Yoga sporcuları Muharrem'i protesto etti

HABER: NEVAL KÜTÜK

4 Temmuz 2020 tarihinde Antalya’nın Manavgat ilçesinde “Yoga Fest” etkinliği kapsamında yapılacak organizasyona yoga sporcuları, katılım ücretinin oldukça yüksek olması nedeni ile katılmalarının mümkün olmadığını, bu konuyu organizasyon yetkililerine ilettikleri halde hiçbir destek görmediklerini söylediler.

Muharrem Aydoğan, yoga organizasyonları yaptığı halde, yıllardır yoganın spor olmadığını her fırsatta dile getirdi, bu yaklaşımını verdiği röportajlarda açık açık söylemekten çekinmedi. Yoga, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Herkes İçin Spor Federasyonu bünyesinde alt branş olarak tanımlandığı ve bir spor faaliyeti olarak resmen kabul edildiğinde bile yoganın spor olduğuna karşı iddialarda bulunuyordu. Yoganın spor değil bir kültür olduğunu sık sık vurgulayan Muharrem Aydoğan, yaptığı yoga etkinliklerine Hintli misafirleri de davet ederek bu konudaki görüşünü açıkça ortaya koyuyor.

Muharrem Aydoğan’ın yoganın spor olarak uygulanmasına bu kadar karşı iken, yüksek ücretler karşılığı yoga spor organizasyonları düzenlemesi akıllara bazı şüpheler de getiriyor. Bu organizasyonlar yoga dışında nelere hizmet ediyor?

“pusula.net” internet sitesinde Muharrem Aydoğan ile yapılmış bir röportajdan alıntı:

“yoganın Budist kültürü olduğunu düşünenler mevcut. Yoga bir dünya kültürüdür.”

Yıllardır yoga organizasyonlarına katıldıklarını belirten yoga sporcuları Muharrem Aydoğan organizasyonu hakkında şunları söylediler:

“Ms. Yogini & Mr. Yogi” organizasyonu için bize davet geldi ve katılmak istedik. Ancak katılım ücreti 1800 TL. Madem bu kadar yüksek fiyatlarla sporcuların katılması engellenecek o zaman neden bu organizasyonu yapıyorlar anlamak mümkün değil.”

“Bu kadar yüksek fiyatı görünce açıkçası çok şaşırdım, böyle bir parayı bizim ödememiz mümkün değil. Organizasyona kimler katılıyor? Bu organizasyon sadece Yoga Fest’e katılanlar için mi yapılıyor? O zaman neden bize davet gönderildi?”

“Açıkçası bu organizasyonun yapıldığından bile şüphe etmeye başladık. Biz daveti International Yoga Sports Federation’dan aldık ve katılmak istedik. Belki de böyle bir organizasyon yok, sadece etkinliği pazarlamak için yapılmış bir şey olabilir.”

“Yoga Fest’i Muharrem Aydoğan düzenliyormuş, internetten baktım hiç yoga ile alakası yok. Tango dansçısıymış, bir de tango hakemiymiş. Hiç yoga yaparken fotoğrafını görmedim. Nasıl Yoga Fest yapıyor anlamadım. Hiç kendisi yoga yapmamış biriymiş, o yüzden yoga organizasyonunun gerçek olduğunu düşünmüyorum.”

Antalya Manavgat’ta düzenlenen Yoga Fest ve Yoga organizasyonu için Herkes için Spor Federasyonu’nun izni olması gerekiyor, bu etkinlik için böyle bir izin alınıp alınmadığı da merak konusu oldu.