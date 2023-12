İnsan doğar büyür ve ölür bu değişmez gerçeği elbette herkes bilir ama her zaman aklına getirmez. Bu durum ne zaman hatırlanır en çok da yaşlılık anında! Öyle ki, bilhassa gençler bu durumu gerek yaşlı büyükleri ve gerekse kendi ebeveynleri için hep gündem de tutar. Sanki yaşlılık kişinin elindeymiş gibi! Ama hiç kimse unutmasın ki her insan bu yolun sonunu görecektir. Bakın o tecrübeli yaşlılarımız olmasa idi. Gençler olarak birçok yanlışı doğru zannederek uygulamaya koyabilirdik.

İşte yaşlılık yolunda olan, her gence tarihe geçecek olan aşağıdaki yazıyı muhakkak okumalarını tavsiye ediyorum. New England Journal of Medicine’deki bir makale de George Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi müdürü, yaşlı bir kişinin beyninin genel olarak inanıldığından çok daha pratik olduğunu söylüyor. Bu yaşta, beynin sol ve sağ yarım kürelerinin etkileşimi uyumlu hale gelir ve bu da yaratıcı olasılıklarımızı genişletir. Bu nedenle, 60 yaşın üzerindeki insanlar arasında yaratıcı faaliyetlerine yeni başlayan birçok kişilik var.

Elbette beyin artık gençliğindeki kadar hızlı değil. Öte yandan, esneklik kazanır. Bu nedenle, yaşlandıkça daha iyi kararlar alma ve olumsuz duygulara daha az maruz kalma olasılığımız artar. İnsan entelektüel aktivitesinin zirvesi, beynin tam hızda çalışmaya başladığı 70 yaş civarındadır.

Zamanla beyindeki miyelin miktarı artar, nöronlar arasında sinyallerin hızlı geçişini kolaylaştıran bir maddedir. Bu sayede entelektüel yetenekler ortalamaya göre %300 artar.

Ayrıca 60 yaşından sonra bir kişinin iki yarım küreyi aynı anda kullanabileceğini belirtmekte fayda var. Bu, çok daha karmaşık sorunları çözmeyi mümkün kılar.

Montreal Üniversitesi'nden Profesör Monchi Uri, yaşlanan beynin en az enerji tüketen yolu seçtiğine, gereksiz olanı elediğine ve sorunu çözmek için yalnızca iyi seçenekleri bıraktığına inanıyor. Farklı yaş gruplarının katıldığı bir çalışma yapıldı.

Testler sırasında gençlerin kafası çok karıştı, 60 yaş üstü kişiler ise doğru kararlar verdi.

Şimdi beynin 60 ile 80 yaş arasındaki özelliklerine bakalım. Onlar gerçekten pembe.

Yaşlı Birinin Beyninin Özellikleri.

Çevrenizdeki herkesin dediği gibi beyin nöronları ölmez.

Kişi zihinsel çalışma yapmazsa, aralarındaki bağlantılar basitçe ortadan kalkar.

Dikkat dağınıklığı ve hafıza kaybı çok fazla bilgiden kaynaklanır. Bu nedenle, tüm hayatınızı gereksiz önemsiz şeylere adamanıza gerek yok.

60 yaşından itibaren karar veren bir insan, gençler gibi beynin sadece bir yarım küresini değil, ikisini birden kullanır.

Sonuç: bir kişi sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürüyorsa, hareketliyse, yeterli fiziksel aktiviteye sahipse ve zihinsel olarak tamamen aktifse, entelektüel yetenekler yaşla birlikte düşmez, sadece artar, 80-90 yaşlarında zirveye ulaşır.

Sağlık İpuçları:

Yaşlılıktan korkmayın.

Kitap okuyun!

Bulmaca çözün.

Entelektüel olarak kendinizi geliştirmeye çalışın.

Tarihi hikayeleri okuyun, uygun anlarda bunları anlatın, paylaşın.

Yeni işler öğrenin, müzik yapın, müzik aleti çalmayı öğrenin,

Resim yapın!

Dans edin!

Hayatla ilgilenin, arkadaşlarla tanışın ve onlarla iletişim kurun.

Gelecek için planlar yapın, mümkün olduğunca seyahat edin.

Mağazalara, kafelere, şovlara gitmeyi unutmayın.

Kendinizi kilitlemeyin, bu herkes için yıkıcıdır.

Sanatla ilgilenin.

Vaktiniz oldukça tarihi yerleri gezin.

Pozitif olun, daima şu düşünceyle yaşayın:

Tüm güzel şeyler hala önümde!

Lütfen bu bilgiyi 60'lı, 70'li ve 80'li yaşlarındaki akraba ve arkadaşlarınıza iletin ki yaşlarıyla gurur duysunlar.

Gençler unutmayalım ki; her aktör ve aktris muhakkak ki, büyükbaba veya büyükanne yaşına gelecek ve de bu rolü oynayacaktır!