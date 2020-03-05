Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
8 yıldır aranan Ahmet'i, babası öldürmüş
8 yıldır aranan Ahmet'i, babası...
Ankara'da gecekondu yangını
Ankara'da gecekondu yangını
Gazipaşa, ithal muzu bitiriyor
Gazipaşa, ithal muzu bitiriyor
LÖSEV adıyla para toplayan dolandırıcılara dikkat!
LÖSEV adıyla para toplayan dolandırıcılara...
Juventus-Milan maçına koronavirüs engeli
Juventus-Milan maçına koronavirüs engeli
İş fırsatları için hemen tıkla!

Züccaciye dükkanı açılışında 'indirim' izdihamı

ERZURUM'da, züccaciye dükkanının açılışında indirim yapılınca müşteriler, izdihama neden oldu. Aşırı kalabalık nedeniyle dükkan önüne polis ekipleri sevk edildi. İş yerine girmeye çalışan bazı kadınlar, ezilme tehlikesi geçirdi.

05 Mart 2020 Perşembe 10:17
0 Okunma
Züccaciye dükkanı açılışında 'indirim' izdihamı

Merkez Yakutiye ilçesi Saraybosna Caddesi'nde açılışı yapılan, 3 katlı züccaciye dükkanında ürünlerin yarı fiyatına satılacağı, sosyal medyadan duyuruldu. Sabah erken saatlerde iş yeri önünde toplanan, çoğu kadın yüzlerce kişi, açılmasını bekledi. Aşırı kalabalık nedeniyle dükkan sahipleri, kadınları içeri gruplar halinde almaya çalıştı. Kadınların bir an önce içeri girme isteği, izdihama neden oldu. Dükkana girebilen kadınlar, ürünleri kucaklarını doldurdu. Müşteriler, alabildikleri kadar eşyalarla kasa önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İçeride ve dışarda izdiham nedeniyle iş yeri sahipleri, polisten yardım istedi. Bunun üzerine dükkan önüne polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yola taşmaları nedeniyle trafiği de aksatan kalabalığın dağılmasını sağlarken, iş yeri sahipleri de kadınlara sadece bugün değil her gün ucuz ürün satacaklarını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumZüccaciye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu pazarın esnafı kadınlar
Bu pazarın esnafı kadınlar
ANKARA DEĞİŞİM ŞENLİĞİ İLE DEĞİŞİME KUCAK AÇ
ANKARA DEĞİŞİM ŞENLİĞİ İLE DEĞİŞİME KUCAK AÇ
DÜNYA DEĞİŞİM AKADEMİSİ 160. MERKEZİNİ AMSTERDAM’DA AÇTI
DÜNYA DEĞİŞİM AKADEMİSİ 160. MERKEZİNİ AMSTERDAM’DA AÇTI
Asırlık otel, kimsesizlere de yuva oluyor
Asırlık otel, kimsesizlere de yuva oluyor
'Akdeniz foklarını yatak odasında rahat bırakın'
'Akdeniz foklarını yatak odasında rahat bırakın'
Antalya'nın yaban hayatı fotokapanda
Antalya'nın yaban hayatı fotokapanda
Göçmenleri balıkçılar kurtardı
Göçmenleri balıkçılar kurtardı
HÜZÜNLÜ KADİM ŞEHİR: HASANKEYF
HÜZÜNLÜ KADİM ŞEHİR: HASANKEYF
MUCİZENİN ADI ELİF
MUCİZENİN ADI ELİF

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı