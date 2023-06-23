ANKARA- 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi 16 Haziran Cuma günü sona erdi. Yaz tatili sürecine giren öğrenciler, bir yandan stresli ve yorucu bir dönemin yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışırken bir yandan da yeni eğitim-öğretim döneminin tarihini merak ediyor. İşte, okulların açılacağı tarih...



YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu.

2022-2023 eğitim-öğretim dönemi 16 Haziran Cuma günü sona erdi.

Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

HABER: SELÇUK BULUT