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Yunus şovunun yerini deniz kızları aldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir su parkı, hayvan hakları konusunda farkındalık amacıyla yunus gösterilerini iptal etti. 'Deniz kızı Akvatoryumu' adıyla yeniden düzenlenen havuzda özel deniz kızı kıyafeti giyen kadınların yer aldığı şov, yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Yunus şovunun yerini deniz kızları aldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir su parkı, hayvan hakları konusunda farkındalık amacıyla yunus gösterilerini iptal etti. 'Deniz kızı Akvatoryumu' adıyla yeniden düzenlenen havuzda özel deniz kızı kıyafeti giyen kadınların yer aldığı şov, yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu.

28 Haziran 2019 Cuma 12:08
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Yunus şovunun yerini deniz kızları aldı

ANTALYA - Kemer'e bağlı Kiriş Mahallesi'nde bulunan Dolusu Parkı'nda, yunuslara özgürlük isteyen hayvan hakları savunucuları ve vatandaşların karşı çıktığı yunus gösterileri iptal edildi. Yunus gösterilerini organize eden firmayla sözleşmesini fesheden su parkında, bu yıl yunusların yerini deniz kızları aldı. Parkta yunusların gösteri yaptığı havuz 'Deniz kızı Akvatoryumu' adıyla yeniden düzenlendi. Burada özel deniz kızı kıyafeti giyen 11 su dansçısı kadın, yerli ve yabancı turistlere şov yapmaya başladı. 5 metre derinlikte havuzda şovlarını yapan deniz kızlarının gösterisi, yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu. Yaklaşık 1 saat süren gösterinin ardından isteyen turistler deniz kızlarıyla yarım saat birlikte yüzebiliyor. Deniz kızı şovunda 'Minik deniz kızı' adlı tiyatral gösteri sunuluyor.

'DÜNYADA YENİ BİR TREND'

Parkın Genel Müdürü İlyas Mehmet Ekizoğlu, "Burası Türkiye'nin ilk Deniz kızı Akvatoryumu. Deniz kızı Akvatoryumu dediğimiz zaman aslında oditoryum kelimesinden bozarak su ögeli tiyatral alan anlaşılıyor. Deniz kızı konsepti dünyada yeni bir trend. Bu trend ABD, Avusturalya ve Çin'de şu anda uygulanıyor. Biz hikayeyi birleştirerek, tiyatral bir tematikle, oyunculukla bütünleştirerek, gerçek bir deniz kızı hissi yaratmaya çalışıyoruz" dedi.

'5 YILDIR BU ORGANİZASYON İÇİN ÇALIŞIYORDUK'

Müşterilerin bu organizasyona gün geçtikçe ilgisinin arttığını anlatan İlyas Mehmet Ekizoğlu, "Burası daha önce bir yunus merkeziydi. Yunus merkezimizi lağvettik. Hayvan haklarında farkındalık oluşturmak için. 2013 yılında tesisimizi kurduk. 2013'te bir su parkının yunussuz ya da hayvanla ilgili tematik gösteri olmadan işlemeyeceği düşünülüyordu, söyleniyordu. Biz 5 yıldır bu organizasyon için çalışıyorduk. Bu fikir için çalışıyorduk. Bu sene bunu devreye soktuk. Yunus merkezimizi geçen sene itibarıyla lağvettik. Şu andaki ilgi ve etkiden gayet memnunuz" diye konuştu.

'ÇOK EĞLENCELİ VE ETKİLEYİCİ BİR ŞOVDU'

Şovu ailesiyle izlemeye gelen Ada Cemre Memiş, çok beğendiğini ve deniz kızlarını çok sevdiğini belirtti. Ada Cemre'nin babası Mustafa Kemal Memiş, "Antalya'da yaşıyoruz. Kızımız Ada Cemre deniz kızlarını çok seviyor. Biz de bu fırsatı değerlendirerek Türkiye'de ilk defa yapılan bu şovu ziyaret ettik. Çok eğlenceli ve etkileyici bir şovdu. Yani bir masalın çocuklar için gerçekleştirilmesi gibi. Daha yaygın bir şekilde yapılması faydalı olur" diye konuştu. Anne Sebihan Yıldız Memiş de şunları söyledi:

"Kızım deniz kızlarını çok seviyor. Hatta onların gerçek olduğuna inanıyor. Ben de onun hayalini gerçekleştirmek istedim ve çok hoşumuza gitti. Başta kızım olmak üzere hepimiz çok beğendik. Gerçekten güzeller. Bütün ekibi tebrik ediyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yunus şovuDeniz KızlarıAntalya
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