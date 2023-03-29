Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.804,88
ALTIN
1.208,17
DOLAR
19,14
STERLİN
23,68
EURO
20,81
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli...
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel...
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ofis ve işyeri satış ihalesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ofis...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yusuf Sait Sevgi’ye “Avrupa’nın en iyi mücevher uzmanı” ödülü: İşime olan sevgimin hediyesi

29 Mart 2023 Çarşamba 15:01
15 Okunma
Yusuf Sait Sevgi’ye “Avrupa’nın en iyi mücevher uzmanı” ödülü: İşime olan sevgimin hediyesi

Mücevherat uzmanı ve yaptığı ithalat, ihracatlar ile girişimci Yusuf Sait Sevgi nin başarısı, yüklü ihraç sayesinde sınırları aştı. Sait sevgi’ye yurtdışında düzenlenen bir organizasyondan “Avrupa’nın en iyi Mücevher uzmanı” ödülü verildi.

Yusuf Sait Sevgi, tutkuyla bağlı olduğu mesleğinde hayata geçirdiği projelerle adını yurtdışında da duyurmayı başardı. Hem mücevherat uzamanlığı hem de ithalat ve ihracatlara imza atan Sait Sevgi, sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesi edindi.

Takipçilerine yaşam alanlarını renklendirecek önerilerde bulunan ve sürekli olarak yeni projeler üreten Sait Sevgi, müşteri portföyüne ünlü markalarıda dahil etti. Ünlü markalara ihraç yapan ve pırlanta üretimleriyle dikkat çeken Yusuf Sait Sevgi büyük başarıları ile, ödülle taçlandı.

Yusuf Sait Sevgi, yurtdışında düzenlenen bir organizasyonda ödüle layık görüldü. Sevgi, tüm Avrupa'yı kapsayan yarışmada "Avrupa'nın en iyi mücevherat uzmanı" seçildi. Bu büyük ödülle büyük sevinç yaşayan genç yetenek, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: "Avrupa'dan gelen bu ödül, işime olan sevgimin bir hediyesi. En büyük hayalim tasarımlarımı geniş kitlelere duyurmaktı, sosyal medya aracılığıyla bunu başarabildim. Fikirlerinle milyonlarca insana ulaşmak, onları etkileyebilmek, ilham yaratabilmek gibisi yok. Başarımda takipçilerimin de payı var. Desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Bazı güzel işlerim de onların desteğiyle var oldu. Onlarla birlikte daha nice güzel projeye imza atacağız."

Son Güncelleme: 29.03.2023 15:25
Anahtar Kelimeler:
Yusuf Sait Sevgiye Avrupanın En Iyi Mücevher Uzmanı ödülü: İşime Olan Sevgimin Hediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Keder Ve Kevser (Bir Karadağ Hikayesi)
Keder Ve Kevser (Bir Karadağ Hikayesi)
Adıyaman'ın Oturakçı Pazarı'nda esnaf yeniden kepenk açtı
Adıyaman'ın Oturakçı Pazarı'nda esnaf yeniden kepenk açtı
Doğan Barış Yaşar kimdir?
Doğan Barış Yaşar kimdir?
Uğur Vergili Dubai’de büyük bir projeye imza atmaya hazırlanıyor
Uğur Vergili Dubai’de büyük bir projeye imza atmaya hazırlanıyor
Akdeniz Bölgesi'nde yorgun düşen kara akbabaya, Kocaeli'de özenle bakılıyor
Akdeniz Bölgesi'nde yorgun düşen kara akbabaya, Kocaeli'de özenle bakılıyor
Oğlak Burcu
Oğlak Burcu
Ayşe Yıldırım; MAKEUP WORKSHOP EĞİTİMLERİNE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
Ayşe Yıldırım; MAKEUP WORKSHOP EĞİTİMLERİNE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
Orman zararlılarına karşı 4 koldan mücadele
Orman zararlılarına karşı 4 koldan mücadele
Deprem sonrası travmatize olaylarına dikkat
Deprem sonrası travmatize olaylarına dikkat

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi