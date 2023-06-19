İSTANBUL - Çekmeköy Belediyesi’nin, çocuklarda spor bilincinin geliştirilmesi ve yaz tatilini keyifli hale getirilmesi amacıyla her yıl düzenlediği yaz spor okullarında kayıtlar 19 Haziran’da başlıyor. 10 farklı branşta eğitimin verileceği yaz spor okullarından 7-13 yaş arasında ki çocuklar ücretsiz faydalanabilecek. Yaz spor okullarında; basketbol, futbol, voleybol, jimnastik, karate, kick-box, taekwondo, paten, okçuluk ve kort tenisi branşlarında alanında uzman eğitmenler tarafından dersler verilecek. Çocukların eğlenirken öğreneceği kurslara kayıtlar 19-23 Haziran tarihleri arasında eğitimin verileceği spor tesislerinden yaptırılacak. 3 Temmuz’da başlayacak kurslar yaz tatili boyunca devam edecek. Kayıt için gerekli evraklar: İkametgah belgesi ve 1 adet vesikalık fotoğraf.

Spor okulları eğitim ve kayıt noktaları

Futbol: Dr. Mimar Kadir Topbaş Spor Kompleksi, Ömerli Halı Saha, Çavuşbaşı Halı Saha, Necati Alkan Halı Saha, Taşdelen Arena Halı Saha, Alemdağ Stadı İlçe Spor Müdürlüğü Halı Saha

Basketbol: Özgecan Aslan Parkı, Ali Kuşçu Spor Salonu

Jimnastik: Özgecan Aslan Parkı

Voleybol: Ali Kuşçu Spor Salonu

Kick-Box: Dr. Mimar Kadir Topbaş Spor Kompleksi

Karate: Dr. Mimar Kadir Topbaş Spor Kompleksi

Taekwondo: Dr. Mimar Kadir Topbaş Spor Kompleksi

Paten: Ertuğrul Gazi Parkı

Okçuluk: Ali Kuşçu Spor Salonu

Kort Tenisi: Özgecan Aslan Parkı

HABER: MERVE ELÇİ