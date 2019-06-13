Zeruj Port AVM 1. Yaşını İDO Tatlıses ile Kutluyor

İSTANBUL- Muhafazakar modanın nabzının atacağı Zeruj Port AVM, kutlama etkinlikleri ile eğlence ve alışverişi bir arada sunacak. 3 gün sürecek açılışın ilk gününde Cem Belevi, ikinci gününde Zeruj Port Markaları Karma Defilesi ile devam edecek ve üçüncü gününde 16 Haziran'da İdo Tatlıses sahneye çıkacak. Muhafazakar modanın en prestijli markalarının yer aldığı AVM ziyaretçilerini sınırsınız eğlenceye çağrıyor.

Yer: Zeruj Port AVM (Kazlıçeşme Mahallesi, Asım Kazancıgil Caddesi No:38-1 Zeytinburnu/ İstanbul)

Haber: Elif Hayvalı