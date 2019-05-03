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Yüz tipinize göre saç modeliniz

Eğer kısa saç kullanmak istiyorlarsa kahküllü elmacık kemiğinin altında biten kesim kullanabilirler...

Yüz tipinize göre saç modeliniz

Eğer kısa saç kullanmak istiyorlarsa kahküllü elmacık kemiğinin altında biten kesim kullanabilirler...

03 Mayıs 2019 Cuma 13:31
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Yüz tipinize göre saç modeliniz

(Yuvarlak yüz)

Jennifer lawrance, Aslı Enver

Yuvarlak yüz hatlarına sahip kadınlar için çok iyi bir örnek.

Kariyerine başladığı ilk yıllarda uzun düz saç kullanıyordu yüzünü daha çok ortaya çıkardık yüz güzelliği gölgede kalıyordu...

Daha sonra uzmanları doğru bir karar verip ortaboy saç keserek yüzünün yuvarlaklığı orada plana atıp güzelliğini ortaya çıkardılar. Aynı zamanda toplu doğal görünümlü toplanmış saçlar çok yakışır...


(Oval yüz)

Anjelina jolie- jeniffer lopez - Rihanna

Her türlü Saç modelin yakıştığı yüz tipi, burada en önemli olan teninin rengine ve göz rengine göre saç rengi seçimi...

(Uzun yüz)

Sarah jessica parker - liv taylor -jessica alba - Meryem üzerli

Uzun yüze sahip olan kadınlar uzun saç kullanmak isterlerse çene bölümünde ön tarafı hafif ışıltılarla katlı hareketlendirirmiş saç kullanarak yüzün uzun görünümünü yok edebilirler. Ayrıca hafif hareketli saçlarda odak noktasını değiştirerek uzun yüz algısını değiştirebilirler.

Eğer kısa saç kullanmak istiyorlarsa kahküllü elmacık kemiğinin altında biten  kesim kullanabilirler...

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Anahtar Kelimeler:
SaçModelYüz Tipiönce Vatan
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