ve son ziyaret eden son Osmanlı Sultanı Aziz )

Turizmin yanında zeytincilik ve balıkçılıkla da oldukça gelişmiş olan Marmara Adası 4 Temmuz 1987 yılına kadar Erdek ilçesine bağlı kalmış bu tarihten itibaren de ilçe olmuş. Marmara ilçesine bağlı 4 köy ve 2 beldesi var; Çınarlı Köyü, Gündoğdu Köyü, Asmalı Köyü, Topağaç Köyü ile Saraylar ve Avşa Beldesi.

Umarım ileride hepsini gezme ve sizlere anlatma şansı yaratırım.

Asmalı Köyü, adanın son İstanbul çıkış noktası olması nedeniyle yat turizmine oldukça elverişli. Eski ahşap Rum evlerinin hala kullanıldığı Asmalı Köyü’ nün birazı Pomak, çoğu Karadenizli olan sakinleri geçimlerini çam toplayarak ve balıkçılık yaparak sağlamaktalar. Topağaç Köyü, adanın tarımsal faaliyetlerine en elverişli köyü olup, adanın sebze ihtiyacının önemli bir kısmını sağlamakta.

Bazı notlar;

· R.Mazhar Ertüzün’ün araştırma kitabı 1889 tarihli “Salname”sinde Marmara’nın nüfus ve sosyo-ekonomik yapısı üzerinde Marmara Bucağının 5 köyüyle toplam nüfusunun 8555 olduğu ve bu nüfusun 340’nın Müslüman, geri kalanın Rum olduğu; bucakta 1693 ev, 2 cami, 14 kilise, 1 havra, 1 hamam, 6 su değirmeni, 2 yel değirmeninin bulunduğu; 515’i erkek ve 183’ü kız olmak üzere 698 öğrencisi bulunan 9 okulunun olduğunu içeren bilgiler varmış...

· 1.Dünya Savaşı’ndan önceki yıllarda “Marmara, Prastos ve Asmalı Limanları” çeşitli ulusların bayraklarını taşıyan daimi uğrak yeriymiş.

· Marmara Adasında telgraf ilk kez 25 Ekim 1911’de, telefon ise 1914’te girmiş. İlk buharlı motor ise 1912’de Mermercik’deki (Panormi) mermer fabrikasının kurulmasıyla gelmiş.

MERMER DÜNYASI

Marmara Adası, ilk çağlardan bu yana mermer yatakları nedeniyle ülkeyi imar etmek isteyen Roma ve Bizans İmparatorluğu’nun en ünlü komutanlarının ilgisini çekmiş. Osmanlı döneminde de yapılan cami ve sarayların mermerleri buradan sağlanmış. Bu halk dilinde mezar taşı mermeri olarak nitelediğimiz Marmara Mermeri. Aslında çok güzel damarları ile çok dekoratif ve sağlam bir taş. Adanın doğal yapısını oluşturan bu mermer ilkçağdan günümüze kadar önemli bir ihraç ürünü olmuş…

Saraylar Köyü, gerçek bir mermerler kenti... En erken buluntular, mermer ocaklarının tarihini Roma devrine kadar götürüyor. Yani şaka gibi burada 1800 yıldır mermer çıkarılıyor. Sadece Marmara Mermeri değil buradan çıkartılan mermerler dünyaca ünlü. Adanın kuzeyinde olan Saraylar beldesi çevresinde bulunan antik mermer ocakları antik çağdan günümüze kadar mermer hammaddesi olarak çıkarılmış. İ.Ö. 844 yıllarında Prokennesos Miletos’un bir kolonisi olarak kurulmuş yüzyıllar boyunca mermeri ile de ün kazanmış. Prokonnesos mermeri İ.Ö.4.yy.da Ephesos’un ünlü Artemis Tapınağı’nın sütunlarında ve Halikarnessosos Satrapı Mausolos’un sarayında kullanılmış. Ayrıca Roma İmparatorunun mermer ihtiyacını karşılamada Prokonnesos önemli bir rol oynamış.

ÇINARLI KÖYÜ

Gez Gör Arpacık yöntemiyle alelacele bulduğum bu yer tam da aradığım noktaydı. Kaldığım süre boyunca arkamda dağ önümde deniz istediğim, aradığım, beklediğim bir molanın doğru yeriydi.

Denizin mavisi ile kucaklaşan ufukta gök mavisinin bulutlara fon oluşturduğu sahilden hiç ayrılamadım. Çok sevdiğim dağlara arkamı vermek ise hayat güvenimi pekiştirdi. Kendi çapımda yaza veda ritüeli yaptım. Bol bol şükrettim.

Marmara Adası'nın en batısındaki yerleşim yeri olan bu köy, aslında bir balıkçı köyü. Balıkçılık da oldukça ilerlemiş. Ancak her geçen gün artan turistik değerinden dolayı şimdilerde -özellikle yaz tatilleri için- ideal bir tatil beldesine dönüşmüş durumda. Çınarlı Köyü, isminden de anlaşılacağı gibi yüzyıllara meydan okuyup günümüze kadar ayakta kalmayı başaran, tarihi eser niteliğindeki çınarlarıyla ünlü. Gökyüzünü yılların ardından gösteren dallarıyla bu asırlık çınarlar, mistik bir ruhun rahvan ayak sesleriyle, insanı tarihe atıveriyor.

Köy meydanında bir abide gibi yükselen bir çınar var ki 1000 yılı aşkın yaşıyla, hepimizi kucaklamakta. Altında bulunan çeşmesi ve onlara bakan kır kahvesi bu sıcak kanlı insanları bir araya getiren mis kokulu çayı- kahveyi bahane etmekteler.

O dalların yarattığı gölgelerin altında hoş bir sohbet herkesin özlemi olsa gerek.

Kaynak; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı- T.C. Marmara Kaymakamlığı