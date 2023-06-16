İSTANBUL- Yıl boyunca çocukların öğrenirken eğlendiği birbirinden farklı birçok etkinliğe ev sahipliği yapan AKM Çocuk Sanat Merkezi, yaz tatilinde de yaz şenlikleri ile çocukların buluşma noktası olacak. Müzik, dans, resim, yaratıcı yazarlık, arkeoloji gibi çeşitli etkinlikler yaz şenliğinde çocukları bekliyor. Yaz Şenliği ayrıca 3 Temmuz -6 Ağustos arasında Atatürk Kültür Merkezinin diğer alanlarına da yayılacak.

Çocukların farklı ilgilerine yönelik pek çok atölye AKM Çocuk Sanat Merkezi Yaz Şenliği’nde!



AKM Çocuk Sanat Merkezi, her çocuğun farklı ilgisi ve merakı olduğu felsefesiyle, sanatın her alanına dokunan Yaz Şenliği atölyeleriyle çocukların kendi yeteneklerini keşfetmelerini ve kendilerini yaratıcı biçimde ifade edebilmelerini destekliyor. Yaz şenliğinde çocuklar müzik ile tanışmak adına ‘Ritim’, ‘Erken Müzik’, ‘Piyano’ , ‘Keman’ , ‘Müzikli Masallar’ gibi atölyelere katılabilecekler. Resim yeteneğini keşfetmek ve el becerilerini geliştirmek isteyen çocuklar içinse ‘Resim Sevinci’, ‘Resimle Tanışıyorum’, ‘Seramik Atölyesi’ ve ‘Seramik Boyama Atölyesi’ gibi farklı atölyeler çocuklarla buluşacak. Dansa ilgi duyan çocuklar ise ‘Yaratıcı Dans’ ve ‘Mini Bale’ atölyelerinin yanı sıra ‘Ebeveyn-Çocuk Dans Atölyesi’nde ebeveynleriyle birlikte dans edebilecekler. Yazmaya ilgi duyan miniklerin yeni hikayeler kaleme aldığı ‘Yaratıcı Yazarlık Atölyesi’, seçtikleri hikâyeleri mikrofon karşısında seslendirerek sesli kitaba dönüştürdükleri ‘Hikâye Seslendirme Atölyesi’ ile çocukları yazı ve edebiyatla buluşturan ‘Kitaptan Sahneye Atölyesi’, minik yazar adaylarının hem heyecanını arttıracak hem kendilerine olan güvenlerini geliştirecek. Çocuklar öğrendiklerini sahneye taşıyabilecek ve yaptıkları eserleri 3 Temmuz – 6 Ağustos tarihleri arasında, AKM’nin farklı noktalarında da sergileyebilecekler.

Yaz Şenliği çocukları yaratıcı ve yeşil alışkanlıklarla tanıştırıyor

AKM Çocuk Sanat Merkezi, özellikle sürdürülebilir malzemeleri ve farklı teknikleri çocuklarla tanıştıran atölyeleriyle de çocukları, yeni yeşil alışkanlıklar kazanmaları için destekliyor. Çocukların hayal gücünü besleyen ‘Quilling’, ‘Kusudama’, ‘Tavşan Robotum’, ‘Kaykaycı Panda’, ‘Akordeon Takvim Yapımı’, ‘Kil Atölyesi’, ‘Kukla Yapımı’, ‘Piri Reis ile Denizlere Yolculuk’, ‘Karagöz Yapımı’, ‘Parmak Kuklası’, ‘Dilli Kurbağa’, ‘Atık Malzemelerden Çalgı Yapımı’, ‘Kolaj Atölyesi’, ‘Kayıp Balık Nemo’, ‘Ay’a Yolculuk’, ‘Zıpzıp Ahtapot’ gibi çok sayıda etkinlikle çocuklar, farklı tekniklerle kendi eserlerini ortaya çıkarıyor. Ayrıca çocukların tarihe olan bağlılıklarını geliştirip, kültürel miras konusundaki farkındalıklarını arttıran ‘Çocuk Arkeologlar Kazıda Atölyesi’ de miniklerin kazı kitlerini kullanarak, keşfetme duygularını besliyor.

HABER: METE YILMAZ