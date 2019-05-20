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Zambak bahçelerinde görsel şölen

Gülü ve lavantasıyla ünlü Isparta, son dönemde zambak bitkisiyle de adını duyurdu. Görsel güzelliğiyle dikkati çeken zambak bahçeleri, kentte büyük bir turizm hareketi başlattı.

Zambak bahçelerinde görsel şölen

Gülü ve lavantasıyla ünlü Isparta, son dönemde zambak bitkisiyle de adını duyurdu. Görsel güzelliğiyle dikkati çeken zambak bahçeleri, kentte büyük bir turizm hareketi başlattı.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 13:21
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Zambak bahçelerinde görsel şölen

ISPARTA - Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Senir beldesinde 1960'lı yıllarda kurulan Robertet adlı Fransız şirket, ağırlıklı olarak gül çiçeği işliyor. Toplamda ise 40'a yakın ürünün yağının çıkartıldığı Robertet'in fabrikasına ait örnek üretim bahçeleri de bulunuyor. Firma yaklaşık 8 yıl önce Keçiborlu'da lavantalarıyla ün yapan Kuyucak Köyü'nde yaklaşık 20 dekarlık zambak bahçesi kurdu. Zamanla birkaç köyde daha oluşturulan zambak bahçeleri, görsel güzelliği dolayısıyla turizm açısından da büyük ilgi çekiyor.

PARFÜMÜN NOTALARINDAN BİRİ

Robertet firması Türkiye sorumlusu Nihat Yılmaz, Isparta'daki ilk zambak bahçesini 8 yıl önce Kuyucak Köyü'nde oluşturduklarını belirterek, Keçiborlu, Güneykent, Gümüşgün, Burdur Çanaklı gibi bölgelerde toplam 150 dekar alanda zambak bahçeleri kurduklarını kaydetti. Zambağın da gül gibi parfümeri sektöründe önemli olduğunu anlatan Nihat Yılmaz, “Parfümeri sektöründe kullanılan dipnot dediğimiz pahalı bir üründür. Zambak yağı, tıpkı gülyağı, amber gibi değerli yağlardandır. Müzikte nasıl notalar varsa parfümün de notaları vardır. Bu yağlar parfüme kokusunu vermek ve kokusunun kalıcılığını sağlamak için kullanılır" diye konuştu.

YAĞININ KİLOSU 4 BİN EURO

1 ton zambaktan 3.5 kilo yağ elde edilebildiğini belirten Yılmaz, zambak yağının kilogram fiyatının ise 4 bin Euro olduğunu kaydetti. Çıkan yağır Robertet firması aracılığıyla dünyaca ünlü Christian Dior, Chanel gibi parfümeri üreticisi firmalara satıldığını belirten Yılmaz, dünyaca ünlü parfümlerde arktık Isparta'nın gülyağı gibi zambak yağının da kullanılmaya başlandığını söyledi.

GÖRSEL AMAÇLI

Isparta'daki zambak üretiminin Robertet firmasının yıllık tüketiminin yaklaşık yüzde 2-3'ünü karşılar düzeyde olduğuna dikkat çeken Yılmaz, ağırlıklı üretimin Çin ve Fas'ta olduğunu söyledi. Isparta'da üretim alanlarını artırmayı planladıklarını ancak işçilik maliyetinin Çin ve Fas'a göre daha yüksek olduğunu aktaran Yılmaz, “Burada kurduğumuz bahçeler daha çok görsel amaçlı. Yurtdışından misafirlerimiz geldiğinde üretimlerimizle ilgili bilgi vermek, onlara göstermek için bu bahçeleri kullanıyoruz" dedi.

KAHVEDE OTURMAK YERİNE BU GÜZELLİKLERİ GÖRÜYORLAR

Zambak bahçelerinin de Isparta'da gül ve lavanta gibi son yıllarda turizmde büyük ilgi gördüğünü belirten Yılmaz, “Görsel olarak büyük ilgi çekiyor. Bahçenin kapısı açık insanlar rahatça ziyaret edebiliyor, fotoğraf çekebiliyor. Sosyal medyadan görenler, şehir hayatından uzaklaşıp doğal yaşamı görmek isteyenler geliyor. Örneğin bir adam geldi, 'Kahvede oturup gün boyu oyun oynayıp 30 lira vereceğim. Tura 30 lira veriyorum burayı ve bölgedeki birçok güzel yeri gezdiriyorlar bana. Hem günü geçiriyorum hem de temiz hava alıyorum' diyor" dedi.

ISPARTA'YA ÖZEL BİR ÜRÜN

Isparta'nın başta gül olmak üzere lavanta, zambak gibi endemik, tıbbi ve aromatik bitkilerin çok olduğu bir bölge olduğunu belirten Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bunun da sebebi gül ve lavantada olduğu gibi iklimi, yani havası, suyu, toprağı, güneşinin çok elverişli olması. Buradaki zambak bahçesini ülkemizin başka bir yerinde göremezsiniz, Isparta'da tek. Sadece bu şekilde Isparta'da yetişiyor. Zambak 110 çeşidi olan yağlı tohumlar bitkisi bir ürün. Ancak zambakta yağ çiçeğinden alınmıyor, kökündeki soğanından çıkartılıyor. Çok önemli parfüm hammaddesidir, kalıcı kokusu vardır. Isparta'mızda gül ve lavanta gibi zambak da bölgenin özelinde bir ürün" diye konuştu.

ZAMBAK TURİZMİ 20 GÜN

Gül ve lavantada olduğu gibi zambağın mayısın ilk haftasında açtığını, 20 Mayıs'a doğru solduğunu aktaran Başdeğirmen, yaklaşık 20 günlük dönemde zambak bahçelerinin büyük ilgi gördüğünü belirtti. Başdeğirmen, “Ekonomik değeri yanı sıra turizm anlamında da büyük öneme sahipler. Lavanta, gülde olduğu gibi zambakta da insanlar sırf bu güzelliği görmek, fotoğraf çekmek ve çektirmek için buraya geliyor. Zambak kokusu, yağı ve görüntüsüyle ünlendi. Bu güzellikleri görmek için bütün vatandaşlarımızı bu güzellikleri görmeye davet ediyorum" dedi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GülLavantaIspartaZambak
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