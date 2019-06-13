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Zeruj Port AVM 1. Yaşını İDO Tatlıses ile Kutluyor

Festival gibi bir kutlamaya imza atacak dünyanın ilk muhafazakâr ve kadın temalı AVM’si Zeruj Port, 16 Haziran saat 15.00’da ünlü sanatçı İdo Tatlıses’i ağırlayacak. Kutlama etkinlikleri için düzenlenecek konserde sahneye çıkacak ünlü sanatçı en sevilen şarkılarını ziyaretçiler için söyleyecek

Zeruj Port AVM 1. Yaşını İDO Tatlıses ile Kutluyor

Festival gibi bir kutlamaya imza atacak dünyanın ilk muhafazakâr ve kadın temalı AVM’si Zeruj Port, 16 Haziran saat 15.00’da ünlü sanatçı İdo Tatlıses’i ağırlayacak. Kutlama etkinlikleri için düzenlenecek konserde sahneye çıkacak ünlü sanatçı en sevilen şarkılarını ziyaretçiler için söyleyecek

13 Haziran 2019 Perşembe 11:55
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Zeruj Port AVM 1. Yaşını İDO Tatlıses ile Kutluyor

İSTANBUL- Muhafazakar modanın nabzının atacağı Zeruj Port AVM, kutlama etkinlikleri ile eğlence ve alışverişi bir arada sunacak. 3 gün sürecek açılışın ilk gününde Cem Belevi, ikinci gününde Zeruj Port Markaları Karma Defilesi ile devam edecek ve üçüncü gününde 16 Haziran'da İdo Tatlıses sahneye çıkacak. Muhafazakar modanın en prestijli markalarının yer aldığı AVM ziyaretçilerini sınırsınız eğlenceye çağrıyor.

Yer: Zeruj Port AVM (Kazlıçeşme Mahallesi, Asım Kazancıgil Caddesi No:38-1 Zeytinburnu/ İstanbul)

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

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Dünyanın Ilk Muhafazakâr Ve Kadın Temalı AVM’siZeruj Portİdo Tatlıses’iCem BeleviZeytinburnuElif Hayvalı
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