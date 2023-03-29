Yusuf Sait Sevgi’ye “Avrupa’nın en iyi mücevher uzmanı” ödülü: İşime olan sevgimin hediyesi

Mücevherat uzmanı ve yaptığı ithalat, ihracatlar ile girişimci Yusuf Sait Sevgi nin başarısı, yüklü ihraç sayesinde sınırları aştı. Sait sevgi’ye yurtdışında düzenlenen bir organizasyondan “Avrupa’nın en iyi Mücevher uzmanı” ödülü verildi.

Yusuf Sait Sevgi, tutkuyla bağlı olduğu mesleğinde hayata geçirdiği projelerle adını yurtdışında da duyurmayı başardı. Hem mücevherat uzamanlığı hem de ithalat ve ihracatlara imza atan Sait Sevgi, sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesi edindi.

Takipçilerine yaşam alanlarını renklendirecek önerilerde bulunan ve sürekli olarak yeni projeler üreten Sait Sevgi, müşteri portföyüne ünlü markalarıda dahil etti. Ünlü markalara ihraç yapan ve pırlanta üretimleriyle dikkat çeken Yusuf Sait Sevgi büyük başarıları ile, ödülle taçlandı.

Yusuf Sait Sevgi, yurtdışında düzenlenen bir organizasyonda ödüle layık görüldü. Sevgi, tüm Avrupa'yı kapsayan yarışmada "Avrupa'nın en iyi mücevherat uzmanı" seçildi. Bu büyük ödülle büyük sevinç yaşayan genç yetenek, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: "Avrupa'dan gelen bu ödül, işime olan sevgimin bir hediyesi. En büyük hayalim tasarımlarımı geniş kitlelere duyurmaktı, sosyal medya aracılığıyla bunu başarabildim. Fikirlerinle milyonlarca insana ulaşmak, onları etkileyebilmek, ilham yaratabilmek gibisi yok. Başarımda takipçilerimin de payı var. Desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Bazı güzel işlerim de onların desteğiyle var oldu. Onlarla birlikte daha nice güzel projeye imza atacağız."