YOGA ACADEMY 107. MERKEZİNİ İZMİR ALİAĞA’DA AÇTI!

İZMİR

NEVAL KÜTÜK

Dünyanın en donanımlı ve modern Yoga merkezlerinden biri olarak açılan mekân, Orijinal Yoga Sistemi çalışmalarına katılmak ve Yogayı gerçek anlamda spor olarak yapmak isteyenlerin adresi olacak.

Yoga sporu ile kendini geliştirmek isteyenler için İzmir’in en önemli ilçelerinden biri olan Aliağa’da açılan merkez şık, modern ve doğal konsepti ile öne çıkıyor. Yoga Academy Aliağa merkez yöneticisi, mekândaki çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

“İzmir Aliağa’da hizmete giren Yoga merkezimizde tüm yoga severler için Orijinal Yoga Sistemi tekniklerinin uygulanacağı keyifli bir ortam hazırladık. İçinde bulunduğumuz Covid-19 sürecinde merkezde gereken tüm sağlık önlemlerini titizlikle yerine getirmiş bulunmaktayız. Ayrıca dileyenler için kişilerin evlerinden bağlanarak katılabilecekleri canlı online çalışmalar da mevcut. Amacımız Yogayı tüm insanlara olduğu gibi orijinal haliyle sunmak. Yoga literatürüne ait en kapsamlı yayınlara da ulaşabileceğiniz merkezde 0’dan 100’e herkesin uygulayabileceği Orijinal Yoga Sistemi seansları var. Merkez bünyesinde başlangıç, orta, ileri seviye Yoga çalışmaları ile hamileler, çocuklar, çiftler, 60 yaş üstü kişiler, aileler ve ofis çalışanları için Yoga çalışmaları yer almakta. Mekanda meditasyon, nefes, biyoenerji, tam gevşeme ve zayıflamak için yoga teknikleri de uygulanacak. Çalışmalara ilk kez katılan kişilere ilk çalışmayı hediye olarak sunuyoruz. Ayrıca, Yoga Academy Aliağa merkezimizde tüm dünyaya hızla yayılan dünyada ilk ve tek uluslararası geçerli yoga sertifika programı da yer alacak.”

“Yoga bir spordur ve Yoga ile keşfet kendini” hizmet anlayışı ile açılan merkez aynı zamanda Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) üyesi. Mekanda Orijinal Yoga Sistemi’ni bilimsel altyapı ile sunacak tam donanımlı Yoga antrenörleri ile buluşacaksınız! Tüm Yoga severlere duyurulur.

Merkezin açılışına ilişkin açıklama yapan Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf ise şunları söyledi: “Gerçek Yoga evrensel bir spordur. Tüm sporların hem atası hem de anasıdır. Bu anlayışla herkesi kucaklayacak, sportif ve çağdaş bir Yoga merkezi açıldı. Amacımız her yaş ve durumda uygulanabilecek bu spor dalından daha çok insanın faydalanması. Bunun için ülkemizde Yoga Şampiyonaları, Turnuvaları da düzenliyoruz, yabancı sporcuları davet ediyoruz. Yoganın bir spor olduğu anlayışını tüm dünyada yaygınlaştırmak ve olimpiyat yolunu açmak için uluslararası çalışmalar yapıyoruz. Bu amaçla International Yoga Olympic Committee (Uluslararası Yoga Olimpik Komite) kuruldu. Bu komite dünyanın 208 ülkesinde aktif faaliyetlere başladı ve 1 Ağustos 2020’de dünyada bir ilk olarak dünyanın 60 ülkesinden 1350 performansın sergilendiği 1. Uluslararası Yoga Olimpiyat Oyunları gerçekleşti. 2021 yılında ise dünyanın 208 ülkesinde 1. Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları düzenlenecek. Bu kapsamdaki çalışmalar başlamış olup, tüm ülkelerde büyük bir hızla devam etmekte.”

www.internationalyogafederation.com.tr

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