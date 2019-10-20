YAŞANMIŞ BİR KORKU FİLMİ

Psikolog, oyuncu olarak tanınan Deniz gül Demirbilek TV ekranlarında rol aldığı başarılı yapımlar sonrası hayali olan ilk sinema filmi için imzayı attı. Ekranlarda olmanın tanınmak için büyük avantaj fakat oyuncu için sinemanın son nokta olduğu vurgusunu yapan Deniz Gül Demirbilek “Ben psikolog yönümle de halen aktif olarak hizmet vermekteyim, gerçekçilik benim için çok önemli Kiki isimli korku tarzındaki sinema filmini kabul etmemin en önemli sebebi budur. Samsun, Vezirköprü, Güldere köyünde gerçekten yaşanmış bir olayı Mustafa Miraç Kaya gibi önemli bir senaristin kaleme alması ve korku tarzındaki filmlerde bir ilk olması benim için en önemli unsur oldu’dedi.

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CEREN GÜNDOĞDU KAYIP

Alternatif Pop’un yükselen seslerinden Ceren Gündoğdu, yeni şarkısı “Kayıp”la, yazdığı şarkılarla melankolik, romantik ve samimi bir müzik dili yaratmanın peşinde olduğunu bir kez daha dinleyenlere hissettirmeye hazır. ‘Kayıp’ın sözü ve müziğini Ceren Gündoğdu, düzenlemesini Arel Koray Nalbant yaparken, video klibin yönetmenliğini Onur Işık Cantürk üstlendi.

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TÜRKÜLERLE YOLA DEVAM

Türk Halk Müziğinin buğulu sesi Elif Altıntaş 2 güzel Türkü ile sevenlerine merhaba dedi.Sözü ve Müziği usta yorumcu Mahmut Tuncere Ait; “Ana Bana Bir Hal Oldu” ve Kayseri yöresine ait Anonim eser “Hozalı Gelin” ile Türkü yolculuğuna devam ediyor.Müzik yönetmenliğini Kenan İlgen’in yaptığı, büyük bir titizlikle hazırlanan eserlere yönetmen Erkan Nas tarafından klipler çekildi.

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AŞK GEÇMİŞİM’

Başrollerini Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu’nun paylaştığı ‘Aşk Geçmişim’ görkemli bir şekilde perdelerini açtı.Pangea ve Tatlı Ekşi Tiyatro’nun ortak prodüksiyonu olarak sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen ‘Aşk Geçmişim’ 15 Ekim Salı akşamı prömiyerini gerçekleştirdi.Aralarında Demet Evgar, Doğa Rutkay, Kerimcan Kamal, Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun, Şükran Ovalı, Caner Erkin ve Kalben gibi ünlü isimlerin de bulunduğu gösterimde oyun alkış yağmuruna tutuldu.

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ATATÜRK HAYRANI RESSAM

Ulu öndere hayranlığı çocuk yaşlarda başlayan ve fırsat buldukça Atatürk resimlerini çizen İranlı ressam Ali Malakouti’nin en büyük hayali ülkemizde bir resim sergisi açmak. Türkiye’yi ve Türkleri çok sevdiğini her fırsatta dile getiren genç ressam, ‘Çizmiş olduğum birçok tablom var. Bu tabloların bir çoğunu Atatürk portreleri oluşturuyor. Tek hedefim resim sergisi açmak.Bunun içinde sponsorlara ihtiyacım var.’diyor.

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TİCARETE SOYUNDU

Bugüne kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalarıyla sıkça isminden söz ettiren podyum dünyasının sevilen isimlerinden Diana,şimdi de ticarete soyundu.İzmit’te Pınk Secret,isimli bir giyim mağazası açan güzel model,’Arkadaşım Aleyna Uzun ile ortaklaşa açtığımız mağaza büyük ilgi gördü.Hedefimiz mağazalar zinciri oluşturmak’diyor.

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SÜRPRİZE HAZIRLANIYOR

Bir süre önce piyasaya sürdüğü alarak “Her Şeyi Yak” adlı çalışmasıyla büyük bir çıkış yakalayan güzel şarkıcı Şeyda Erbaş’ın klibi sosyal medyada adeta ‘tık’lanma rekoru kırıyor.Erbaş,yeni çalışmalarıyla hayranlarına sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

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SIRA SİNEMA FİLMİNDE

Kendine has yorumuyla dinleyenlerini adeta mest eden İranlı şarkıcı Emin Zeinali, Murat Uygur’un yönetmenliğini yapacağı sinema filmi için kamera karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İbrahim Tatlıses’e olan ses benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Zeinali,’ Tek hayalim İmparator Tatlıses ile tanıimaktı. Yönetmenim Murat Uygur sayesinde tanıştım elini öptüm. Bana da başarılar diledi’dedi.

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YALNIZ BAŞINA

Simge, yeni klibi ‘Yalnız Başına‘ ile başarılı yükselişini sürdürüyor.Prens & Prenses , Yankı, Ben Bazen , Öpücem, Aşkın Olayım gibi arka arkaya çıkardığı dinlenme rekorları kıran şarkılarına bu yaz yenilerini ekleyen Simge, Ozan Doğulu ‘nun 130 BPM serisinin yenisi, “Kreşendo” albümünden yorumladığı “Ne Zamandır? ardından sözü Onurr müziğinde Onurr ile beraber kendisine ait olan “As Bayrakları” müzik severlerin karşısındaydı şimdi de ‘Ben Bazen’ adını verdiği albümünde yer alan sözü, müziği ve düzenlemesi Çağrı Telkıvıran ‘a ait ‘Yalnız Başına‘ şarkısına New York sokaklarında Seçkin Süngüç yönetiminde klip çekti.

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SANA KIRMIZI ÇOK YAKIŞIYOR

Güzel şarkıcı Reyhan Cansu’nun kırmızı elbiseli fotoğrafı hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Birbirinden güzel fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Cansu’nun fotoğrafının altına hayranları,’Sana Kırmızı çok yakııyor’yorumunu düştü.

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KADERGÜL GÜLDÜRECEK

Sinema dünyasının güzel oyuncularından Kadergül Öztürk,önümüzdeki aylarda çekimine başlanacak olan sinema filmi için kamera karısına çıkacak. Bugüne kadar aksiyon dolu filmlerde rol alan güzel oyuncu bu kez bol kahkahalı filmiyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

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HER ŞEYİN FARKINDAYIM

Türkiye'nin Tina Turner’ı olarak kulvarında haklı bir şöhret elde eden Gizem Saatçi “Rock müzik dinleyicisi çok bilinçli ve ne istediğini biliyor, biz sahnede fizik değil müzik satmak zorundayız aksi halde tarzımızın çöplüğünde yok olur gideriz, öğrendiğim kadarıyla ahırda ineklerine kaliteli müzik dinleten hayvan besicileri ineklerinden 2 misli süt alıyormuş, bizde kaliteli ve doğru müzikle verimimizi arttırabiliriz” iddiasında bulundu. Tatlı sert açıklamalarıyla Gizem Saatçi, “Farkındayım” isimli şarkısıyla müzik dünyasında sıkı bir yarışa başladı.

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CANNES’DA

Her yıl Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenerek dünyanın dört bir yanından yapımcıları tek çatı altında toplayan MIPCOM 2019 Fuarı’na Türk dizi sektörünün paydaşları katılım gösterdi. Fuara katılanlar arasında ünlü menajer Müge Ulusoy da yer aldı.