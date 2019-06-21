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Zaman aşımına 193 gün kaldı

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) 2019 yılı yılbaşı özel çekilişinde, 70 milyon liralık büyük ikramiye kazanan talihlinin parasını alması için 193 günü kaldı.

Zaman aşımına 193 gün kaldı

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) 2019 yılı yılbaşı özel çekilişinde, 70 milyon liralık büyük ikramiye kazanan talihlinin parasını alması için 193 günü kaldı.

21 Haziran 2019 Cuma 11:28
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Zaman aşımına 193 gün kaldı

ANKARA - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce, 31 Aralık 2018'de yapılan yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, '7615536' numaralı tam bilete isabet etti. İstanbul Kadıköy Şubesi'ne sevk edilen ve şube tarafından Ali Özçalımlı isimli Milli Piyango seyyar bayisine satılan biletin talihlisi ise parasını almak için hala başvuruda bulunmadı. Milli Piyango İdaresi, ikramiyenin zaman aşımına uğrayacağı tarihin gösterilmesi için internet sitesinde 'sayaç' uygulaması başlattı. Talihlinin kazandığı parayı alması için ise 193 günü kaldı. İdareden yapılan açıklamada, "Milli Piyango biletinin zamanaşımı süresi 1 yıl olup, talihli 31 Aralık 2019 tarihinden önce biletini ibraz ederek ikramiyesini alabilir. Bu tarihten sonra ibraz edilen bilet zaman aşımına uğrar, ikramiyesi ödenmez. İdarenin oyunlarında alınmayan ikramiye tutarları, İdare hesaplarına gelir kaydedilerek Hazine'ye devredilir" denilmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango İdaresiBüyük IkramiyeZaman Aşımı
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