Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1135
ALTIN
523.230
DOLAR
8.5147
STERLİN
11.1198
EURO
9.9685
GÜLBEN ERGEN 40. ANAOKULUNU AÇTI
40. ANAOKULUNU AÇTI
Tunceli’de Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne yoğun ilgi
Tunceli’de Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne...
2020 EKPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
2020 EKPSS sınav giriş belgeleri...
Definecilerin tahrip ettiği Rum kilisesi, turizme kazandırılacak
Definecilerin tahrip ettiği Rum kilisesi,...
TÜMDEF, İzmir'de 1 milyonu aşkın maske dağıtacak
TÜMDEF, İzmir'de 1 milyonu aşkın...
İş fırsatları için hemen tıkla!

YOGA ACADEMY 107. MERKEZİNİ İZMİR ALİAĞA’DA AÇTI!

Yoga Academy’nin 107. merkezinin açılışı İzmir Aliağa’da gerçekleşti. Yoga Academy Covid-19 ve deprem nedeniyle yaşanan bu zor günlerde de Türk halkının yanında olmaya devam ediyor. 

03 Kasım 2020 Salı 13:59
12 Okunma
YOGA ACADEMY 107. MERKEZİNİ İZMİR ALİAĞA’DA AÇTI!

İZMİR

NEVAL KÜTÜK

Dünyanın en donanımlı ve modern Yoga merkezlerinden biri olarak açılan mekân, Orijinal Yoga Sistemi çalışmalarına katılmak ve Yogayı gerçek anlamda spor olarak yapmak isteyenlerin adresi olacak. 

Yoga sporu ile kendini geliştirmek isteyenler için İzmir’in en önemli ilçelerinden biri olan Aliağa’da açılan merkez şık, modern ve doğal konsepti ile öne çıkıyor. Yoga Academy Aliağa merkez yöneticisi, mekândaki çalışmalara ilişkin şunları söyledi: 

“İzmir Aliağa’da hizmete giren Yoga merkezimizde tüm yoga severler için Orijinal Yoga Sistemi tekniklerinin uygulanacağı keyifli bir ortam hazırladık. İçinde bulunduğumuz Covid-19 sürecinde merkezde gereken tüm sağlık önlemlerini titizlikle yerine getirmiş bulunmaktayız. Ayrıca dileyenler için kişilerin evlerinden bağlanarak katılabilecekleri canlı online çalışmalar da mevcut. Amacımız Yogayı tüm insanlara olduğu gibi orijinal haliyle sunmak. Yoga literatürüne ait en kapsamlı yayınlara da ulaşabileceğiniz merkezde 0’dan 100’e herkesin uygulayabileceği Orijinal Yoga Sistemi seansları var. Merkez bünyesinde başlangıç, orta, ileri seviye Yoga çalışmaları ile hamileler, çocuklar, çiftler, 60 yaş üstü kişiler, aileler ve ofis çalışanları için Yoga çalışmaları yer almakta. Mekanda meditasyon, nefes, biyoenerji, tam gevşeme ve zayıflamak için yoga teknikleri de uygulanacak. Çalışmalara ilk kez katılan kişilere ilk çalışmayı hediye olarak sunuyoruz. Ayrıca, Yoga Academy Aliağa merkezimizde tüm dünyaya hızla yayılan dünyada ilk ve tek uluslararası geçerli yoga sertifika programı da yer alacak.”

“Yoga bir spordur ve Yoga ile keşfet kendini” hizmet anlayışı ile açılan merkez aynı zamanda Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) üyesi. Mekanda Orijinal Yoga Sistemi’ni bilimsel altyapı ile sunacak tam donanımlı Yoga antrenörleri ile buluşacaksınız! Tüm Yoga severlere duyurulur. 

Merkezin açılışına ilişkin açıklama yapan Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf ise şunları söyledi: “Gerçek Yoga evrensel bir spordur. Tüm sporların hem atası hem de anasıdır. Bu anlayışla herkesi kucaklayacak, sportif ve çağdaş bir Yoga merkezi açıldı. Amacımız her yaş ve durumda uygulanabilecek bu spor dalından daha çok insanın faydalanması. Bunun için ülkemizde Yoga Şampiyonaları, Turnuvaları da düzenliyoruz, yabancı sporcuları davet ediyoruz. Yoganın bir spor olduğu anlayışını tüm dünyada yaygınlaştırmak ve olimpiyat yolunu açmak için uluslararası çalışmalar yapıyoruz. Bu amaçla International Yoga Olympic Committee (Uluslararası Yoga Olimpik Komite) kuruldu. Bu komite dünyanın 208 ülkesinde aktif faaliyetlere başladı ve 1 Ağustos 2020’de dünyada bir ilk olarak dünyanın 60 ülkesinden 1350 performansın sergilendiği 1. Uluslararası Yoga Olimpiyat Oyunları gerçekleşti. 2021 yılında ise dünyanın 208 ülkesinde 1. Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları düzenlenecek. Bu kapsamdaki çalışmalar başlamış olup, tüm ülkelerde büyük bir hızla devam etmekte.” 

www.internationalyogafederation.com.tr

Bülten bilgi ve iletişim: 0 543 301 03 27

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
AliağaYoga AcademyMerkezİzmirNEVAL KÜTÜKönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DUYGU BATUM SOSYAL MEDYAYA HIZLI BİR GİRİŞ YAPTI
DUYGU BATUM SOSYAL MEDYAYA HIZLI BİR GİRİŞ YAPTI
TARİH KİTABININ GİRİŞ SAYFASI: EFES
TARİH KİTABININ GİRİŞ SAYFASI: EFES
Yağda kızartılan balık, proteinini kaybediyor
Yağda kızartılan balık, proteinini kaybediyor
Üç kardeş, 54 günde koronavirüsten hayatını kaybetti
Üç kardeş, 54 günde koronavirüsten hayatını kaybetti
TÜRKÜLERİMİZ; SEVGİ ÜZERİNE BİR TÜRKÜ!
TÜRKÜLERİMİZ; SEVGİ ÜZERİNE BİR TÜRKÜ!
Başarılı yazılımcının film gibi öyküsü
Başarılı yazılımcının film gibi öyküsü
FARKINDALIK İÇİN SOKAK LAMBALARI PEMBE YANDI
FARKINDALIK İÇİN SOKAK LAMBALARI PEMBE YANDI
“Okul öncesi çocuklar fotoğrafı mobil cihazlarla çekiyor”
“Okul öncesi çocuklar fotoğrafı mobil cihazlarla çekiyor”
Murat Boz iki dakikada “Yemek Hazır” dedi
Murat Boz iki dakikada “Yemek Hazır” dedi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma